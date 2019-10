Liveblog: Pharming en ASML

Update 10:30 uur: ASML

Zal u net zien. Komt ASML met mooie Q3's en krijgt het aandeel toch een tik. Omdat de koers al zo hard is gegaan. Was ik de enige die dit stiekem dacht? Hoewel de prijs vrij volatiel is, is er nu slechts een bescheiden verlies. Niet erger dan andere cyclicals zelfs.

Even kort, ASML levert prima Q3's, voldoet aan de verwachtingen, handhaaft outlook, maar het mooiste is de orderinstroom van maar liefst €5,1 miljard. Daar zitten liefst 23 van die - ik zeg het gewoon - prestigieuze EUV-machines bij die rond $100 miljoen per stuk kosten. Die EUVorie is echter al ingeprijsd?

Intussen wordt het aandeel wel duurder en duurder. Dat kan met zulke cijfers en verwachtingen en de hele chiprevolutie die nog te wachten staat met automotive, artificial intelligence, robots et cetera, maar waak er voor dat u domweg achter een almaar stijgende koers aan holt. Gelukkig hebt u het dividend nog.

Links in de grafiek zit ook nog een waarschuwing. Ten tijde van de kredietcrisis lag ASML op haar Veldhovense gat, was het orderboek gruwelijk leeg en zat het halve personeel duimen te draaien in een tijdelijke WW-regeling. Nu was dat een hele unieke situatie, maar besef dat deze business snel harde klappen kan krijgen.

Verder feliciteer ik alle stakeholders van ASML met de all time high en een beurswaarde van meer dan €100 miljard.

Update 10:00 uur: Brexit vertraging

Goh, wat onverwacht, Het gaat niet helemaal van een leien dakje. Hoort bij het spel, denk ik dan maar. Wellicht dat de markten om deze reden een tikje afwachtend zijn. Het is risk-off, u ziet de defensieve waarden beter doen dan cyclische. Pondje en euro omlaag, maar de rentes bewegen vlak.

Boris Johnson’s government is pessimistic about the chances of securing a Brexit deal after his Northern Irish allies raised objections to the plans. The pound extended losses after the news https://t.co/NLoDK0OwQs — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2019

Update 09:45 uur: Advies

De oogst tot dusverre vandaag:

Philips: naar €44 van €46 - HSBC

Unibail: starten met sector perform en €140 - RBC

OCI: naar €26 van €28 - Berenberg

NIBC: naar €9 van €10 (buy) - ING

Update 09:30 uur: Pharming

Nico is er intussen al ingedoken, heeft met Pharming gebeld en volgens hem is het een storm in een glas water.

#Pharming: medewerker geschorst, Pharming wist van niets. Heeft geen info ontvangen noch om info gevraagdhttps://t.co/GFE1yhHbJC — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 16, 2019

Wie dat ook denkt, kan de stukken nog met korting krijgen.

Justin van ABM FN Dow Jones heeft ook al even gebeld: