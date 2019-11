Onduidelijkheden over de handelsbesprekingen VS-China en onrust en geweld in Hong Kong zetten de koersen lager, heet het.

Nee, het ziet er niet naar uit de AEX zo even 600 op het bord zoeft. Of u nou bull of bear bent, nu we zo dichtbij zijn wilt u die score ook op het bord zien staan, is het niet? Veel input is er vandaag niet te verwachten met een lege agenda en in Europa met de herdenking wapenstilstand 1918. Er is wel een Brits BBP.

Zo ziet het nieuws er uit, de Spaanse verkiezingen eindigen weer in impasse en Saudi Aramco houdt vanaf 2035 rekening met peakoil. Het bedrijf heeft haar prospectus uitgebracht.

-Hong Kong’s Hang Seng Index loses more than 2% as the tensions flared

-Chinese factories threaten to drag down prices around the world

-Saudi Aramco will allow investors to start bidding for shares from Nov. 17

-Pound fluctuates

-Oil slipshttps://t.co/v1Pqn72Fog pic.twitter.com/64USweBpds — Bloomberg (@business) November 11, 2019

En hoe staat het met de handelsbesprekingen VS-China, want dat is misschien wel het meest cruciaal voor de markten:

Trump says China wants a deal “much more than I do” and says there are "incorrect" reports about how much the U.S. is ready to roll back tariffs https://t.co/bNHMXOxyp1 — Bloomberg (@business) November 11, 2019

CNBC schrijft over dat laatste dit, ofwel het is allemaal weer een tikje verwarrend:

China’s Commerce Ministry on Thursday said Beijing and Washington had agreed to lift existing tariffs on one another’s goods, but President Trump on Friday said he had not agreed to any rollbacks.

Deze week doen we het op het Damrak met Q3's ABN Amro, NN, IMCD, SBM Offshore en VolkerWessels, Walmart, Cisco en Nvidia zijn er in de VS, er zijn de eerste voorlopende indicatoren over november, Duits en Nederlands BBP Q2 en Fed-voorzitter Jerome Powell speecht. Lees mijn vooruitblik van gisteren.

U ziet het, humeurige maandagochtend koersen. China en Hong Kong liggen inderdaad slecht, olie krijgt een tik, bitcoin ook en de rentes bewegen vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:52 'Avantium regelt zelf geld voor MEG-fabriek'

07:46 ECB-lid Cœuré aan de slag bij BIS

07:28 Japanse machine-orders verder omlaag

07:17 Nikkei begint week met verlies

07:02 'Bol.com stapt in kleding in afwachting Amazon'

10 nov Beursweek in teken van macrocijfers en handel

10 nov Moody's negatiever over Groot-Brittannië

10 nov Inflatie China sterker omhoog

10 nov Trump: handelsgesprekken China gaan goed

10 nov Gunstige data rond filgotinib van Galapagos

10 nov Iran ontdekt groot nieuw olieveld

10 nov Inschrijving aandelen Aramco vanaf 17 november

09 nov 'Rabobank en Shell strijden om Eneco'

08 nov Wall Street met kleine plussen handel uit

08 nov Southwest rekent langer niet op 737 MAX

08 nov Aegon rondt aandeleninkoop af

08 nov Icahn voert druk op bij Occidental

Is er nog Takeaway...

... en Prosus nieuws, ofwel geen hoger bod.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 China Alibaba's Single's Day

10:30 VK BBP Q2 0,4%

En dan nog even dit

Verrassende stap van Ahold Delhaize?

https://t.co/3Doy0k5HC9 zet zich schrap voor Amazon en stapt in kleding https://t.co/mdXGKLZwTD pic.twitter.com/H41HXSOtX3 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 11, 2019

Het heet dat de Aziatische markten hier onrustig van zijn:

Hong Kong police open fire, wounding at least one protester, as chaos erupted across the city a day after officers fired tear gas to break up demonstrations that are entering their sixth month https://t.co/fXCpYs1mmH pic.twitter.com/1hxLfLOkmK — Reuters (@Reuters) November 11, 2019

Intussen in China:

Chinese e-commerce giant Alibaba's annual Singles' Day sales hit $23 billion in first nine hours https://t.co/hxrZplzFHl by @horwitzjosh pic.twitter.com/MbvPAxJyFB — Reuters (@Reuters) November 11, 2019

Politieke impasse in Spanje?

Spain is more ungovernable than ever and the person getting blamed for the mess is acting PM Pedro Sanchez https://t.co/MPSWKciaI2 — Bloomberg (@business) November 11, 2019

-2,9%:

Japan's surprise decline in machinery orders raises doubts about business spending https://t.co/dFdZCpp2Ck pic.twitter.com/PQoa5a95xS — Reuters (@Reuters) November 11, 2019

Zeker, eens. Maar tot die tijd?

Om een idee te geven?

Global oil demand may peak within the next 20 years, according to an assessment included in the IPO prospectus for Saudi Aramco, suggesting views are changing in the kingdom https://t.co/K8l5O34P33 — Bloomberg (@business) November 11, 2019

Voor wie het Damrak te saai is:

When it comes to adverse conditions for stock-market trading, Zimbabwe’s bourse belongs in a special category for extreme cases https://t.co/gRG4tNM04M @BBGAfrica — Bloomberg (@business) November 11, 2019

Juist nu de data lijkt uit te bodemen, slaat het sentiment om?

Good Morning from Germany where industry slump is starting to spread to consumers. Labor mkt is seeing signs of weakening. Households’ assessment of econ future is at 7y low. Econ probably dipped into recession in Q3, shrinking 0.1%, acc to BBG survey. https://t.co/xvV9JR1lgt pic.twitter.com/bajjP51H7y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 11, 2019

Voor wie het heeft gemist:

'We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld. Maar als je zoveel spaart, ga je er vanzelf ruzie over maken,' aldus Theo Kocken in #buitenhof: https://t.co/a0xGziGfvC pic.twitter.com/HoQ7wccEIg — Buitenhof (@Buitenhoftv) November 10, 2019

Hier kom ik op terug vandaag:

Het FD zette beleggingsrendementen 100 grootste pensioenfondsen sinds 2008 op een rij. Hoge pieken (2014) en diepe dalen (2008). Gemiddelde afgelopen 5 jaar 7%, afgelopen tien jaar 8%. Verwachting komende jaren: 4%. https://t.co/VWkOt49iIc pic.twitter.com/Pdqa7xrOWZ — Martine Wolzak (@wolzak) November 11, 2019

