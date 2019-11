"Risk on!" (met uitroepteken), een Volkskrantartikel over beursstijgingen. Nu nog even wachten op het 20.00 journaal item en je weet dat de top bereikt is. Laten we wel wezen; nu zo'n beetje al het positieve nieuws inzake (hoop op) handelsakkoord, Brexitdeal is ingeprijsd, wat zijn nog triggers voor verdere stijging? Liquide middelen van de Greater Fool dat de markt nog niet bereikt heeft? Renteverlagingen? Overtroffen verwachtingen van analisten (nadat zij eerder de verwachtingen in samenspraak met de bedrijven waarover zij rapporteren op een gunstig niveau gebracht hebben)?