Liveblog: Wat is dit nou?

Update 11:20 uur: Groene leningen

Omdat iemand kritisch moet zijn?

Van harte hoop ik dat ik ongelijk heb. Ik moet hierbij alleen aan het vorige decennium denken, toen we met z'n allen - niet alleen de banken die exclusief de schuld kregen - ook de mooiste namen voor financiële producten verzonnen, die de lading absoluut niet dekten.

Subprime en Alt A leningen hebben zelfs de geschiedenisboeken gehaald: pure junk waar de kredietboeren tegen betaling Triple A op plakten. Zie die terminologie in het plaatje; mede daarom denk ik eraan. Misschien gaat klimaatcrisis zo ooit nog een beursterm worden.

Gewone overheidsleningen die groen worden genoemd - en dus een premie doen, want ze zijn niet aan te slepen - en doodgewone aandelen die ineens in allerlei hoogdravend duurzame indices, fondsen en trackers zitten. Sorry, maar echt duurzaam is vraag en aanbod en niet marketing.

Voor u mij van alles toedicht: groen is doen. Volgens mijn energieboer heb ik bijna het laagste verbruik in mijn postcodegebied in een Amsterdamse D66-GroenLinksenclave.

Sustainable financing has racked up almost half a trillion dollars of deals worldwide in 2019, fueled by a list of notable firsts. Next year may be even bigger https://t.co/gLr0530AUu pic.twitter.com/v0CVb3tIPn — Bloomberg (@business) December 10, 2019

Update 10:00 uur: Advies

Waarom zakken aandelen ineens? Ik zoek wat ik zoeken kan, maar niks. Dollar verzwakt ietsie, de rentes liggen vlak, maar de volatiliteit loopt wel 7,5% op. Vreemd. Wie het weet mag het zeggen. Dit zijn in ieder geval de adviezen met vooral Wereldhave. DSM en - hm - twee koersdoelverlagingen tegelijk voor Heineken.

DSM: naar hold van buy €115,70 van €212,50 - ING

Heineken: naar €105 van €110 - JP Morgan

Heineken: naar €108 van €110 - Jefferies

IMCD: naar €86 van €76 - Deutsche Bank

Corbion: naar €30,54 van €29 - ING

Wereldhave: naar sell van neutral en naar €18,60 van €20,90 - Goldman Sachs

Update 09:30 uur: Donald Duck

Verkocht aan de Belgen dus. Het is een oude beurslegende dat de Donald Duck het meest gelezen blad onder beurshandelaren is. Geen idee waar dit vandaan komt, laat staan of het zo is, maar het is te leuk om niet te checken. Vinger opsteken in de comments als u iedere week trouw...

Sanoma verkoopt Donald Duck, Libelle en https://t.co/9Q9gJF3SYZ voor 460 miljoen aan eigenaar AD, Volkskrant en Trouw https://t.co/EOE1Q6ehjN pic.twitter.com/AaOiCTfc5k — RTL Z (@RTLZ) December 10, 2019

Update 09:00 uur: Nederland 2020 volgens ABN Amro

Samenvattend, het hele rapport vindt u hier.

Zie puntje drie, vier en zes: is het mijn bias of ziet ABN Amro, zonder dit hard uit spreken, onze overheid en politiek als grootste risico voor onze economie in 2020?