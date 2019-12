De vorige keer was de eerste uitslag - er zijn 650 kiesdistricten - om middennacht. De volledige uitslag wordt morgenochtend verwacht.

Gokken kan met pond, FTSE 100, Gilts en natuurlijk de talrijke gokboeren in het VK. Zeg het maar, brexit Boris Johnson of guurlinkse Jeremy Corbyn?

General election 2019: Voters set to head to polls across the UK https://t.co/eEsSUV2qF2 — BBC News (UK) (@BBCNews) December 12, 2019

Volgende onderwerp: de Fed liet de rente gisteren voor wat die is en verwacht dat het hele komende jaar te doen. De ingrepen op de repomarkt - rond oud & nieuw wordt het waarschijnlijk weer druk - zijn voorlopig een blijvertje, maar Fed-voorzitter Jerome Powell blijft van technische maatregel spreken.

Fed policymakers said they would continue to monitor 'global developments' in deciding whether interest rates need to change. More here: https://t.co/lS4xx9uiIp pic.twitter.com/iYZmd59jOB — Reuters (@Reuters) December 12, 2019

Nog een rentebesluit vandaag - er zelfs nog meer zoals in Zwitserland en Turkije - maar daar wordt ook niets van verwacht. Het is kennismaken met nieuwe ECB-president Christine Lagarde in de persconferentie. Wat worden haar stijl en inzet?

Christine Lagarde finally has the chance to shake off the shadow of her predecessor https://t.co/yyyuat1oUY — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Nog één ding, er is nog steeds geen tijdelijk deelhandelsakkoord VS-China, of hoe het ook maar heet en de deadline is zondag:

-Hong Kong and Korea stocks ?

-China, Australia equities ?

-10-year Treasury yields just below 1.8%

-Hong Kong dollar climbs

-Deadline looms on U.S. tariffs for Chinese imports https://t.co/pEPUqQ0Ddb pic.twitter.com/7vlZeHX9Ee — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Agendatechnisch is het de laatste drukke dag van het jaar en zelfs het decennium, maar de koersen bewegen alweer amper. De rentes staan ook op nul. Merk wel even het dollartje op, dat daalde gisteren een halve cent op Fed-gebeuren. De centrale bank is niet zeker of de inflatie wel aanhoudt. De rente daalde er ook op.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met weer FPSO-nieuws van SBM Offshore, Heijmans, Air France-KLM, KIadis, Stern en de rest:

07:43 Heijmans bouwt 144 woningen in Utrecht

07:29 Nikkei boekt kleine winst

06:42 Aantal faillissementen neemt toe

11 dec Wall Street hoger na alom verwacht Fed-besluit

11 dec 'ING wil klanten helpen met opslaan crypto's'

11 dec Fed laat rente VS ongemoeid

11 dec Kleine uitslagen op Wall Street

11 dec Nestlé verkoopt Amerikaanse ijsjestak

11 dec AF-KLM bestelt meer vliegtuigen bij Airbus

11 dec Stern doet Mango Mobility van de hand

11 dec 'FAA voorzag vele rampen met Boeing 737 MAX'

11 dec SBM sluit deal met Petrobras over FPSO

11 dec President-commissaris SBM Offshore vertrekt

11 dec ICT-commissaris Van der Werf treedt terug

11 dec Financieel directeur Kiadis vertrekt

Over Heijmans gesproken...

Laatste nieuws nog, geen financiële details:

12 Dec - 08:00:11 [RTRS] - ROYAL KPN N.V. PRESS RELEASE: KPN TO SELL KPN ICT CONSULTING TO CEGEKA

Analistenadvies luidt en JPM was AkzoNobel even vergeten? Daar draait dit jaar als een lier:

AkzoNobel: naar neutral van under weight - JP Morgan

Air France-KLM: naar €10,40 van €8,10 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dus met rentebesluit en zowaar nog een paar vrij dikke cijferkandidaten in de VS. Duitse inflatie is gründlich in de prik.

08:00 Duitsland inflatie CPI nov (final) -0,8% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI nov (final) 0,1% MoM

11:00 EU industriële productie okt -0,3% MoM

13:45 ECB rentebeluit

14:30 persconferentie ECB-president Christine Lagarde

14:30 VS wekelijkse jobless claims 211K

22:00 Adobe Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

22:00 Broadcom Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

22:00 Oracle Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

De echt zielige mensen die u dan weer nooit op de NPO ziet:

Het aantal #failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in november. De trend is echter de lopen jaren redelijk vlak. https://t.co/ONpbFKBdtJ pic.twitter.com/b632N713ZI — CBS (@statistiekcbs) December 12, 2019

Onverwachte wending?

Australische regulator fronst bij de verkoop door #ABInbev van Carlton & United Breweries aan #Asahi (-1,6%). Die dreigt zo té machtig te worden op de cider- en biermarkt (met o.a. CUB en Lion). Op naar activaverkoop, heronderhandeling? Rebonjour au dossier des dettes :-) #Lastig pic.twitter.com/HPsSWYNsmn — Tom Simonts (@TSimonts) December 12, 2019

Oef...

Japan October core machinery orders fall 6.0% month/month: government https://t.co/q7hYIIqcSc pic.twitter.com/34iHKwrEBB — Reuters (@Reuters) December 12, 2019

Nog eentje dan:

According to opinion polls, Prime Minister Boris Johnson, who has promised to take Britain out of the EU by Jan. 31 if he wins a majority, may not get the margin of victory he hopes for https://t.co/tItkl6f58C pic.twitter.com/TdTCaKZpyY — Reuters (@Reuters) December 12, 2019

U weet het intussen:

EU leaders offer money to reluctant east to push 2050 climate neutrality https://t.co/icVck8XSYR pic.twitter.com/aqO0J8Br0j — Reuters (@Reuters) December 12, 2019

Normaal besteed ik geen aandacht aan voorspellers, maar omdat het de grootste Amerikaanse bank is dan maar:

JPMorgan says short gold and buy a raft of stocks in 2020 https://t.co/06ytbFx7yT — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Dat is snel! Het fonds is wel duur tegen bijna 20x huidige winst.

Saudi Aramco investors should cash out now, Bernstein says https://t.co/CMSLDLVVON — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Oh:

Nestle is selling its U.S. ice cream business that includes brands like Haagen-Dazs and Drumstick https://t.co/5Uvjf1OMKS — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Mede om dit soort dingen beleg ik wereldwijd. Zelfde plaatje AEX trouwens.

#Earnings per share of European stocks peaked a whopping 12 years ago! pic.twitter.com/HDRDzYEKyL — jeroen blokland (@jsblokland) December 11, 2019

Nog eentje dan:

Good Morning from Switzerland home of the (western) world's most interventionist central bank. Balance sheet amounts to 123% of GDP, which puts even BoJ in the shade. SNB not only buys govt bonds, but also US stocks. W/position of $3.4bn, it's one of Apple's largest shareholders pic.twitter.com/xykokznY17 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 12, 2019

