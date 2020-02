BeursVandaag: Alle ogen op China

Dit is bruut, de Shanghai Composite is weer open na een week dicht.

Niet onverwacht deze daling, dit was ook mijn rekensommetje gisteren, maar het is toch ondanks liquiditeit van de PBoC van 1,2 biljoen yuan ($173,8 miljard). Er zijn intussen 371 doden en 17.025 gevallen van het coronavirus. Het is intussen ook duidelijk dat de (gedeeltelijke) lock-down de economie vol raakt.

Vraag is ook in deze in hoeverre er besmetting optreedt. Juist omdat het allemaal nog compleet onzeker is wat de impact van het virus is, hoe lang het gaat duren en wat de (mogelijke) schade is, had ik de afgelopen weken meer koersreactie verwacht. Enfin, de Shanghai Composite zit nu wel in een dip.

Uit mijn vooruitblik van gisteren, wie bijna in een dip zitten zijn nota bene de chippers. Waar zij tot dusverre dit jaarcijferseizoen de betere winstcijfers en outlooks laten zien, gaan ze nu het hardste onderuit. Zie hier de Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Even snel, de scores vanaf hun toppen:

ASML -7,6%

ASMI -12,0%

Besi -2,0%

NXP -8,6% (vanavond cijfers)

Er zijn nu geen bedrijfscijfers en behalve het virus was er dit weekend eigenlijk ook geen nieuws. We doen het vandaag met inkoopmanagersindices - China en Japan zijn al dor met licht tegenvallende cijfers - en vanavond nog rapportages van Alphaber en NXP Semi Semiconductores. En simsalabim, de opening is nu...

... iets hoger. Valt mee na die bescheiden afstraffing op Wall Street vrijdag? Ik denk het wel, meest opvallend is misschien nog wel die daling van goud. Olie toch ook weer lager. De rentes openen één basispunt hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en dat is bijna niks. Wel zou nog dit voorjaar Douwe Egberts voor €3 miljard terug komen naar het Damrak:

07:45 Ryanair verdient meer aan vliegtuigpassagiers

07:31 Chinese industrie groeit iets minder sterk

07:30 Betalingsdienstverlener Worldline koopt branchegenoot Ingenico

07:20 Beurzen China kelderen door virusvrees

06:14 Oprichter Hendriks bijna helemaal uit SnowWorld

02 feb Beleggers kijken naar China en cijfers

02 feb PBOC bereidt zich voor op heropening beurzen

02 feb Shell rondt verkoop Amerikaanse raffinaderij af

01 feb Chinese centrale bank schiet bedrijven in getroffen regio te hulp

31 jan Amazon positieve uitschieter op rood Wall Street

31 jan 'Douwe Egberts mogelijk al snel terug naar beurs'

31 jan Beurswaakhond SEC neemt Boeing onder de loep

31 jan Reggeborgh bouwt belang VolkerWessels verder uit

Analistenadvies luidt als volgt met alweer verlagingen voor Olies:

Aegon: naar €4 van €4,20 - Barclays

NN: naar €37 van €38 - Barclays

Royal Dutch Shell: naar 2040 van 2150P - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar 2680 van 2800P - Berenberg

Unilever: naar €60 van €59 - Jefferies

Unilever: naar €56 van €55 - Berenberg

OCI: naar €22 van €24 - Berenberg

Signify: naar €33 van €32 - Citi

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent inkoopmanagersindices januari en cijfers Alphabet en NXP:

00:50 Japan manufacturing PMI jan 48,8 (49,3 verwacht)

02:45 China Caixin manufacturing PMI jan 51,1 (51,3)

09:00 Nederland manufacturing PMI jan

09:45 Italië manufacturing PMI jan 47,8

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jan 51,0

09:55 Duitsland manufacturing PMI jan 45,2

10:00 EU manufacturing PMI jan 47,8

10:30 VK manufacturing PMI jan 49,8

15:45 VS ISM Manufacturing Index jan 48,0

16:00 VS bouwuitgaven dec 0,4% MoM

22:00 Alphabet Q4-cijfers

22:00 NXP Semiconductors Q4-cijfers

En dan nog even dit

Om het nog even na te lezen:

Chinese markets plunge as rising virus death toll fuels fears for global growth https://t.co/d3Etab6IOl pic.twitter.com/odiv8EsR1Q — Reuters (@Reuters) February 3, 2020

Het zit dus zo:

China is said to restrict stock sales by brokerages, funds https://t.co/P07Lgdw7YS — Bloomberg (@business) February 3, 2020

Aldus China:

Coronavirus impact on Chinese economy to be limited; the country's good economic fundamentals for long-term growth remain unchanged: official https://t.co/VwqSOycyYd pic.twitter.com/aAeKnWPg0Q — China Xinhua News (@XHNews) February 3, 2020

Intussen meldt Sinopec 12% minder output, om een idee te geven hoe het virus China raakt:

China's Sinopec cuts Feb. daily refinery output 12% on virus demand hit: sources https://t.co/g0uTRYYQ27 pic.twitter.com/DwI75Sz2T2 — Reuters (@Reuters) February 3, 2020

Huawei werkt wel door:

Huawei, Chinese chip makers keep factories humming despite coronavirus outbreak https://t.co/ZpDmUYPtnw pic.twitter.com/8dyUZW3Vit — Reuters (@Reuters) February 3, 2020

Intussen werkt overal Big Pharma hieraan:

British drugmaker GSK to collaborate with CEPI in effort to develop coronavirus vaccine https://t.co/kMl2cTtQhc pic.twitter.com/AJ7HA10xVx — Reuters (@Reuters) February 3, 2020

Huh?!

A huge player in volatility markets may have resurfaced — but with a twist https://t.co/3jHWPjc36F — Bloomberg (@business) February 3, 2020

Plus nog even de Tesla shorts:

Ouch! Investors betting against #Tesla suffered record losses of $5.8bn in January after the stock hit a new high, marking a win for CEO Elon Musk in a long-running battle w/short-sellers. https://t.co/4MvdJTGZxe pic.twitter.com/2bbIqigUcR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 2, 2020

In tien dagen een ziekenhuis bouwen, China kan het:

“Now there is a place for them.”



Completed in 10 days, China is set to open its 1st emergency hospital for #coronavirus patients in #Wuhan. More @business: https://t.co/7ZlJZBSirH #Huoshenshan #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/UJcItTJpUP — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 3, 2020

