Liveblog: Buy the DUP?

Update 16:30: Buy the DUP?!

De koersen haperen en nee, het is niet zo dat de boeren met hun trekkers rondjes op de beursvloer rijden.

Nee, de haperend koersen worden geweten aan brexit. De Noord-Ierse DUP partij schijnt moeilijk te doen. BoJo wacht wellicht net als Oranje op de blessuretijd om toe te slaan. Gepikt van ANP:

Update 15:45: Bezint eer ge over 1929 begint

Uiteraard heeft de president het over zijn uitdagers onder de Democraten.

Our record Economy would CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019

De president neemt het beruchtste beursjaar ooit in de mond, 1929. Met afstand. Hier ziet u waarom. Na de euforie in jaren twintig gebeurde het ondenkbare: -89% in drie jaar, wat een sloopkogel. Het duurde 25 jaar voordat de Dow Jones (prijsindex) de top van 1929 terug zag. In de tussentijd waren er Depressie en WOII.

Bij beleggen is dit zelf mijn grootste angst dat dit vlak voor mijn pensioen weer gebeurt. Kans is klein, maar het kan. Mooi koopmomentje in 1932 zegt u? Ja, op papier. Maar toen was de halve bevolking werkloos, dakloos, moedeloos en geruïneerd. Alles weg. Dan is buy the super dip wel het laatste waar u aan denkt.

Het is geen toeval dat uitgerekend in 1932 het ene Benjamin Graham opviel dat álle aandelen ver onder hun intrinsieke waarde noteerden. Dat schreef hij op in zijn fameuze boek Security Analysis (later volgde nog The Intelligent Investor van zijn hand) en zo vond hij uiteindelijk eigenhandig de fundamentele analyse uit.

Dat in 1932 alles ver onder water stond was niet zo raar. Niemand had gewoon meer geld om aandelen te kopen. Zo werkt het nu nog. Ja, u weet dat u de daling moet kopen, maar dat is zo moeilijk als u voor uw baan vreest, uw huis onder water staat, uw beleggingen zijn gedecimeerd en de media nog meer krach kraaien.

Bedenk op een mooie zondagmiddag eens wat u in zo'n geval doet. Schrijf dat op en houd u er ijskoud aan als het er van komt. Dan komt het binnen een paar jaar goed. Dat is nou net wat ik zo eng vindt aan die freak-crash 1929-1932, want dat was het. Zonder weerga. Toen kwam het de eerstvolgende vijftien jaar niet goed.

Update 14:45 uur: Pharming reageert

Spreekt voor zich? Dit is het hele persbericht.

Hier tick-by-tick, koers reageert (nog) niet op bericht #Pharming Staat geen tijd bij persbericht, ik heb headlines vanaf 14:34 uur. #CSL #AEX pic.twitter.com/pPKJ88fv6b — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 16, 2019

Update 14:30 uur: Outlooks Robeco en Aegon

Service van de zaak, want de vooruitblikken zijn vroeg dit jaar. En krijgen een steeds langere horizon? Leesvoer voor de liefhebbers, of wie nu ergens op de A-zoveel niet de koe, maar de trekker in de kont kijkt. Hier hebt u Robeco, u moet wel uw NAW-gegevens achterlaten.

Expected Returns 2020-2024: Escaping the hall of mirrors. Download our new 5-year outlook. https://t.co/WBOkmRtzO7 — Robeco Asset Management (@Robeco) October 16, 2019

Dat is bij Aegon niet nodig, die klikt u zo open.

Update 12:45 uur: IMCD hard omlaag

Vanaf 11.00 uur geeft IMCD (-4,2%) ineens veel terrein prijs. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet aanwijzen. De Duitse peer Brenntag staat ook -4,4%. Ook op het forum is het vooralsnog stil (NK).



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ah, daar is ie al:

Update 12:10 uur: Weg met de 60-40 verdeling

Bank of America vindt dat er een einde moet komen aan het standaardmodel dat een beleggingsportefeuille voor 60% moet bestaan uit aandelen en voor 40% uit obligaties.

Het idee is dat obligaties een hedge zijn in tijden van afzwakkende economische groei, en aandelen in tijden van een oplopende inflatie, is volgens de Amerikaanse zakenbank niet meer van deze tijd. Door de negatieve rentes hebben obligaties namelijk een geheel ander risicoprofiel.

Daar komt bij dat obligaties niet per se in waarde stijgen als aandelen omlaag gaan. Dit blijkt uit de koersbewegingen van de afgelopen 65 jaar (NK).

60% stocks + 40% bonds = ideal portfolio? BofA says it's time to throw out that old investing equation and come up with a new one. https://t.co/Cec23GQG8p pic.twitter.com/lLqGngn9Rw — MarketWatch (@MarketWatch) October 16, 2019

Update 11:45 uur: SBM Offshore

De analisten van Tostrams zien het aandeel SBM Offshore wel zitten (NK).

SBM Offshore verbetert op de korte termijn nu de correctieve fase naar boven wordt gebroken. Aan de bovenkant komt er nu ruimte vrij voor een herstel richting 16,51 (gevormd op 16 september). pic.twitter.com/mj8lCi3dZq — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) October 16, 2019

Update 11:40 uur: Amazon stoomt op

Online marketeers verwachten dat Amazon binnen enkele jaren flink wat marktaandeel afpakt van Google op de advertentiemarkt. Zij verwachten dat Amazon in 2021 een marktaandeel heeft van 16%. Gevolg is dat het aandeel van de kleinere partijen verder zal marginaliseren (NK).

Amazon is eating into Google’s most important business: Search advertising https://t.co/qM2bRUYMd0 — CNBC (@CNBC) October 16, 2019

Update 10:30 uur: ASML

Zal u net zien. Komt ASML met mooie Q3's en krijgt het aandeel toch een tik. Omdat de koers al zo hard is gegaan. Was ik de enige die dit stiekem dacht? Hoewel de prijs vrij volatiel is, is er nu slechts een bescheiden verlies. Niet erger dan andere cyclicals zelfs.

Even kort, ASML levert prima Q3's, voldoet aan de verwachtingen, handhaaft de outlook, maar het mooiste is de orderinstroom van maar liefst €5,1 miljard. Daar zitten liefst 23 van die - ik zeg het gewoon - prestigieuze EUV-machines bij die rond $100 miljoen per stuk kosten. Die EUVorie is echter al ingeprijsd?

Intussen wordt het aandeel wel duurder en duurder. Dat kan met zulke cijfers en verwachtingen en de hele chiprevolutie die nog te wachten staat met automotive, artificial intelligence, robots et cetera, maar waak er voor dat u domweg achter een almaar stijgende koers aan holt. Gelukkig hebt u het dividend nog.

Links in de grafiek zit ook nog een waarschuwing. Ten tijde van de kredietcrisis lag ASML op haar Veldhovense gat, was het orderboek gruwelijk leeg en zat het halve personeel duimen te draaien in een tijdelijke WW-regeling. Nu was dat een hele unieke situatie, maar besef dat deze business snel harde klappen kan krijgen.

Verder feliciteer ik alle stakeholders van ASML met de all time high en een beurswaarde van meer dan €100 miljard.

Update 10:00 uur: Brexit vertraging

Goh, wat onverwacht, Het gaat niet helemaal van een leien dakje. Hoort bij het spel, denk ik dan maar. Wellicht dat de markten om deze reden een tikje afwachtend zijn. Het is risk-off, u ziet de defensieve waarden beter doen dan cyclische. Pondje en euro omlaag, maar de rentes bewegen vlak.

Boris Johnson’s government is pessimistic about the chances of securing a Brexit deal after his Northern Irish allies raised objections to the plans. The pound extended losses after the news https://t.co/NLoDK0OwQs — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2019

Update 09:45 uur: Advies

De oogst tot dusverre vandaag:

Philips: naar €44 van €46 - HSBC

Unibail: starten met sector perform en €140 - RBC

OCI: naar €26 van €28 - Berenberg

NIBC: naar €9 van €10 (buy) - ING

Update 09:30 uur: Pharming

Nico is er intussen al ingedoken, heeft met Pharming gebeld en volgens hem is het een storm in een glas water. Het is opvallend dat die Australische krant geen hoor-wederhoor heeft toegepast. Ergo, ze hebben Pharming niet gebeld. Citaat uit de Herald:

Dr Chiao, a specialist in a rare blood disease, resigned on September 23 sparking, according to the court documents, an internal investigation into his sudden departure which uncovered emails, texts and a clandestine meeting at a hotel in Budapest.

The internal investigation found that over the months before his resignation Dr Chiao had allegedly engaged in talks with senior executives at Pharming and offered to take information from CSL.

He later secured a senior position at the Dutch group. The secrets allegedly targeted were initially related to only one of CSL’s products, a treatment for the rare disease hereditary angioedema, which was Dr Chiao's area of expertise.

#Pharming: medewerker geschorst, Pharming wist van niets. Heeft geen info ontvangen noch om info gevraagdhttps://t.co/GFE1yhHbJC — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 16, 2019

Of het een storm in glas water is? Feit is dat CSL, de numer drie van de Australische beurs met een marktwaarde van €70 miljard, in de VS aangifte heeft gedaan voor spionage. Geen kleintje dus en een seriezue aangifte? Het concern spreekt van 21.000 gestolen bestanden van in totaal 1 miljoen pagina's.

Wie ook denkt dat het een storm in glas water is, kan de stukken nog met korting krijgen. Wie vreest voor misschien een jarenlang, kostbaar juridisch gevecht moet daar nog maar even over nadenken. Schuldig of niet, dat kan duur uitpakken voor het honderd keer kleinere Pharming en een schaduw over de koers werpen.

Justin van ABM FN Dow Jones heeft ook al even gebeld: