Fondsenrondje: 180?

Het jaar zit er bijna op, maar ik moet er geloof ik nog steeds aan wennen dat het 2019 is.

Let wel en voor de noodzakelijke checks & balances op deze a-politieke beurssite: zijn tegenstander moet er ook nu nog aan wennen dat het geen 1917 meer is.

'I thank my fellow candidates in all their glory, Lord Buckethead, Elmo,' said UK PM Boris Johnson as he acknowledged candidates he defeated comfortably to retain his parliamentary seat https://t.co/DjZclHbpwq



Follow our #GE2019 live blog for more: https://t.co/3oorS3ZUez pic.twitter.com/XBjseQ4C7p — Reuters (@Reuters) December 13, 2019

Serieus nu, want de boel beweegt. Omdat beleggen - in dit geval is 'handelen' een betere term, denk ik - vooruitkijken is. Nuttig plaatje dit. De rest over die verkiezingen, brexit weet u al, of leest u elders in geuren en kleuren. De beurzen en financiële markten zijn in ieder geval blij met deze uitslag en/of de duidelijkheid die er nu is.

Brexitspoorboekje: wie denkt dat het onderhandelingsspektakel nu voorbij is, die komt bedrogen uit. https://t.co/7iEhbMnliH pic.twitter.com/Og7B6u4BGY — RTL Z (@RTLZ) December 13, 2019

Verder kijk ik de hele tijd bij het Chines staatspersbureau Xinhua voor een bericht over die - zoiets toch? - voorlopigedeelhandelsdeal VS-China. Niets te zien nog. Wel vindt u daar de nationale herdenking van de Rape of Nanjing. Dat is dé Chinese dit-nooit-weer-gebeurtenis, die mede het bemoei-u-niet-met-ons-denken bepaalt.

Kortom, een deal is nog niet helemaal bezit van de zaak...? In ieder geval is er geen einde van het vermaak, want de AEX zet een overtuigende nieuwe jaartop neer: 607,30. De fijnproevers nemen wat lekkers bij de koffie, want - leve dividend! - de AEX herbeleggingsindex zet een nieuwe all time high neer op alweer 2103,05.

Risk-on

Verder is het risk-on geblazen en zie ik maar twee punten die dan op papier niet kloppen. Goud stijgt en de rentes leveren meer dan de helft van de basispunten in, die ze vanochtend wonnen. Onze tienjaars bijvoorbeeld noteerde zelfs -0,08%, de hoogste stand sinds deze zomer. Intussen is dal alweer 0,12%.

Het meeste heb ik al verklapt, maar het bekende overzicht:

Alle Europese indices plussen met de Britse FTSE 100 aan kop. Daar mag u een dikke pond stijging bij optellen. De dobbelaars onder u wrijven zich dus in de handen, of hebben een vrijdag de dertiende

De Amerikaanse futures stijgen bescheiden, maar daar staat een dollar tegenover die al tot bijna 1,12 is gezakt

De volatiliteit is de grote verliezer vandaag en krijgt met double digits om de oren

Zoals gezegd, goud is voor mij de verrassing en olie gaat ook aardig

Hier het rente-overzicht. De Britste Gilts houden zich redelijk gedeisd? Even pro-actief meedenkend: als nou Schotland voor onafhankelijkheid gaat, gaan die bondjes dan Kilts heten?

Beursplein 5

Risk-on ook op het Damrak, maar ik begin met deze. Het is de enige advieswijziging tot dusverre vandaag, maar doet wel stof opwaaien. De biotech is meteen daler van de dag in de AEX.

Galapagos: naar neutral van outperform en naar €169 van €174 - Credit Suisse

De verkoop van Altice's minderheidsbelang in haar Portugese glasvezelactiviteiten aan Morgan Stanley Infrastructure Partners valt ook goed.

Verder bewegen bijna alle fondsen uit het boekje, of valt de beweging in het defensief (lagging) versus cyclisch (leading) stramien. Er is ook bijna geen richtinggevend bedrijfsnieuws.

Laat ik het anders formuleren. Eigenlijk vallen alleen Aperam, BAM, Besi en Ordina tegen. En eigenlijk de hele AScX wel. Liefst acht fondsen staan daar zelfs op 0,0%.

Tot slot nog even dit en nu ik dit tik: BAM (2018 28% omzet VK) was zeker al op de verkiezingsuitslag vooruit gelopen. Bezit van de zaak, einde vermaak waarschijnlijk.

Arcadis (20%), ForFarmers (33%) en Sif (25%) zijn andere fondsen met hoge VK- en pond-exposure. Daar is nu en was al niet veel te zien, maar daar spelen heel veel meer dingen dan alleen VK en pond. BAM trouwens ook wel... :-)