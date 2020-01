Weer hoger, tenminste daar duiden de futures nu op.

Ik pak deze tweets van Jeroen Blokland en Charlie Bilello er bij. Eerst die van Jeroen, want waar blijft toch die dekselse recessie? Zo lang heeft het toch nooit geduurd en ééns moet het toch?

#Equities, unlike other asset classes, tend to go up until just before the next #recession hits... pic.twitter.com/FLK9TiyOR0 — jeroen blokland (@jsblokland) January 9, 2020

En of die aandelen omhoog neigen te gaan. Beter dan dit gaat het feestje niet worden, als u al die records ziet. Wewezen dus? Ja maar... wat nou als alles nog jaren duurt? Mist u een boel rendement. En achteraf is het dan allemaal weer zo gemakkelijk:

1. S&P 500: All-Time High

2. Dow: All-Time High

3. Nasdaq: All-Time High

4. Home Prices: All-Time High

5. Expansion: longest in history (126 months)

6. Unemployment: 50-yr low (3.5%)

7. Job growth: longest in history (110 months)

8. Fed: expected to cut rates for 4th time in 2020 pic.twitter.com/2drPiHAHQ7 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 9, 2020

Want is er eigenlijk wel euforie, zijn aandelen weer volkssport, zoals iedereen er mee bezig was in 1929 en 1999? Tot de de legendarische schoenpoetsers op Wall Street aan toe, die in de zomer van 1929 aandelen advies gaven, volgens de legende. Niches als bitcoin en wietaandelen misschien, maar de brede markt?

Ik zie het niet en hoor het niet, veel beren en scepsis zijn er nog. Ja, ieder moment kan de zeis er in, maar het kan ook nog jaren duren. Dat weet bijvoorbeeld Royal Bank of Scotland. Dat gaf exact vier jaar geleden haar beruchte Sell everything! advies af en krijgt die nog altijd voor in haar gezicht.

Om precies te zijn maakte u sindsdien bruto 70% met een simpele wereldindextracker. Hier beeld van mij, het is al van gisteren. Mijn tweet daarboven gaat over de gisteren over de Wall Street records brallende - ja, brallende - VS president. Dat is dan wel een heel fout signaal voor de markt.

Geldt andersom ook. Zondag is t 4jr geleden dat #RBS haar roemruchtlegendarische #SellEverything af gaf. Sindsdien steeg everything, maar daalde... #juist #AEX pic.twitter.com/hcM6Ho85un — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 9, 2020

Enfin, we doen het vandaag met weinig bedrijfsnieuws, het Payroll Report én Takeaway en Prosus moeten met persberichten komen hoeveel aandelen Just Eat bij hen zijn aangemeld. Vandaag is de deadline. Niks bijzonders te zien aan de koersen, of ketst bitcoin op de bovenkant trend af? De rentes doen (nog) niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Gilead dat intussen 25,84% van Galapagos heeft. Ze streeft 29,9% na. Van Lanschot Kempen wuift €35 miljoen uit.

08:02 Miljoenenafschrijving voor Van Lanschot Kempen

07:13 Nikkei eindigt week met winst

09 jan Gilead breidt belang in Galapagos uit

09 jan Opgelucht Wall Street sluit met records

09 jan Cryptoplatform Deribit verhuist naar Panama

09 jan 'Shell wil Amerikaanse raffinaderij verkopen'

09 jan 'Fase 2-deal VS-China mogelijk na verkiezingen'

09 jan Wall Street houdt winsten vast

09 jan Brits Lagerhuis keurt brexitwet Boris Johnson goed

09 jan Franchisenemers Sandd slepen PostNL voor rechter

09 jan Lakeman verliest kort geding van ABN AMRO

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €4,25 van €3,78 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €20,50 van €21,30 - Morgan Stanley

ASR: naar €35,90 van €34,05 - Citigroup

ING: naar €12,50 van €12 - Deutsche Bank

NN: naar €36,44 van €34,61 - Citigroup

Randstad: starten met neutral en €57 - JP Morgan

Royal Dutch Shell: naar 2520p van 2480p- HSBC

Wolters Kluwer: naar €65 van €64 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts met weer een rijtje Takeaways. Hedge funds die gokken dat Just Eat aandeelhouders ze gaan verkopen, als...?

De agenda:

14:30 VS Payroll Report dec 160K

14:30 VS werkloosheidspercentage dec 3,5%

14:30 VS loongroei dec 0,3%

En dan nog even dit

Er worden geen bedragen genoemd, Shell dus:

Exclusive: Royal Dutch Shell seeking buyer for Anacortes, Washington refinery - sources https://t.co/vM3ADm4NEY pic.twitter.com/HRBzGBOMyw — Reuters (@Reuters) January 10, 2020

This airplane is designed by clowns, who in turn are supervised by monkeys. Wordt dit net zo gevleugeld als de burn baby burn emails ooit bij Enron? Boeing:

"Incredibly damning" Boeing messages show employees' deep unease over the 737 Max https://t.co/Ip9Z75DCZi — Bloomberg (@business) January 10, 2020

Volgens onze premier willen de talkshows wel CEO's, maar willen de COE's niet:

Toch mooi dat dit nu eindelijk eens lukt. #op1 https://t.co/UFyR3wcZeh — Lisa (@Lisa_Spit) January 9, 2020

De president wil bouwen, maar zonder, zoals bij ons juist wel, strenge milieuregels:

'We want to build new roads, bridges and highways - bigger better and faster,' says Trump as he launches a plan that will exempt big projects from environmental review https://t.co/OFrwv0KFHM pic.twitter.com/YufmkBIpjA — Reuters (@Reuters) January 10, 2020

Lange termijn focus van de Facebook CEO:

Facebook's Zuckerberg drops annual challenges to focus on longer-term goals https://t.co/PkEdbnWoAF pic.twitter.com/twqVKaebpD — Reuters (@Reuters) January 10, 2020

Stelling: er bestaan geen ster-fondsmanagers:

Fund scares in Europe have shaken the region’s asset management industry to its core https://t.co/j5wTEsKONC — Bloomberg (@business) January 10, 2020

Ooooh!

Goldman Sachs says its looking into testimony from a confessed inside trader that he once stole information from his then girlfriend, who is now a managing director at the firm https://t.co/ulaFJnmwnD — Bloomberg (@business) January 10, 2020

Ik snap eerlijk gezegd al het gedoe niet, er is fake news sinds er nieuws is. Zo oud al de mensheid dus.

Factbox: How social media services handle political ads https://t.co/GhGbSOjdQ3 pic.twitter.com/F2Jsv9nDzS — Reuters (@Reuters) January 10, 2020

Beleggingsidee, de emerging markets wereld index tracker. Blijft al een jaartje of tien achter:

Two years after the U.S.-China trade war put brakes on their rally, emerging-market assets are making a comeback https://t.co/Dx6RpYewJb — Bloomberg (@business) January 10, 2020

Tot slot deze. De markten waren zogenaamd 3,5 jaar in de ban van brexit, we gingen ten onder en noem maar op. En dat eindigt dan zo. Gisteravond dit bericht, waar niemand op lette, want Iran. Op naar de volgende hype.

Johnson loodst zijn Brexit-wet definitief door het Lagerhuis: https://t.co/jFk07zH909 — NU.nl (@NUnl) January 9, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.