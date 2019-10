Slot: Wat. Een. Dag.

Ziezo, oktober hebben we ook weer gehad en helaas, met die score van vandaag levert dat een min op over oktober:

AEX -0,6%

AMX 2,9%

AScX -0,2%

Dit jaar hebben we echter niet te klagen. Marktbreed dan. Want wie alleen individuele aandelen doet, kijkt wellicht tegen enorme winsten of juist dito verliezen aan. Nog maar eens: het langjarige gemiddelde is 7% bruto per jaar en over de laatste vijftig jaar is dat 10%.

AEX 18,2%

AEX herbeleggingsindex 22,5%

AMX 30,6%

AScX 8,9%

Over naar vandaag, want een megadrukke dag op het Damrak en elders. Het grote nieuws is de fusie van Peugeot (onder deze PSA groep vallen ook Citroën en Opel) en Fiat Chrysler. Verder komen de markten wat van hun (nieuwe) toppen af? Misschien moeten we het niet moeilijker maken dan het is en er van alles bijslepen.

Dat doet u toch wel en in het kader van it's the economy, stupid houd ik het zelf dan maar hierop. Wat maak je ons nou, Chicago?:

#ChicagoPMI (inkoopmanagersindex) oktober op recessiestandje. Morgen grote zus #ISMIndex. Spannend, maar ik gok dat die ISM soep niet zo heet... Why? https://t.co/ycditA7yAC #AEX pic.twitter.com/MAMnZHqvsE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 31, 2019

Ik geef gewoon meteen het marktbrede overzicht, want over onze eigen aandelen valt meer dan genoeg te melden. Er slaat een bescheiden risk-offluchtje van de koersenborden af. Als u wilt mag u daarvoor naar de handelsoorlog wijzen.

Alle indices in het rood, behalve de Italiaanse FTSE/MIB. Dat heeft denk ik iets te maken met die +9% vor Fiat Chrysler. In Parijs doet Peugeot +12,4%

De volatiliteit stijgt een paar procentjes

De dollar zwiept om 1,115 heen

Olie krijgt een flinke tik

Goud stijgt lekker

Bitcoin doet niet veel

Zei ik daar risk-off? De rentes krijgen een beste oplawaai

Beursplein 5

Eerst even de advieswijzigingen van vandaag, zie Alfen maar:

ING: naar buy van accumulate (€13) - KBC

ForFarmers: naar €7,15 van €7,50 - Kepler Cheuvreux

ForFamers: naar €6,75 van €7,50 (hold) - KBC

Alfen: naar €22 van €21,50 - Berenberg

Shell

Dan gauw over naar de cijfers. Royal Dutch Shell verslaat met haar Q3''s de verwachtingen, maar... weet niet zeker of het het buyback-programma van $25 miljard kan voltooien. Ergo, met name economische omstandigheden en olie- en gasprijzen zorgen voor druk op het concern. Collega Martin hierover:

Geen ramp, maar de lat ligt bij RDS erg hoog. Beleggers zijn veeleisend en het concern lijkt iets te veel hooi op zijn vork te hebben genomen.

ING

Gewoon goede cijfers van ING gezien economie en rente? De beleggersdesk:

ING Groep presenteert cijfers waar eigenlijk niet zo gek veel op valt af te dingen. Sterker nog, de bank heeft gewoon goed gepresteerd onder sub-optimale marktomstandigheden.

ASMI?!

Dan ASMI dat met fraaie Q3's voor extreem koersgeweld zorgde vandaag: eerst +10% tot ruim €100 en toen ging toch even de zaag erin... Alsof iedereen dit advies had gelezen, het staat er echt. Bezit van de zaak, einde vermaak dan maar?

We adviseren boven €100 niet meer in te stappen, ondanks dat nog bijna niets wijst op een verzwakking. Het plaatje is op dit moment perfect en dat zijn in de regel niet de juiste instapmomenten.

AF-KLM, AMG, Intertrust, Lanschot, Ordina en Ctac

Niet zo'n mooi linkje, maar er was ook nog ene AMG. Dat heeft zich een beetje verkeken op de grondstofprijzen? Het zijn toch wel wat druipende Q3's. De koersreactie mag er ook zijn. Nico:

Het commentaar van CEO Heinz Schimmelbusch wordt wat realistischer. AMG focust op de omgevingsfactoren 'die het kan beheersen': de marktprijzen zijn dat duidelijk niet. Die zijn en blijven volatiel en, helaas, niet te voorspellen.

Dat is nog niet alles:

Air France-KLM worstelt in haar Q3's weer eens met (brandstof- en personeels)kosten.

Geen opzienbarende cijfers van Intertrust, dat net de verwachtingen niet haalde.

Van Lanschot Kempen wordt ook goed ontvangen

Ctac ook met +3,6% en

Ordina verrast ook met beter dan verwachte cijfers. Vooral positief is dat de overheidsopdrachten in Nederland weer aantrekken. Dat is meteen zichtbaar :-)))

Storing: de site van de Belastingdienst is online! https://t.co/rWYD5jjwFO — De Speld (@DeSpeld) October 31, 2019

ForFarmers

Wie enigszins last heeft van de overheid is dit bedrijf, ForFarmers. Nee, de Q3's zijn niet om vrolijk van te worden en vallen gezien de koers toch nog extra tegen? Martin weer:

ForFarmers herhaalt bij de trading update dat het niet verwacht de forse winstdaling in H1 te kunnen compenseren in H2. Verder is er dus onzekerheid over de oplossing van de stikstofcrisis, is de brexit nog altijd een dingetje en blijven de grondstofprijzen volatiel.

En de usual suspects nog

Valt er verder nog iets op?

Philips doet het goed, herstel na de afstraffing?

Unilever loopt het ex-dividend vandaag er meer dan soepel uit, +0,8% gecorrigeerd daarvoor

Risk-off en dan weet u ArcelorMittal wel en in de AMX komen de bekende namen u ook weer tegemoet: OCI, Fugro, SBMO, maar dan hebt u meteen de ergste dalers gehad

Helaas, de financials bakken er ook weer niks van

Fagron schikt en de koers wikt

Een beetje een kater bij de bouwers na gisteren

Brunel heeft morgen cijfers na die klapwiekende winstwaarschuwing vorige week en stiekem wordt gehoopt op iets met soep, heet en opdienen?

Vanavond zijn er nabeurs geen grote cijfers meer. Als er geen gekke dingen meer gebeuren op de Big Board, tot morgen.