BeursVandaag: Het gaat hard

Alphabet hoort nu ook bij de $1 biljoen club. Saudi Aracmo is (nog?) het meeste waard: $1,8 biljoen.

Amerikaanse aandelen zijn overigens wel een stuk duurder dan andere:

Hier een sprekend voorbeeld hiervan. Klik op de plaatjes voor de bronnen. Het is met draaien van Amerikaanse naar wereldwijde aandelen net als met de vraag wanneer komt de dip of krach: ja, ééns, maar wanneer? En dat kan heel duur uitpakken, als u te vroeg voorsorteert.

Over naar de orde van de dag, Beter Bed is door met omzetcijfers 2019 en die zijn beter dan verwacht. De CEO neemt zelfs het woord exciting in de mond.

De brede markt haalt de schouders op over het Chinese BBP Q4-cijfer van 6,0% op jaar- en 1,5% op kwartaalbasis, precies volgens verwachting. Laagste groei sinds mensenheugenis, trouwens. Zowat alles staat hoger nu, de Duitse stijgt één en de VS rente twee basispunten en bitcoin blijft maar gaan.

Oh ja, op de networks heet het dat de koersen stijgen op dat handelsverdrag. Kom maar met bewijs, want dat lijkt me al lang en breed ingeprijsd.

Het belangrijkste ANP-nieuws van vandaag met een overname van IMCD dat geen bedrag vermeldt.

07:26 Afgeslankt Beter Bed heeft wind in de rug

07:22 Ambassadeur VS: ASML-technologie hoort niet in China

07:18 IMCD neemt Israëlische Zifroni over

07:11 Kledingbedrijf Gap splitst zich toch niet op

07:11 Exportbedrijven stuwen Nikkei

06:32 Zwakste economische groei China in 29 jaar

06:00 Stijging nieuwbouw vlakt af

Analistenadvies luidt:

ASML: naar € 250 van €220 - Deutsche Bank

ASMI: naar €125 van €105 - Deutsche Bank

Prosus: starten met over weight an €82 - JP Morgan

Takeaway: naar €100 van €90 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met opties:

03:00 China industriële productie dec 6,9% (verwacht 5,8%)

03:00 China detailhandelsverkopen dec 8,0% (7,8%)

03:00 China BBP Q4 6,0% (6,0%)

08:00 Beter Bed omzetcijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen dec 1,365M

15:15 VS industriële productie dec 0,2% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jan 99,2

16:00 Optie-expiratie

Zo dus:

China fourth-quarter GDP grows 6%, in line with expectations and hovering near 30-year low https://t.co/pN9RsIwVCJ pic.twitter.com/jMnP1KJ5H1 — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

De opinie van China miste u nog:

Opinion: China-U.S. phase-one trade deal: Important first step in right direction https://t.co/PNGKwpeeO5 pic.twitter.com/wh3U36Es1S — China Xinhua News (@XHNews) January 17, 2020

Nieuwtje:

India's Jet Airways plans to sell Netherlands business to KLM https://t.co/V8v6a2TzvL pic.twitter.com/horXYzMWUQ — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

Nog een:

EXCLUSIVE: Volkswagen to buy 20% of Chinese electric vehicle battery maker Guoxuan High-tech amid electric push - sources https://t.co/t5tlpPOaTi by @julie_zhuli Yilei Sun pic.twitter.com/loLZ8q1iZF — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

Wat nu weer?

Facebook sued in U.S. federal court for alleged anticompetitive conduct https://t.co/wKEUpkKwKs pic.twitter.com/W1cIgne60G — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

Microsoft gaat ook al groen:

Microsoft creates a 'Climate Innovation Fund,' which will invest $1 billion over the next four years to speed up the development of carbon removal technology https://t.co/BP5HkXDigs pic.twitter.com/NBIIkL8kgP — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

Voor de ArcelorMittal fans:

China 2019 crude steel output jumps 8.3%, sets second straight annual record https://t.co/qjI60XVRLJ pic.twitter.com/wXrZpHoI7D — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

U wilt Tesla, u krijgt Tesla:

Tesla new car registrations climbed again in China despite a slowdown in the wider auto market https://t.co/qNxYrxVUOG — Bloomberg (@business) January 17, 2020

Sie kommen!

Elon Musk is taking on Germany's auto giants in their own backyard. This is the massive forest site that will house the next Tesla Gigafactory https://t.co/f8vRR9F92h — Bloomberg (@business) January 17, 2020

De privévliegtuigprietpraatclub - er worden alleen al 110 miljardairs verwacht - die ons gaat vertellen dat wij niet mogen wat zij wel doen komt weer samen in Davos:

Climate change. Technology and innovation. Education and inequality. Everything's on the table as global leaders gather at the World Economic Forum.



Like ♥? this tweet to receive updates from #Davos pic.twitter.com/gmQ50W5JL6 — Bloomberg (@business) January 15, 2020

