Liveblog: Het. Kan. Niet. Op?!

Update 15:45 uur: All time highs

Uhm, ik wil de sfeer niet verpesten, maar begint het niet heel erg euforisch te worden op de beurs? Wat nou als er toch een recessie komt, het handelsverdrag VS-China niet wordt getekend en de bedrijven in het jaarcijferseizoenrondje vanaf eind deze maand waardeloze outlooks afgeven? Of winstwaarschuwingen.

Vink, vink, vink: de Big Board strooit op de eerste handelsdag van de maand met nieuwe all time highs: noteert u de Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq Composite, Nasdaq 100 en Philadelphia Semiconductor Index.

En het Damrak dan? Turft u de AMX:

Dat geldt ook voor de AEX herbeleggingsindex.

Oh jee, verwoord ik met mijn risicopreek aan het begin van deze update de gevoelens op de rentemarkt? Die maakt echt rechtsomkeerd vandaag. Mag ook vermeld: de dollar stijgt vandaag een halve cent.

Update 15:25 uur: S&P 500 op 126 uur

Zeg maar wat we met deze grafiek moeten: staat de beurs zo hoog, zijn de lonen zo laag, of kopen we met z'n allen gewoon te veel aandelen, waar er te weinig van zijn? Wall Street gaat in ieder geval zo misschien op een all time high openen...

Just to put things into perspective: The average US worker must now work 126 hours to buy 1 share of S&P 500. That's a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours. (Idea via @HirudoStreet) pic.twitter.com/9M2y0g5vs4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 2, 2020

Update 15:15 uur: AEX vs MSCI Netherlands

Bijna een podiumplaats voor ons in 2019, jammer. Toch een aardig rendement, maar dit keer geen AEX in euro's, maar de MSCI Netherlands Index herbelegd in dollars. Vergeleken met alle andere MSCI landenindices deed die vorig jaar erg goed.

Greece (+50%) and Russia (+49%) led all country equity ETFs in 2019... pic.twitter.com/YmdDEZ64qS — Charlie Bilello (@charliebilello) January 2, 2020

Die MSCI Netherlands is een soort AEX plus index, Er zitten 22 fondsen in. Grootste verschil met de AEX is dat Royal Dutch Shell er niet in zit. Wel zit NXP Semiconductors er in. Hier vindt u het laatste factsheet van de index. Vergelijk ik nog even met de AEX... en nu val ik van mijn stoel. Zovéél beter, klopt dit wel?

Update 13:45 uur: 68 grafieken die u niet wilt missen

Ja, het zijn er echt 68. JPMorgan Chase trakteert met haar Guide to the Markets Q1 2020. Ik pik er drie uit. Eerst deze. Wellicht nog het meest te vrezen op de beurs zijn de dagelijkse krach- en bubbelroepers. Gemiddeld eens per acht jaar krijgen ze gelijk. Zonder de jaren dertig heel wat minder vaak.

Deze vind ik zelf bijzonder. De mythe van de zogenaamde enorme buybacks zou ik zeggen en bedrijven verbrassen hun cash niet aan dure overnames. Dat is ook wel eens anders geweest in tijden van voorspoed. Denk maar aan onze AEX bedrijven eind jaren negentig.

En de winsten en waarderingen nog even. Winsten in Europa mogen echt wel eens omhoog. Waarderingen zijn hoog (is subjectief), maar geen bubbelstanden à la 2000 en misschien zijn ze wel laag in relatie tot rentes.

Update 11:20 uur: Fugro?!

Zeer opvallende omzetpiek intussen in Fugro en de koers vliegt. Ik hoor u al hardop denken: een shorter die terugkoopt? Dat is vooralsnog gissen.

Snelle blik in het short-register leert dat er veel potentiële verdachten zijn. Met 3,65% is Marshall Wace verreweg de grootste. Let wel, het lastige bij Fugro is dat er diverse posities (tegelijkertijd) mogelijk zijn: long of short aandelen en dan zijn er ook nog die converteerbare obligaties.

Update 11:15 uur: Royal Dutch Realisme

Lezen! Heerlijk nuchter interview met hoofd New Energies Maarten Wetselaar van De Koninklijke, ofwel Royal Dutch Shell. Dit is denk ik precies waarom Olies al bijna anderhalve eeuw zo'n ontzettend efficient en succesvol bedrijf is: realiteitszin op basis van feiten, cijfers en sommen.

Deze man wil met Shell stroom gaan verkopen (en olie) https://t.co/2HkjkPiQuq via @telegraaf — Edwin van der Schoot (@Evdschoot) January 2, 2020

Liefst zou ik het hele interview hier publiceren - bijna alles wat Wetselaar zegt is raak - maar het is betaalde content en dit is een beurssite. Pik ik deze alinea. Kijk, dit bedoel ik met nuchter. En alles in Jip & Janneketaal.

Update 10:45 uur: Banken en verzekeraars

Terwijl de AEX tegen top 612,49 van vorig jaar aanschurkt, zijn het de financials die de rally aanvoeren. Laat rustig ende beheerst uw mond openvallen van de bovenste twee namen.

Of moet ik zeggen dat het vooral onze verzekeraars zijn die goed boeren?

Handelsoptimisme heet het op de networks, want de cijfers vandaag willen nog niet zo vlotten. Hier de Europese inkoopmanagersindices. Het VK is ook door en wel op 47,5 (47,6 verwacht).

De inkt van deze update is nog niet droog, of de AEX zet al een nieuwe top neer in de opgaande trend sinds maart 2009: 612,82 (was 612,49).

Update 09:25 uur: Groen

Lekker begin van 2020, de hele index kleurt groen. Ik kan u in de gauwigheid niet vertellen of dit óóit eerder is voorgekomen, voor de zinlozebeursindicatorliefhebbers dan.

Over groen gesproken. Wie weet binnenkort onze rente ook.

Update 09:05 uur: 48,3...

Onze economie begint het nieuwe jaar met een kater. En niet zo'n kleintje ook.

Lees maar. Uit het persbericht, duiding en uitleg. Op de valreep van het decennium nog even zowat het beroerdste cijfer in tien jaar. Niet fijn. Voor u als belegger maakt het weinig uit; de AEX is voor meer dan de helft een dollar-index.