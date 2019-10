Liveblog: Arcelor, Philips, Fastned en CM.Com

Update 16:00: Mooie vs lelijke analisten

Update 15:55 uur: ArcelorMittallica

Dit gaat rap en heftig, wie in ArcelorMittal handelt moet even goed bij de les zijn. Onder leiding van Wall Street draait de markt voorzichtig en onmiddellijk draaien onze ADHD-fondsen.

Update 15:45: Flippen op Philips

De DAX daalt ook, maar dat telt zo ongeveer niet meer anno 2019. Vandaag is het duidelijk wie het heeft gedaan. De tomaten en eieren kunnen bij Philips tegen raam en gevel.

Update 15:30: Daar gaan de rentes

ECB-woordvoerder William tikt mij meteen op de vingers - ik ga ook wel erg kort door de bocht - maar die rentestijgingen staan er en daar gaat het om. Lucrezia Borgia was trouwens een nog veul leukere nieuwe ECB-president geweest, maar nu maak ik er echt een potje van.

Update 13:30: Brokers, omdat het altijd gratisser kan

Dit wist ik niet. In hetzelfde jaar dat John Bogle Vanguard oprichtte en zijn eerste S&P 500 indexfonds of tracker uitgaf, was er nog iemand actief achter de schermen om beleggingskosten omlaag te krijgen. Oef. In die tijd was beleggen nog alleen voor de happy few. Met zeg 50 gulden per maand kon u echt helemaal niks.

Dit verhaal kende ik helemaal niet, Charles Schwab himself! Bloomberg:

On Oct. 1, Schwab said it would cut commissions on trades for stocks and exchange-traded funds to zero, followed on the same day by TD Ameritrade and ETrade the day after.

It was the logical endpoint of a decades-long brokerage price war that began when the U.S. Securities Acts Amendments of 1975 ended fixed trade commissions.

Some brokerages took that opportunity to increase their fees, but a former newsletter writer named Charles Schwab charged a comparatively affordable $70 a trade.

The discount brokerage business was born, and as technology got better and competition grew more fierce, the common price points kept falling—to about $13 a trade in 2005, then $5 by this year.

Hier het artikel. Ja, Charles Schwab, TD Ameritrade and ETrade hebben hun commissies op nul (ja 0, ofwel G.R.A.T.I.S.) gezet voor aandelen en beleggingsfondsen.

Waai maar over naar Europa, zou ik zeggen. Een extra korting kunnen wij hier in Nederland ook wel gebruiken, als Den Haag inderdaad de tax op beleggen kort door de bocht van zeg 1,2% naar 1,7% verhoogt. Wat een grap. Zo verlaagt de markt stelselmatig de prijzen en verhoogt de overheid ze weer. Zonder zelf risico te lopen.

Moet u nu medelijden krijgen met die Amerikaanse brokers? Nee, net als hier is het al jaren een vechtmarkt met een race naar de bodem. Ze zijn het gewend en verdienen echt wel geld, vooral met de spreads in het boek en met het cashgeld van hun klanten. Want besef één ding altijd, gratis bestaat niet. U betaalt ergens mee of voor.

Intussen doet deze race naar beneden veel stof opwaaien. Belangrijkste kritiekpunt is dat particulieren nu misschien te veel en te snel gaan handelen. Dit speelt ook bij enerzijds trage trackers en indexfondsen - ene dag order, volgende dag uitvoering - en anderzijds ETF's, die de hele dag tikken en waar u ieder moment in en uit kan.

Tja, dat lijkt me meer een zaak van die particulier zelf dan van zijn of haar broker, maar wie ben ik. Er is echter meer. Hier nog een FT-stuk dat wel erg spijkers op laag water zoekt (?) plus verstandige reacties van ingevoerden.

Agreed on a 1 retail trade basis, but if more and more trades get executed by wholesalers the lit market gets more toxic, and thus the ref prices wider. Currently retail has it better than ever but more PFOF can backfire. Marketstructure is complex. — Sybren de Vries (@SybrendeVries) October 10, 2019

Update 13:00: Fastned (en Beter Bed)

Ik noem Fastned al even terloops in mijn CM.com stukje hieronder. Het is toch altijd prettig als de koers stijgt als je een emissie wilt doen, toch? Dit is licht ironisch bedoeld.

Er is nog een fonds waar het e-woord rondzoemt: Beter Bed. Daar is na de recente koersperikelen de rust weergekeerd in afwachting van verder nieuws. Dat zeker ééns komt. Voor de hardcore handelaren onder u - dit is niet voor beginners en amateurs - misschien een mooi moment om positie in te nemen.

Is dit een technisch vlagpatroon? Het ziet er bedrieglijk rustig uit allemaal.

Update 12:45: Tesla

Dit is toch wel even een verbluffend staaltje service van de zaak.

Before a massive blackout swept across Northern California, Tesla issued an urgent message to its customers in the area: charge up your car, now https://t.co/31tvxj35XA — Bloomberg (@business) October 10, 2019

Kijk aan, Elon komt de stroom desnoods zelf brengen?

All Tesla Supercharger stations in regions affected by California power outages will have Tesla Powerpacks within next few weeks. Just waiting on permits. — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2019

Update 12:00: Auw, CM.com

Dit.

Is.

Heel.

Pijnlijk.

Als de beurs net een schuiver naar beneden of dikke dip deed, was dit nog te begrijpen. Denk aan LeasePlan dat een jaartje geleden wilde cashen en toen zei de AEX toedeledoki. Nee, de beurzen staan er weliswaar een beetje richtingloos, maar toch prima bij. Voor wie is dit pijnlijk? Voor ons allemaal en de hele NV Nederland.

Allereerst voor CM.com en haar stakeholders zelf natuurlijk, die morgen helaas geen feestelijke beursgang kunnen houden

Ten tweede voor ABN Amro, dat deze beursgang blijkbaar niet onder klanten, relaties et cetera weet weg te zetten. Recent lukte het ING al niet bij FastNed. Even tussendoor, zie de koers daar vliegen (+8,7%) nu de CEO gisteren in feite bevestigde dat er een emissie aankomt

Ten derde voor beursbedrijf Euronext dat zelfs openlijk snakt naar technologie-noteringen. Blijkbaar kan u met uw tech-bedrijf toch maar beter met een buitenlandse bank naar Londen, Frankfort, of de Nasdaq als u echt knaken wil ophalen?

Ten vierde voor alles en iedereen met een beleggings-, handels- of beurshart, want inderdaad een leuk, nieuw en ook nog eens serieus technologie-aandeel kan onze beurs en misschien wel onze portefeuille goed gebruiken

Hier is trouwens het persbericht, dat, hoe summier ook, héél veel bevat. En dan staan er niet eens cijfers in, nota bene. Mocht CM.com terugkomen, dan zal in ieder geval de bandbreedte van tot dusver €15 - €19 sneuvelen. Blijkbaar was er zelfs tegen €15 niet voldoende belangstelling...?

Zie dat laatste zinnetje, ook pijnlijk: dit is meer dan een typo in het prospectus:

Contrary to what is stated in the Prospectus, all profits from stabilization transactions will be remitted by the Stabilization Manager to the Company.

Nog eentje:

In a separate development, Chris Figee, proposed vicechairperson and member of the Supervisory Board and chairperson of the Audit Committee, has informed the Company that he will no longer be taking up his Supervisory Board position due to his nomination as CFO of Royal KPN N.V.

Heel goed van Chris dat hij zich volledig op KNP wil focussen. Dat CM.com hem daarvoor heeft gevraagd én hij ja zei, laat zien dat CM.com een serieuze tent is en geen comedy caper à la WeWork, of zelfs het almachtige Uber, dat zelf geen benul heeft of en laat staan wanneer het ooit eens winst denkt te gaan maken.

Lees het stuk van Nico over CM.com. Of het bedrijf zijn ambities kan waarmaken is bij iedere onderneming de vraag. Het gaat in ieder geval om de goede reden naar de beurs: waarvoor dat kreng, waar wij allemaal zo veel van houden, überhaupt is ontstaan: geld ophalen om te groeien.

Update 09:30 uur: Philips

-8,5% nu, het aandeel ligt even aan de eigen beademingsapparatuur. Natuurlijk kan ik hier een hele principiële preek afstekenover of Philips dit wel zo netjes heeft afgehandeld. Op 27 was er een pre earnings call, meldden alle beurstamtams.

We zijn echter in eerste instantie op de beurs om wat te verdienen en niet om te preken en daarom blog ik maar in de vraag-niet-hoe-kan-maar-profiteer-ervan-modus. Als ik de grafiek goed lees, waren er naar aanleiding van die call wat lichte verlagingen, zowel koersdoel als een paar holds. In ieder geval geen sells.

De koersontwikkeling laat zich gemakkelijker aflezen. Als u Philips op een geel papiertje had staan om op een daling of dip te kopen, dan is nu wellicht uw kans.

Let wel, de verwachtingen gaan wellicht nog (iets) omlaag na het bericht van vandaag, ofwel het aandeel wordt op papier wat duurder. Het fonds is behoorlijk aan de prijs, maar het bedrijf presteert natuurlijk sinds het helemaal medisch is gegaan goed en regelmatig. Daar doet deze valse noot niets aan af.

Het kan altijd een keer tegenvallen en dit lijkt niet aan Philips zelf te wijten. Gewoon handelsoorlogpech. Merk op dat enkele adviezen en koersdoelen, maar niet de algemene verwachtingen na 27 september zijn verlaagd. Nogmaals, dat kan nog en het is aan u of het aandeel te duur of koopwaardig is.

Uopdate 09:30 uur: Advies:

Let vooral op Adyen en SBMO? Veel adviezen ASML: ook een pre earnings call, of kijken de analisten met open mond naar de huidige koers nu ze voor volgende week hun ASML excels afstoffen?