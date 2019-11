Liveblog: AEX 590

Update 15:45 uur: AEX weer in top

Het kan niet op. De AMX scherpt ook haar intradag all time high aan, net als de AEX herbeleggingsindex. de AScX heeft nog een ritje voor de boeg tot top 1126,83 van vorig jaar juni.

#AEX 590! Die stand zagen we voor het laatst op 8 juni 2001 op het bord pic.twitter.com/GEwXXTJ5CQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 5, 2019

Update 14:00 uur: Goldman Sachs CEP spreekt

En wat vindt de slimste zakenbank van allemaal er van? Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen en we zien u wel weer aan de andere kant van de spread.

Goldman Sachs CEO David Solomon says the chance of a near-term U.S. recession is "not significant" https://t.co/qF3QlJ9ApC pic.twitter.com/QtKYlry2rY — Bloomberg (@business) November 5, 2019

Update 12:45 uur: Nederland, ASML-land

Interessante cijfers van het CBS:

Gemiddeld verdient Nederland op elke euro Nederlandse makelij die wordt geëxporteerd 51 eurocent.https://t.co/3I9Ag1rwNy pic.twitter.com/OeQLaBmIej — CBS (@statistiekcbs) November 5, 2019

mijn oog valt op dit grafiekje. Wat een opmerkelijke groei van de export van machines. Hoe zou dat nou toch komen?

Zou wellicht dit bedrijf hier iets mee te maken hebben? U ziet hier de omzet van FC ASML. Grappig eigenlijk. Hoewel er in nederland niet één chip wordt geprodcueeerd - ASML heeft welgeteld nul klanten ins ons land - eten we er allemaal van.

Update 10:50 uur: Kijk, kijk, kijk die chippies

En een of ander 5G komt eraan, dat gaat ook nieuwe deuren en gangen met weer nieuwe deuren en gangen openen, waar we nu nog geen benul van hebben. Door alle bedreigingen, slecht nieuws en alles wat eng is vergeten we de kansen vaak. Die willen nog wel eens doorslaggevend zijn. Vooral op de beurs.

It seems that #semiconductor sales growth have bottomed, which is a positive for global #earnings growth. pic.twitter.com/1YP0xe9VEd — jeroen blokland (@jsblokland) November 5, 2019

Update 10:45 uur: DSM

Nette plaatjes afleveren kunt u wel aan DSM overlaten. Shareholders return leveren ook, al jarenlang. Er zijn er niet veel die iets over dit aandeel te klagen hebben, denk ik.

In orde. Over de Q3's van vandaag kunnen we ook kort zijn: prima. U ziet hierboven wel de verwachtingen afvlakken. Geen wonder met China, de handelsoorlog en de vertragende economische groei? Dat vindt u ook in de cijfers terug. Materials (China) presteert beduidend minder dan Nutrition.

Dit is meteen uw put onder het aandeel, want DSM heeft een enorme stok achter de deur: als het goed gaat, gaat het goed, maar als het minder wordt, duikt subiet de discussie weer op - en wellicht de activistische aandeelhouders, zoals eerder Daniel Loeb - of DSM niet in tweeën moet worden opgesplitst.

Update 10:20 uur: Save the planet by shorts?

Wat?! Nou, dit lijken me de ideale fondsen voor hardcore duurzame beleggers. Het lijkt me niet dat ze blind short olie & gas, big pharma, wapens, drank en tabak gaan, want dat zijn vaak de mooiste en degelijkste aandelen.

A new breed of environmentally conscious investor is starting to bet against losers in the race to save the planet https://t.co/KFV3ieCfdV via @markets — Shelley Robinson (@SLSmth) November 5, 2019

Update 10:00 uur: Echt Hema?

Niet beursgenoteerd, maar dit zien we niet vaak: een bedrijf dat de analyse van een analist niet pikt en zelfs naar de rechter stapt. De laatste keer dat we zoiets op de beurs meemaakten ging het om bank ABN Amro, analist Teun Teeuwisse en aandeel Imtech. The rest is history.

Hema dreigt met juridische stappen tegen analist om kritisch rapport: https://t.co/ZqPr4r1oTD pic.twitter.com/lFLZA59eyG — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 5, 2019

Voor zover ik kan zien heeft Hema twee leningen lopen, de Hema Bondco I 6,25% 2022 en de - u raadt het al - de Hema Bondco 2 8,5% 2023. En die zijn inderdaad flink afgekomen, rechte streep naar beneden. Misschien een ideetje voor een durfal? Vraag uw broker, geen idee waar u in die dingen handelt.

Update 09:30 uur: Air France-KLM

Air France-KLM is een aandeel waarover de consensus vrij unaniem is. Dat is mijn ervaring, of misschien wel bias. De vliegtuigmaatschappij is een mooi handelsaandeel, maar is geen belegging, omdat men structureel geen waarde schept. Eerst zien, dan geloven; getuige de lauwe koersreactie ben ik niet de enige...?

Air France-KLM - of moet ik zeggen CEO Ben Smith? - onthult een nieuwe strategie. Zelfs het woord dividend valt! Het klinkt allemaal mooi en nu graag leveren, Air France-KLM.

Maar goed, ik ben ook wat sceptisch. Sinds combi #AirFranceKLM bestaat is er nog geen cent waarde geschapen. Maar goed, wat niet is kan komen #AEX pic.twitter.com/qbrNWh5WCJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 5, 2019

Update 09:15 uur: Advies

