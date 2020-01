Analistenlunch ABN Amro

Dit advies hebt u gezien vandaag. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wat is er aan de hand?

• ABN Amro: naar sector perform van outperform en naar €17 van €20 - RBC

Stille periode, maar dat weerhield ABN Amro er vrijdag niet van een sell side analisten lunch in Londen te houden, waar zelfs CEO Kees van Dijkhuizen en CFO Clifford Abrahams bij aanschoven. Dat blijkt uit een mail vandaag van een ING analist aan zijn klanten. Het is een technisch verhaal over:

• De gevolgen van het rentebesluit van laatst (rente naar nul en klanten met meer dan €2,5 miljoen moeten betalen)

• Het hele witwasgebeuren (zowel boete, als die hele afdeling die tegen hoge kosten uit de grond wordt gestampt)

• Het dividendbeleid van de bank

Dat laatste pik er voor u uit. want u weet ook dat met een koerswinstverhouding van 7,9 en een dividendrendement van 8,5% er iets niet klopt. Of de ABN Amro staat veel te goedkoop genoteerd, of het dividend is niet houdbaar, omdat de winst gewoon tegenvalt. Copypaste uit die mail en zie vooral de laatste alinea.

Voor de volledigheid, over 2017 en 2018 betaalde ABN Amro €1,45 dividend per aandeel.

Clearly complicating factors on full year dividend decision are:

1. Potential fine from Dutch prosecuter investigation

2. DFC remediation and business as usual costs (ongoing transaction monitoring investigation)

3. Uncertain NII outlook given lower for longer interest rate environment, although arguable negative deposit pricing mitigation tool is supportive

4. General regulatory uncertainty (Basel III RWA inflation in 2020 from TRIM, definition of default, model reviews and announced risk weight floor on mortgages by DNB etc)

By simplistically applying 50% pay-out on company compiled consensus data for 2019-20 results in DPS range of c. €1.0-1.11 or yield of 6-6.8%. Our latest published DPS forecast for 2019-20, based on unchanged pay-out ratio of 62% are €1.40 and €1.30 respectively.

Kortom, het dividend staat onder druk (en denk aan verlaging?), maar het is lastig rekenen met al die onzekerheden. Als er de komende dagen meer downgrades van de grootbanken volgen - die lunch was niet voor niks in Londen - weet u hoe de vork in de steel zit. Zelfde geldt voor adviesverhogingen. U weet maar nooit.