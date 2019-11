Fondsenrondje: Kiadis Picanto

Het is zo'n dag met waarschijnlijk meer actie op uw spaarrekening dan in uw aandelenportefeuille.



De beurzen bewegen amper en er is eigenlijk geen verhaal. U weet waarom: de VS is dicht wegens Thanksgiving en zonder de grootste financiële markt ter wereld is er doorgaans weinig te doen. Ja, de VS bemoeit zich tot ergernis van China met Hongkong, maar dat is nauwelijks aan de koersen af te lezen.



Of heeft het een reden dat de VS... Zeg het maar.

President Trump's support for Hong Kong's protesters raised concerns about fresh hurdles in the trade negotiations between the world’s two largest economies https://t.co/LhFaASlvut November 28, 2019

Zoals gezegd, er is vandaag geen Leitmotiv. Of het moet zijn dat er een héél bescheiden risk-offmodusje op de beurzen is. Defensieve aandelen doen het wat beter dan cyclische en de rentes dalen ietsie. In tegenspraak hiermee is dat de dollar iets daalt. Verder:

De Europese beurzen kleuren allemaal lichtrood, op een lichtgroene Ibex 35 na

De Amerikaanse futures - die draaien wel gewoon - zijn vandaag meer aan het geven dan danken. Ze staan een paar tienden in de min

De volatiliteit loopt 2,5% op

Zoals gezegd, de dollar daalt ietsiepietsie

Olie zakt dan nog wel 0,7%, goud loopt wat op en bitcoin levert een halfje in

Hier nog even de rentestanden:

Beursplein 5

Het is meestal een veeg teken als Royal Dutch Shell stijger van de dag is in de AEX, zoals nu (als ik dit stuk tik): dan moet het wel sáái zijn. Dat klopt. Accsys ligt goed op zijn Q3-update en Vivoryon verliest 5% op kwartaalcijfers. Er is nog één dikke beweger: Kiadis. Misschien is Kiadis Picanto een betere naam?.

Waarom, hoe en wat luidt dan de vraag. Houd het maar op pure speculatie bij dit wat speculatieve aandeel; geen nieuws te zien. Ik snuffel even op het forum en kom deze tegen. Haha, mooie samenvatting :-)

Het is wel duidelijk wat er aan de hand is: de emissie-shuffel is prima gelukt, maar daarna kwam er een grote verkoper die de zaak in de soep liet lopen en nu probeert men de zaak weer te herstellen met een nieuwe emissie-shuffel.

Verder zijn er een paar adviezen.

ABN Amro: naar €17 van €19 (hold) - Berenberg

Altice: naar €4 van €3 (hold) - HSBC

Core Labs: naar $45 van $57,50 (hold) - ING

Ik zei al, verder liggen door de bank genomen de defensieve fondsen wat beter dan de cyclische. AMG daalt misschien wel erg hard, maar verder beweegt zowat iedere aandeel zoals u min of meer mag verwachten op een dag als vandaag. Een saaie dag als vandaag.