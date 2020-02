Liveblog: AEX, GLPG, Fugro en Tesla

Update 14:30 uur: Beste AEX dag sinds...

Zo'n AEX stijging als vandaag hebben we in precies dertien maanden niet meer gezien. Twee dagen na de omzetwaarschuwing Apple deed onze index dit.

De AMX staat al helemaal in standje carnaval en dat komt mij nou net even niet goed uit.

Ik leg zelf vaste beursorders in, mede omdat ik anders 28 à 31 dagen per maand aan t dubben ben wanneer ik nu moet kopen. Timing enzo. Soms zit t mee, soms tegen en krijg net sms'je dat ik #AMX heb bijgekocht. Zucht pic.twitter.com/BX5qJzqD00 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 4, 2020

Update 14:50 uur: Galapagos

Zijn er nog meer vandaag? Weet ik niet zo zo gauw, maar wie anders dan Galapagos... Een nieuwe all time high en hoe. Voor bij uw toch al uitpuilende verzameling. Geen idee waarom het fonds zo hard gaat, maar het coronavirus en cijfers Gilead om 22:00 uur lijken mij erg vergezocht.

Update 11:30 uur: VW vs Tesla

Pre-market staat er nu al weer +13%....

Deze grafiek zocht ik van Volkswagen in 2009 versus Tesla nu, gelukkig is Geert Noels handiger met Datastream dan ik. De short squeeze van Volkswagen in 2009 versus die van Tesla nu, want dat mogen we nu wel stellen? Het geeft een idee wat shorters willen/moeten betalen als ze moéten aanlappen.

Shorters zijn vaak de gebeten hond op de beurs, maar dit laat zien hoe groot hun uiteindelijke risico is.

Short squeeze Volkswagen in 2008 (for a moment the biggest capitalization in the world!), and Tesla in 2020. pic.twitter.com/XzNb3kJPmq — Geert Noels (@GeertNoels) February 4, 2020

Update 11:30 uur: Case study Berlijn

Van de huisjesmelkers in dit stuk wordt u niet vrolijk, maar dat geldt ook voor de huurders die willen onteigenen. Als Amsterdamse huiseigenaar heb ik dit boeiende verhaal over de Berlijnse huizenmarkt (nou ja markt, net als in 020 trouwens...) verslonden, en ik kan het u ook aanraden.

No city hates its landlords like Berlin does https://t.co/UCmIJIQUO2 — Bloomberg Economics (@economics) February 4, 2020

Update 11:05 uur: Fugro

Nogal wiedes: als Fugro niet hoeft te zoeken, wordt er ook niks gevonden. Hier het NRC-verhaal onder de duidelijke titel Nul keer gas gevonden in de Noordzee. Daarom zet ik de iShares Oil & Gas Exploration & Production tracker in een plaatje met Fugro. Duidelijk.

Vorig jaar nul keer gas gevonden in Noordzee, weer NRC. En op beurs al bijna 15 jaar geen droog brood te verdienen aan olie- en gasexploratie en productie. Hier iShares O&G tracker geïndexeerd, herbelegd en in euro's vs wereldindex en #Fugro #AEX pic.twitter.com/zPe0Kqf5aU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 4, 2020

Update 09:45 uur: Gaat lekker

AEX 600 stond al op het bord en Galapagos staat alweer bijna op een all time high: coronavirus of niet, alles is zowat weer normaal. Dat laatste is een gevaarlijke opmerking, maar u voelt aan wat ik bedoel. Er is risicobereidheid op de beurzen en zeker op het Damrak. Vooral in de AMX stijgen de usual suspects hard.

Technisch? Het fonds handelt mooi in het trendje, want anders zou ik niet weten waarom Altice zó snel gaat. Wel is duidelijk dat vooral vastgoed weer de zwakke broeder is. De adviezen dan en kijk, Kepler Cheuvreux is helemaal los:

AkzoNobel: naar €70 van €66 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,40 van €3,80 - JP Morgan

KPN: naar €2,07 van €1,97 - Jefferies

OCI: naar buy van hold en naar €20 van €21 - Kepler Cheuvreux

PostNL: naar €2,70 van €2,65 (buy) - Berenberg

Signify: naar €40 van €33 (buy) - Kepler Cheuvreux

Alfen: naar €27,50 van €15 (buy) - Kepler Cheuvreux

Geklokt om 09:45 uur en dat nou net TomTom oplicht, is toeval. Zoekt u hier alstublieft niets achter.

Update 09:30 uur: Commodities

Goud glanst en het is druk, heel druk bij de trackers. Met instromers dan.

Investors pour a record amount of cash into gold ETFs, seeking a haven from market turbulence following the deadly viral outbreak https://t.co/KLrbIxqd2W pic.twitter.com/Z8WPIC7KPI — Bloomberg Markets (@markets) February 4, 2020

Voor wie liever voor een minder crowded trade gaat, bij de andere commodities is het overwegend nog ach en wee:

Some investors are looking at weakness in commodities as an opportunity https://t.co/J4pMfPwF0u pic.twitter.com/5D0KjOxFri — Bloomberg Markets (@markets) February 4, 2020

Dan is er nog olie en gas voor wie het liefst contrair gaat:

Oil & Gas Exploration and Production ETF closed at an all-time low today, down 76% from its 2014 high. $XOP pic.twitter.com/cG6efCp512 — Charlie Bilello (@charliebilello) February 4, 2020

Intussen meldt het cijferende BP dit, 0,5% minder olievraag dit jaar door...