Liveblog: Draai, Takeaway en Randstad

Update 12:00 uur: Draai

De ochtendhandel is een aardige afspiegeling van dit beursjaar? De opening was nog aardig, maar nu zakt de markt wat weg: AEX -0,5%. Dat valt reuze mee, maar dat is marktbreed. Onderliggend bij onze aandelen hakt het er onmiddellijk weer in. U ziet alle usual suspects alweer stijf onderaan staan met procenten verlies.

Update 12:00 uur: Wat wil China?

Ja, wat wil China? Eerlijk gezegd begrijp ik niet dat we ons dit zo land zo druk maken over klimaat, stikstof, glazen plafond en wat allemaal nog meer, maar dat we ons totaal niet bezig houden met deze geopolitieke uitdaging. Want dat is het toch? CBNB noemt ook even de bedrijven die China's expansie faciliteren.

China's surveillance tech is spreading globally, raising concerns about Beijing's influence https://t.co/ac4aJHnSjV — CNBC (@CNBC) October 8, 2019

Update 11:45 uur: Brexit maar weer eens

Verder zie ik niet zoveel prijsactie. Zeg maar gerust geen. Het is maar dat u het weet. U mag het me verwijten, maar verwacht geen duiding meer van mij over brexit. Ik snap al heel lang niet meer hoe het zit et cetera en doe ook geen pogingen meer. Waarom zou ik ook? Winsten bepalen aandelen, niet brexit.

Voor wie wel meer wil weten:

British pound falls on reports that Brexit talks are close to breaking down https://t.co/N8ekV0NKyY — CNBC (@CNBC) October 8, 2019

Update 11:30 uur: Takeaway

Ik informeer al bij Corné hoe en waar hij precies deze data vandaan heeft. Interessant, want morgen komt Takeaway met de omzet over Q3. Bloomberg data zegt hij, ofwel het klopt. En als het niet klopt, dan klopt het toch, want Bloomberg.

Een van de reden van de flinke daling in Takeaway koers zijn de enorme verkopen van 'insider' Delivery Hero. pic.twitter.com/rGRN5OwqfN — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 8, 2019

Inderdaad, Takeaway ligt niet goed. Formeel is dit zelfs een bear market. Of berenhap om het in etenswaar te houden, maar ook dat ligt weer gevoelig met het aangeslagen Belgische Ter Beke met die vleeswarendochter, maar nu dwaal ik af.

Natuurlijk kunt u bij de AFM mutaties onder grootaandeelhouders bijhouden - check - maar partijen hoeven niet al hun transacties te melden. Alleen als ze over bepaalde percentages heen gaan. Inderdaad, het belang van Delivery Hero - waarvan Takeaway de Duitse tak overnam - neemt langzaam af.

De poezenboot of Cat Rock breidt haar positie weer uit en verlaagt juist weer haar positie in Just Eat. Volgt u het nog? Het is inderdaad wel een ontzettend ons-ken-ons-wereldje die maaltijdbezorging. Ik zou zelfs niet eens meer raar op kijken als Jitse iedere dag bij de Uber Eats zijn bitterballen bestelt.

Update 10:30 uur: Over grondstoffen, huizen en speculanten

De grondstoffen- en huizenmarkt hebben natuurlijk niet zoveel met elkaar te maken.

Grotere invloed van overheidsbeleid in grondstofmarkten



Het beleid van overheden heeft direct invloed op de prijstrends van veel industriële #metalen. De introductie van nieuw beleid gaat vaak gepaard met grotere prijsbeweeglijkheid.



Nieuwe column via: https://t.co/xifcfqTyf1 pic.twitter.com/6E6vn7Dxs3 — Casper Burgering (@CasperBurgering) October 8, 2019

Toch gooi ik ze vandaag even op één hoop:

De verhitting van de woningmarkt verplaatst zich naar middelgrote steden als Haarlem, Zwolle en Leeuwarden. Daar werden afgelopen kwartaal veel minder huizen verkocht https://t.co/XozZRts2s6 pic.twitter.com/uaiVuPMcw2 — RTL Z (@RTLZ) October 8, 2019

Daar waar overheden ingrijpen of grote en beslissende invloed hebben op markten, wil het nog wel eens gek lopen. Ze hebben namelijk nog weleens de neiging vraag en aanbod eenzijdig te bepalen. Hier een uit mij eigen stad. Dit schrijft de Gemeente Amsterdam op haar eigen site:

De meest in het oog springende actie uit de Woonagenda 2025 is het stedelijke uitgangspunt voor de woningbouwprogrammering: 40% gereguleerde huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% dure huur en koop. Er zijn regels om de programmering van 40-40-20 op een goede wijze toe te passen in projecten.

Amsterdam bepaalt iets op basis van wat ze vindt en niet wat is en daar moeten (potentiële) kopers en verkopers zich aan aanpassen. Natuurlijk trekt geen koper of verkoper zich hier iets van aan, waardoor de markt verstoord raakt. Daar profiteren handigerds van. Die worden uitgemaakt voor speculanten en krijgen de schuld.

Ik wens de handigerds onder onder ons veel succes met speculeren op de grondstoffenmarkt. Daar weten overheden het ook vaak beter dan vraag en aanbod en daar kunt u van profiteren. Het is wel geheel op eigen risico, maar dat begrijpt u.

Update 10:15 uur: VS-China

Of de AEX nou hierop daalt weet ik niet, maar het komt de koersen denk ik ook niet ten goede. Donderdag en vrijdag gaan VS en China weer over hun handelsproblemen praten. Zeg maar of de Chineze er een beetje zin in hebben. Het enthousiasme spat hier niet van af, zou ik zeggen #jamaarhullie

Update 09:30 uur: Randstad

Het vroegcyclische Samsung meldt vandaag een chip-meevallertje. Goed nieuws. Er zijn echter meer vroegcyclische takken van sport op de beurs. Ah, vandaar dat Randstad zo hard daalt. Het Britse Page Group geeft een winstwaarschuwing: -7,8%. De peers dalen mee. Randstad ziet u, Hays doet -5,5% en Adecco -2,0%.

Die -2,5% voor Randstad valt dan nog mee, denkt u misschien, maar ik gok dat die twee Britten een extra brexitkorting in de maag gesplitst krijgen. Randstad geeft niet op hoeveel omzet het uit het VK haalt, maar dat is hooguit een paar procent.

Randstad heeft het ook niet dit jaar. Weliswaar staat het fonds dit jaar op niet eens zo'n gekke +7%, maar dat is wel bijna 10% minder dan de AEX. Dat is gewoon underperformance. En de analistenverwachtingen dalen nog steeds; hier tekent zich vooralsnog geen draai en hernieuwde opgaande economische cyclus af.

Het aandeel is verder niet duur, en betaalt ook nog eens een mooi dividend van 3,2%. Oppikken en wegleggen voor een nieuwe boom kan, maar houd er rekening mee dat u eerst en misschien nog wel tijdje tegen mindere prestaties of zelfs dalingen aan kan kijken.