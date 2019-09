Liveblog: ABN Amro en Randstad

Update 12:10 uur: Randstad

Het is een aloude traditie, ik weet het, maar ik begrijp echt niet dat dit anno nu nog kan en mag. Dit is gewoon ongelijkheid van informatie. Punt. Uit.

Update 12:00 uur: De WeWork sommen

Het kan de beste gebeuren en vinger opsteken wie van u het nog nooit is overkomen: tikkie te veel betaald voor een aandeel. Het nu al legendarische belang van Softbank van zo'n $4,5 miljard in WeWork is daar wellicht een voorbeeldje van. Wellicht, want dit (beurs?)verhaal is nog niet ten einde.

Hoe kon het geniale SoftBank nou begin dit jaar WeWork op $45 miljard waarderen, vraagt iedereen zich af. Een technologiewaardering voor een vastgoedbedrijf, dat verhaal. U weet het, tussen toen en nu zijn we een compleet nieuwe board voor WeWork verder, en is van de waardering €35 miljard af.

De markt rekent nu op een slordige $10 miljard voor WeWork, mocht het na wat vijfen en zessen toch naar de beurs gaan. Okee, om te beginnen was SoftBank niet de enige die WeWork een flinke waardering meegaf. Die analist van Morgan Stanley durft denk ik ook niet meer onder zijn bureau vandaan te komen.

Inmiddels verschijnen in de pers - hier WSJ en hier FT - verschillende verhalen over dat met name Goldman Sachs en JPMorgan Chase - en zelfs CEO Jamie Dimon himself - wel erg innig met WeWork zijn verbonden. Bij SoftBank klinkt ook gemor. Is dit een typisch gevalletje overmatig zelfvertrouwen van CEO Masayoshi Son?

The growth prospects prompted SoftBank to be extremely aggressive with its valuation estimates. WeWork competitor IWG has a market capitalization of $3.6 billion on trailing 12-month revenue of $2.7 billion, a 1.3x price-to-revenue multiple. WeWork’s comparable revenue as of June 30, 2019, was $2.6 billion. A valuation of $47 billion marked SoftBank at an 18x price-to-revenue multiple.

Let wel, dit is de realiteit nu. De waardering en sommetjes in dit stukje zijn van begin dit jaar. Toen werd de waarde van Uber ook nog eventjes een slordige 40% hoger geschat dan het bedrag waarvoor het uiteindelijk naar de beurs ging. Blijkbaar heeft de dip dit voorjaar louterend gewerkt. De markt is iets realistischer.

Ik noem Uber al en bij WeWork is het verhaal min of meer hetzelfde. Bij de kantoordozenschuivert (om het beestje gewoon bij de naam te noemen) verdubbelt iedere jaar de omzet én het verlies en het bedrijf heeft geen idee of en wanneer het winst gaat maken. Aan u de keuze, het is maar waar u in wil beleggen.

Update 10:00 uur: ABN Amro

Bij brekend nieuws heeft de markt meestal de neiging te overdrijven in eerste instantie. Ik pak de sigarendoos er bij:

Gisteren sloot het aandeel op €18,09. Er staan 940 miljoen aandelen uit, ofwel de bank was precies €17 miljard waard

Nu rond €16,40 (-9,4%) is dat €15,4 miljard

De networks - en waar u ook maar kijkt - melden slechts de helft van deze waarde. Klopt niet, heeft te maken met certificering...?

Bij deze als u het zelf wil nazoeken:

Kortom, het fonds wordt rond €1,6 miljard minder waard. Hier ziet u het meest recente Reutersbericht met alles wat we nu weten. Inderdaad, één cijfer in het stukje. ING kreeg vorig jaar een boete van €775 miljoen, ofwel die $900 miljoen die Reuters hier noemt.

Nee, we weten nog niet of ABN Amro een boete krijgt en hoe hoog die dan wordt? Koffiedik kijken, maar is €1,5 miljard niet erg veel? Of de bank moet het wel heel bont hebben gemaakt. Er is wel al een reservering van €100 miljoen, bekend gemaakt bij de H1-cijfers.

Hopelijk komt er snel uitsluitsel. Dat moet ik echter nog zien, omdat het onderzoek jaren teruggaat. Tot we weten of er een boete wordt opgelegd, hoe hoog die dan is en of er misschien wel vervolgingen komen, gaat dit op de koers drukken. Om van de imagoschade maar te zwijgen. Kijk maar niet op Twitter...

Geluk bij een ongeluk is dan weer dat deze dip precies in het trendkanaal naar beneden past.

Tot slot nog even stof tot nadneken:

Ik sprak met een bankier die zich afvroeg waarom de leveranciers van financiële infrastructuur, ons betaalsysteem boetes krijgen voor witwassen, terwijl de leverancier van verkeersinfra, onze minister van verkeer, vrijuit gaat wanneer er een drugstransport op de A2 betrapt wordt. — Huib Boissevain (@annexum_huib) September 23, 2019

Update 09:30 uur: Advies

De eerste druppelen binnen. NIBC is vast heel trots dat het grote Morgan Stanley het nu volgt en de allergrootste Amerikaanse bank verwaardigt zich Prosus te gaan volgen.