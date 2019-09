Brexit? Hongkong? Keurig koersherstel is er nu na een slap dagje Wall Street, want - nu ook de VS - intussen staat van driekwart van de ontwikkelde landen de inkoopmanagersindex industrie onder 50.

Waarom is mij alleen onduidelijk, maar de koersen kleuren nu mooi groen.

-Stocks in Japan, Australia ?

-Shares in Hong Kong, South Korea and Taiwan ?

-S&P 500 futures edge up with Treasury yields

-Australia’s dollar climbs

-British pound remains steadyhttps://t.co/IwNB6mU20s pic.twitter.com/K8bs7xE1Z2 — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Er zijn geen bedrijfscijfers vandaag en er is geen richtinggevend nieuws. Of het moet die recessiedreiging zijn. We doen het vandaag louter met inkoopmanagersindices dienstensector. China is door met een iets meevallende 52,1. Hongkong meldt weer een productie inkoopmanagersindex van 40,8 over augustus...

De Hang Seng gaat er in ieder geval prima op en verder zijn er aardige koersen, is het niet? Wel dure dollar. Nog even huishoudelijk: Nico en Niels zijn er niet vandaag, ik weet nog niet hoe ik al onze rubrieken in mijn eentje behap. Moet ik om 12:50 uur ook nog naar BNR. Misschien dat ik het liveblog skip.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren - meer is het niet - met een NIBC flater (héél slim om als vertrouwensbedrijf een foute belastingconstructie op te tuigen) en (in mijn Reuters headlines) Fugro krijgt een opdracht van €25 miljoen:

07:19 Groei Chinese dienstensector neemt wat toe

07:04 'NIBC misbruikte recht voor belastingvoordeel'

06:32 Johnson verliest cruciale brexitstemming

03 sep 'Groep aanklagers VS onderzoekt Google'

03 sep Wall Street lager door handelsonrust

03 sep Handelszorgen wegen flink op Wall Street

03 sep Tegenbod AMS op verlichtingsbedrijf Osram

03 sep VEON overweegt andere beursnoteringen

Vers van de pers, KBC. Dit is 9% van de volledige banen.

KBC schrapt 1.400 banen in België https://t.co/WqeZmXcgBU — De Tijd (@tijd) September 4, 2019

Analistenadvies met... inderdaad, Aperam:

AkzoNobel: staren met sell en €70 - Berenberg

Aperam: naar buy van underperform - Bank of America Merrill Lynch

Fagron: starten met buy en €21 - NIBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent louter inkoopmanagersindices en de Amerikaanse handelsbalans:

03:45 China services PMI aug

09:50 Frankrijk services PMI aug

09:55 Duitsland services PMI aug 54,4

10:00 EU services PMI aug 53,4

14:30 VS handelsbalans jul -55,4B

En dan nog even dit

Zou het helpen?

BREAKING: Hong Kong leader Carrie Lam will formally withdraw the extradition bill that triggered massive protests, SCMP reports https://t.co/lQNZ5Ys72l pic.twitter.com/sHofCN2Vvm — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Zeg het maar, wordt het recessie of geen recessie:

75% of DM countries have a Manufacturing #PMI below 50! Chart by @fwred pic.twitter.com/VSGg5NTWGG — jeroen blokland (@jsblokland) September 3, 2019

De Fed, altijd maar weer de Fed:

To cut or not? Dueling Fed views boost pressure on Powell https://t.co/RvkOfW6tNM pic.twitter.com/5TfVaC3vUe — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

En dus ForFarmers?

Climate change is already costing meat and dairy producers a lot https://t.co/9pPu3y87EC — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Voor de liefhebbers:

Samsung's Galaxy Fold will go on sale on September 6 in South Korea: source https://t.co/dK7f4qecef pic.twitter.com/0KP7hVQevw — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

Alweer een?

Google target of new U.S. antitrust probe by state attorneys general https://t.co/tykDYmt7Wk pic.twitter.com/AJ5h0hGQbP — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

Individuele bedrijven aanpakken, wordt dit een trend?

China is investigating FedEx on suspicion of illegally handling a package to Hong Kong containing knives, Xinhua reports https://t.co/Ey5Vn43eRR — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Toe maar:

Huawei lashes out at the U.S. government, accusing it of intimidating its employees and launching cyber-attacks https://t.co/6fbep8bVfA — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Nee, alleen als ze echt vernieuwend en nog een beetje betaalbaar zijn?

On Sept. 10, Apple will be unveiling its new products for the year. Will these upgrades help Apple out of its funk? https://t.co/KvclZ5b8OT — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Tegen 0,95%:

Disney sells $7 billion of bonds, leading one of the busiest days ever for investment-grade debt issuance https://t.co/OfoHHIGFwR — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Hullie dan nog even. Vandaag is er de deal or no-deal stemming en bij deal wil de premier terug naar de kiezer. Geloof ik.

British lawmakers defeated Boris Johnson in parliament in a bid to prevent him taking Britain out of the EU without a divorce agreement. More here: https://t.co/Dz339VsHfy pic.twitter.com/VhHgYZqMUI — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

Oooh:

Droids and superheroes ride to rescue for Lego. Read more: https://t.co/9hF6QRq1nf pic.twitter.com/E5aBjBmGRj — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

Nog een historisch lesje. Het slechtste moment in 400 jaar beurshistorie:

The Dow Jones Industrial Average peaked 90 years ago today at 381.17.



By July 8, 1932, it had fallen to 41.22 -- a drop of 89%.



The index wouldn't close at a new high until November 23, 1954 -- more than 25 years after the peak. pic.twitter.com/TvjQEA294e — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) September 3, 2019

Volgende keer graag op dartboard formaat :-)

It seems at least one of the #ECB doves is having second-thoughts on more #QE! #VilleroydeGalhau will not be voting at the next meeting, however. (Great chart via @fwred) pic.twitter.com/94OrEMLvCX — jeroen blokland (@jsblokland) September 3, 2019

Tot slot... De Bahamas zijn weggevaagd. Wat een ellende en wij maar emmeren over een paar koersen:

Aerial footage reveals Bahamas storm zone. Read the latest on Hurricane Dorian: https://t.co/EznQn4EqlO pic.twitter.com/XS0N4eKXW8 — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

