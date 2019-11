Slot: Beste jaar ooit?

Vergeet Black Friday. Het is 2019. Het gaat om Cyber Monday.

U.S. shoppers stay away from stores, spend online as Black Friday begins https://t.co/KFjSefPmmw pic.twitter.com/HnvkgDQY3k — Reuters (@Reuters) November 29, 2019

Enfin, dit weekend de eerste cijfers en volgende week de rest: eens zien of shoppers de wereldeconomie over het dode punt heen kunnen tillen. Vandaag ook weer mixed data uit VK en Duitsland. December breekt aan, ofwel u hebt nog even om te bepalen of 2020 herstel of recessie wordt, als u momentum belegt.

Typisch beurs, zou ik zeggen. Want waar dit jaar de data steeds beroerder werd en Duitsland, Korea en Singapore tegen een recessie aanschurk(t)en, rolden de koersen dóór. OK, de beurs kwam van kerst op randje bear market, maar knap iemand die dit voorzag na de omzetwaarschuwing Apple waarmee 2019 startte.

U ziet de AEX en AMX, als u nou ook nog de koersstijging van onze staatsobligaties ziet, denk ik - dat moet ik uitzoeken - dat 2019 wel een van de beste Nederlandse beursjaren ooit moet zijn. Normaal bewegen die twee tegen elkaar in. Voeg daarbij dat de euro niet noemenswaardig is veranderd.

En de grote pensioenfondsen moeten strikt genomen korten en de ECB is aan het verruimen. Ja, het kan raar lopen in de economie en op de financiële markten. Wat mij betreft is 2019 daarom het bewijs dat de markt volgen veel verstandiger is dan die proberen te verslaan. Wat dit verzint natuurlijk niemand.

Let wel, verstandiger. Leuker is het natuurlijk om het toch te proberen, niets zo lekker als het een keer lukt om uw benchmark te verslaan en daarom zit u hier ook op IEX. Dit alles gezegd hebben: statistisch stijgt de beurs in december 1,4%, maar vorig jaar was het -6% en in dat geval kan dit verhaal ook in de prullenbak :-)

Hier het marktbrede overzicht. U ziet, het long AEX, AMX en onze Wopkes in alle soorten en maten waren de winnende combi tot dusverre in 2019. Anders gezegd, wie zijn vermogen dit jaar in de klassieke eenderde aandelen, eenderde vastgoed en eenderde obligaties had zitten, gaat niet snel weer zo'n jaar meemaken.

Of wel. Zou ook weer typisch beurs zijn.

Enfin, hier de AEX. Galapagos zette vandaag alweer €180 rond op het bord. ASML ook feestelijk, DSM en AkzoNobel stiekem ook heel fraai en stilletjes in een hoek vind u ABN Amro. Nog beroerder dan ArcelorMittal. Kunst op zich.

De uitslagen in de AMX dit jaar tarten iedere beschrijving. Dat een index een gemiddelde is, wordt u dit jaar hier even stevig ingepeperd. Zie Altice, ASMI, AMG en Flow Traders maar.

Tot slot de AScX, waarop helaas geen producten zijn. Valt er dan ook geen synthetische tracker of ETF te maken? Wellicht niet lonend. Enfin, Pharming dus. En Kiadis. Risk/reward bij biotechs in één bescheiden index.