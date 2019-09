Fondsenrondje: Zoek de beweging

Het is een spelletje zoek de beweging vandaag. Niet alleen op de brede markt, maar ook op fondsniveau en dat zien we niet zo vaak. Er is eigenlijk maar één beweger en die kennen we goed.

Aigle Azur, nooit van gehoord. Het was de oudste Franse particuliere vliegmaatschappij lees ik op Wiki. Een vloot van elf toestellen en 21 bestemmingen: kleine maatschappij inderdaad, maar dikke koersreactie. Zegt de markt eerst orde op eigen zaken stellen, voordat je uitbreidt Air France-KLM? Speculatief.

De rentes bewegen ook. Dit is fors hoor voor de obligatiemarkt, maar normaal voor de obligatiemarkt anno 2019:

Verder zijn er nog wat adviezen, waar bijvoorbeeld ABN Amro lekker op loopt. Er verschijnen de laatste tijd meer koopadviezen voor financials, wie durft. Kan een mooie kans zijn als er geen of hooguit een milde recessie komt en VS en China hun handelsoorlog op een lager pitje zetten. Weet u meteen wat de risico's zijn.

ABN Amro: naar over weight van equal weight en naar €20 van €24,60 - Morgan Stanley

ASR: naar hold van reduce en naar €32,30 van €31 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €10 van €13,10 - Morgan Stanley

Altice: starten met over weight - JP Morgan

Wessanen: naar €11.36 van €13 - KBC

Dat is het wel. Royal Dutch Shell ligt goed, zal de olieprijs zijn, net als TomTom en Accell, maar hier is geen nieuws. Dat geldt ook voor dalers Adyen en Accsys. Mist u het marktbrede rondje nog, maar ook hier valt weinig op: