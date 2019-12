Poe poe, nou nou: spot de koersbewegingen. Helaas, niet voorradig vanochtend.

Nieuws is er wel. Gegniffel bij Prosus en zure gezichten bij Takeaway? Zie ook TomTom en NIBC. Gaat per 23 december in.

Ahold Delhaize gaat fors investeren en verder is er wat klein bier nieuws. Marktbreed is er niet veel te doen:

-Hong Kong, Japan and Korea stocks ?

-Conflicting trade headlines whiplash stocks

-Yuan ?

-Treasuries tick higher

-Crude oil ?

-Fed to decide interest rates https://t.co/oBd6wHJmpR pic.twitter.com/yDTvNQslwG — Bloomberg (@business) December 11, 2019

Voor wie die link niet open krijgt en nog iets over dat rentebesluit wil weten, bij deze. De Fed wordt geacht de rente op 1,50-1,75% te laten, omdat er geen enkele economische reden is om er aan te morrelen. Interessante vragen in de persco voor de voorzitter gaan in principe over die repomarkt.

Powell's 'half-full' U.S. glass sturdy but still at risk for spills as Fed meets https://t.co/ZaMYNhZzOX pic.twitter.com/mNFo5H0Gjt — Reuters (@Reuters) December 11, 2019

Dan de koersen. Kuch. Ik kan er aan toevoegen dat ook de rentes nog op 0-0 staan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en zeg het maar, Ajax krijgt tikkie?

07:56 Arcadis gaat spoor beveiligen

07:43 Chevron zet grote afschrijving in boeken

07:31 Adviseur Trump: geen tekenen uitstel heffingen

07:25 Alfen krijgt opdracht van Shell

07:12 ForFarmers wil bestuurder Ordina als commissaris

07:10 Nikkei sluit licht lager

10 dec Ajax verliest van Valencia en ligt uit CL

10 dec Ahold investeert in leveringsketen VS

10 dec Kleine minnen op Wall Street

10 dec 'Saudi Aramco denkt aan notering in Azië'

10 dec Prosus verdrijft Takeaway uit AEX

10 dec Wall Street blijft dicht bij huis

10 dec IMCD rondt overname DCS Pharma af

10 dec Retail Estates plaatst obligatielening

10 dec Investeerder 3i verkoopt deel belang Basic-Fit

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda:

14:30 VS inflatie CPI nov 0,2% MoM

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

20:00 Fed rentebesluit unch 1,5-1,75%

20:30 Fed persco voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

Zondag:

'Eleventh hour' US-China trade deal could happen before tariffs kick in Sunday, analysts say https://t.co/4WbcMtQujB — CNBC (@CNBC) December 11, 2019

Frappant inderdaad. Duitsland (net als Noord-Italië) is meer van de private familiebedrijven...?

Good Morning from #Germany which is a developing country in terms of financial markets. Following Aramco's IPO today, Germany's total market capitalization will be on a par w/Saudi Arabia's, just the 19th biggest economy in the world. https://t.co/H82QPSk657 pic.twitter.com/3XRNk47iSI — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 11, 2019

Tech is uit :-)

Duidelijk:

Jeuj:

Apple's new Mac Pro desktop starts at $5,999, but can be loaded up with options that push the price all the way to $52,000 -- not counting $400 for wheels https://t.co/tsjmZPqA2s — Bloomberg (@business) December 11, 2019

Peak tech?

Big tech companies like Facebook and Google, long seen as some of the world’s most desirable workplaces, are losing some of their shine https://t.co/AYysJK7KcX — Bloomberg (@business) December 11, 2019

Oei... Mooi plaatje Willem.

Rise and Fall of Cannabis Stockshttps://t.co/SSGkkYhYg0 pic.twitter.com/uNFX9eEBxg — willem middelkoop (@wmiddelkoop) December 11, 2019

Deze past er wel bij:

As political polarization has increased, public mental health has been deteriorating.https://t.co/WIb6uJgukn — Hedgeye (@Hedgeye) December 10, 2019

Ik zet de wekker héél vroeg vrijdag. Voor de zekerheid. Wie wil gokken: het pond is héél hard gegaan.

UK's Johnson now less certain of election victory: YouGov https://t.co/3perxFdYha pic.twitter.com/g3l8W6Gpi2 — Reuters (@Reuters) December 11, 2019

