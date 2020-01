Liveblog: AEX zakt, Fugro en Shell

De markten draaien: AEX weer in de min op beroerde EU-data en de eerste twee coronavirusgevallen in het VK. Vlakke tot dalende rentes, Fugro gaat lekker op ING-advies, en koersdoelverlagingen voor Shell. Een zeldzaamheid!

Update 11:45 uur: Beurzen zakken weg

De networks zeggen dat de markten nu draaien en dalen, omdat er de eerste twee coronavirusgevallen in het VK zijn. Dat speelt zeker mee. Ik denk alleen meer aan een mix, omdat het een bescheiden glijvlucht naar beneden is vanochtend, geen spike naar beneden rond 11:00 uur, toen dat nieuws bekend werd.

Verder - zie hieronder - zijn er beroerde EU-data (Duitsland, Frankrijk en Italië) en het korte geld wil wellicht glad het weekend in. Even geen exposure en risico. Als het goed is gaat maandag namelijk ook de beurs in Shanghai weer open. Raad maar wat die doet. Of dat Beijing de tent sluit als het mogelijk te hard gaat...?

Hier de AEX, die natuurlijk niet de meest toonaangevende index is, maar alle indices en VS futures laten dit patroon zien. De nu (na plussen op opening) vlakke tot dalende rentes bevestigen dit beeld.

Update 11:15 uur: Banken zien Shell niet zitten

Het gaat maar door met koersdoelverlagingen vandaag. De boodschap is duidelijk, de banken en analisten denken niet dat gegeven de (verwachte) economische omstandigheden en energieprijzen Royal Dutch Shell al zijn plannen kan betalen: vooral dividend, aandelenkoop en investeringen.

Een advieswijziging en/of koersdoelverandering is een zeldzaamheid bij Shell. Vandaag alleen even niet. Let goed op, want het is bijna allemaal in ponden. Wij mogen dan Olies van ons vinden, de markten kijken naar Londen.

naar £20,60 van £22,70 - Morgan Stanley

naar £28 van £28,50 - Barclays

naar £24,70 van £27,80 - Jefferies

naar £24,50 van £27 - UBS

naar £27,50 van £29 - Credit Suisse

naar €29 van €31 - Independent Research

Never sell Shell is alleen nog wel van toepassing. Niet één analist die het (nog) aandurft. Voor de goede orde: Shell heeft het dividend sinds de oorlog nooit verlaagd, laat staan gepasseerd. Het bedrijf kan héél goed rekenen, passen en meten. Op deze koers beurt u 7,1% dividendrendement.

Update 10:15 uur: snEUe data

Gelukkig hebben we Spanje nog, maar verder zijn de EU-data niet best vandaag. Vooral Otto Minimalverbraucher laat het afweten.

Update 10:00 uur: Fugro (en de rest)

Apart. Voor Fugrobegrippen is het stukje over de desinvestering van Fugro - een extraatje van gauw omgerekend rond €37 miljoen - amper gelezen en er is ook maar één reactie. Die luidt: €10.50 vandaag! Nou, in dit tempo kan het maar zo. Geintje, maar Fugro gaat wel heel lekker op aardig volume. Zie het plaatje.

U weet intussen hoe het werkt daar: als het hard gaat wordt er meteen shortssqueeze geroepen en wellicht ook voorkennis, gelet op de volumes gisteren.

Terwijl ik dit tik, ontwaakt Mr. Market mij ruw uit mijn droomwereldje: ING tussen de schuifdeuren dus. Vergeet wat ik net schreef, behalve dat van die voorkennis, wat ongetwijfeld wordt geroepen :-)

Verder kan ik het kort houden. WDP en Signify, het laatste na een negatieve start, liggen goed op hun jaarcijfers. Verder beweegt er eigenlijk geen enkel fonds significant. De adviezen zijn verder nog wat ze voorbeurs al waren:

Shell: naar 2060P van 2270P - Morgan Stanley

Shell: naar 2800P van 2850P - Barclays

Shell: naar 2470P van 2780P - Jefferies

NIBC: naar €10 van €9,50 - Citigroup

Zowel Fugro als dit plaatje geklokt om 10:00 uur: