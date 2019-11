Liveblog: BOKA, GLPG, Altice en Sligro

Update 10:45 uur: Sligro

De grafiek pak ik over de laatste paar dagen om te laten zien hoe groot die order van zojuist is van 12.615 stuks. Overstijgt zelfs de slotveilingen. Kortom, er is iemand bullish op of ruikt de bodem van het slecht liggende, zwaar afgestrafte Sligro.

Update 10:30 uur: Boskalis

Dit schreef ik zelf vanochtend voorbeurs over de Q3's van Boskalis, liefkozend natuurlijk BOKA geheten:

Het gaat beter, zie de toonzetting ook (Boskalis noemt de beestjes altijd bij de namen) en de outlook wordt gehandhaafd.

Hier komt Nico mee:

Het aandeel blijft wel flink achter bij de brede markt en dat heeft mede te maken met de sombere toon die topman Berdowski telkenmale aanslaat bij de cijferpresentaties.

Mooie beursreactie op verder weinig spectaculaire cijfers achterblijver #Boskalis. Nog steeds niet duur:https://t.co/avnp2PagqP pic.twitter.com/BiWMrQGMQU — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 8, 2019

Het prettige aan Boskalis en CEO Peter Berdowski is dat ze altijd luid en duidelijk zijn. Als het niet goed gaat, gaat het niet goed, in plaats van dat de omstandigheden uitdagend zijn. Uiteraard werkt het andersom ook zo. Als het wel goed gaat, of zoals vandaag dat het beter gaat, dan zeggen ze dat ook hardop.

In de herhaling nog even:

Die toon viel mij meteen op vanochtend en u ook, getuige de mooie koerssprong die het aandeel maakt. Die kan het fonds goed gebruiken, want het zit al vier jaar (!) in een bear market.

Nico zegt ook dat het aandeel niet duur is en daar wordt echt heel verschillend over gedacht. Berdowski vindt dat ook, want die heeft op de daling al een paar keer flink van zijn eigen geld bijgekocht. Daar tegenover staat weer een bescheiden legertje aan shorters. Die positie bedraagt nu volgens AFM 7,3%.

Ik pak mijn data er bij en... duur of niet, Bokalis is wel eens goedkoper geweest. An sich is 23 keer de winst peperduur voor zo'n cyclisch aandeel. Maar! Als de omzet en winst weer aantrekken tot normale niveaus - wat dat ook maar is, maar u snapt wat ik bedoel - dan kan inderdaad veel moois in het verschiet liggen.

Nu duur, maar kijk door de cyclus heen, dat is wat Nico zegt.

Blijkbaar is dat ook wat u vandaag doet met doe stijging. En wat Berdowski ook doet? Behalve dat hij heeft bijgekocht, heeft hij ook bijgetekend als CEO tot 2023. Hij wil blijkbaar mooi afscheid nemen en meent dat zeker herstel en misschien wel weer vette jaren binnen vier jaar al mogelijk zijn?

Update 09:45 uur: Altice en Galapagos

Inderdaad! Twee lekker volatiele aandelen er bij. Niettemin, dan weet u waarom Altice flink hoger staat? Bij Galapagos is minder enthousiasme.

Weer een stukje stabieler die MSCI Global ?? pic.twitter.com/wdNntRJV98 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 8, 2019

Update 09:30 uur: Buy the high?

Verrassing? Maar dan wel buy & hold. Is weer eens wat anders dan buy the dip, allebei kan ook nog. Hier de hele studie met nog meer links.

Buy at the highs? This chart seems to say... Why not? https://t.co/zABVocV8i4 pic.twitter.com/7D1QEaG1bJ — MarketWatch (@MarketWatch) November 8, 2019

