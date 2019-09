Massale drone-aanval, dit is nieuw en moeten we misschien - helaas - maar aan wennen.

Het was zelfs +20% vannacht, maar de VS spreekt haar strategische voorraden aan. De naam Iran wordt gefluisterd en u begrijpt in welke context. Het gaat hier om ongeveer 5% van de wereldolieproductie in, zoals we al decennia weten, niet het meest stabiele deel van de wereld. En wat wordt nu de reactie van SA...?

Oil prices soar 10% after attack on Saudi facilities hits global supply https://t.co/t1xQ9HB4HB pic.twitter.com/cJyDtgzsHU — Reuters Top News (@Reuters) September 16, 2019

De koersreacties laten zich verder raden. Dalingen, maar ze vallen mij eerlijk gezegd nog mee, omdat er ook nog eens een reeks hele slechte Chinese data door is. Industriële productie staat daar op het laagste niveau sinds een jaartje of zeventien. Verder is er nu geen richtinggevend marktbreed nieuws.

De AEX future start -0,4%. De dollar ligt min of meer vlak. De Amerikaanse rente daalt vier basispunten, maar de Europese doen nog niks. Goud staat wel duidelijk hoger, maar zeker geen vlucht. Kortom, meer schrik dan schade. Weet iemand ook drone-aandelen? Die zijn vandaag vast in trek.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en er komt weer een beursgang aan, relatief klein technologiebedrijf. De grote koper in Fagron is nu ook bekend en Osram zegt weer nee tegen AMS.

Analistenadvies luidt als volgt. Berenberg verlaat uitgerekend vandaag Shell en Prosus krijft een sell:

Aegon: naar €3,80 van €4,90 - Morgan Stanley

NN: naar €42,10 van €43,30 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar €30,50 van €32 - Berenberg

Prosus: starten met underperform en €61 - Jefferies

De agenda kent zwaar tegenvallende Chinese cijfers en vanmiddag de eerste voorlopende indicator over september:

00:00 Beurzen Japan gesloten

00:00 Hennes & Mauritz Q3 omzetcijfers

04:00 China industriële productie aug 4,4% (5,2% verwacht)

04:00 China detailhandelsverkopen aug 7,5% (7,9%)

14:30 VS New York Fed manufacturing index sep 4,55

Pijnlijk:

Dekkingsgraden bij de 4 grote pensioenfondsen dalen fors. "Bij de huidige niveaus gaan de pensioenen van werknemers en gepensioneerden bij deze vier grote fondsen met circa 5% tot 8% omlaag." https://t.co/yp2k8g6sY6 pic.twitter.com/k9rnRQVWaO — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 16, 2019

Ik weet niet of hij in verbinden en bruggen bouwen denkt:

After the attack on Saudi Arabia, what are Mohammed bin Salman’s options and which is he likely to deploy? https://t.co/4OlTPRdg2f — Bloomberg (@business) September 16, 2019

Oef:

China Aug industrial output grows at slowest pace in 17-1/2 years https://t.co/cSQLfcMCMH pic.twitter.com/JllSZdFv14 — Reuters Top News (@Reuters) September 16, 2019

En of China last heeft van, wat dat betreft raakt de VS het land vol met haar tarieven. Het trotse Beijing weigert echter bij het kruisje te tekenen en dat valt Washington vies tegen? Misschien is dit de handelsoorlog wel in een notendop.

'Very difficult' for China's economy to grow 6% or faster: Premier Li https://t.co/FyGgLP34F6 pic.twitter.com/8SrYFWJPwZ — Reuters Top News (@Reuters) September 16, 2019

Duidelijk:

Heard on the Street: The city’s stock market meets the needs of China’s corporate sector in a way rivals cannot https://t.co/k9Wxhjax4F — The Wall Street Journal (@WSJ) September 16, 2019

Woensdag dus:

Another rate cut from the Federal Reserve is all but certain. Its impact on the stock market, however, is the topic of frantic debate. https://t.co/xaXcewHgzg pic.twitter.com/4MoIo6DcFi — Bloomberg (@business) September 16, 2019

De komende jaren dus?

Apple is fighting the world’s biggest tax case in a quiet courtroom this week, trying to rein in the European Union’s powerful antitrust chief ahead of a potential new crackdown on internet giants https://t.co/EmcVRf0yHm — Bloomberg (@business) September 16, 2019

Dinsdag verkiezingen, komt er ook nog bij in MO:

The U.S. is pressuring Israel to rethink investment from China https://t.co/t9xZqoxn1u via @BW — Bloomberg (@business) September 16, 2019

