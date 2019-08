Beroerde cijfers zijn er van Beter Bed - verlies en minder omzet - maar het bedrijf zegt wel dicht bij de verkoop van Matratzen Konkord te staan.

Nico vindt dat het spel nog niet is gespeeld en dat er veel onzekerheid blijft, hier zijn verhaal. Zeg maar wat dit alles met de volledig losgeslagen koers gaat doen...

Het o zo cyclische en nog volatielere OCI meldt double digits:

Eurocommercial Properties komt ook net door, dat tweede regeltje van onderen. Beetje cryptisch. Vind de markt de dividendverhoging voldoende?

Hoe staan we er marktbreed voor? Let op dat eerste regeltje. Verder lees en zie ik er zo gauw niets over. Niettemin, houd rekening - niet te hoge hefbomen dus - dat er vandaag weer headlines over de handelsoorlog kunnen verschijnen.

-Trump said the U.S. and China are scheduled to talk trade today—without giving details

-Hong Kong retailers of all levels struggle in much the same way

-India’s prolonged consumption slowdown delays a recovery



Here's the latest from Bloomberg Economics https://t.co/MvfQkhDibj — Bloomberg (@business) August 30, 2019

Met de AEX op +13,6% (herbelegd +17,3%) en de AMX zelfs op +22,8% (ik schrik er zelf ook van) dit jaar gaan we de laatste handelsdag van de maand in. September begint, statistisch de enige maand die historisch een min oplevert. U ziet het, aardige koersen, Japan ligt goed en de dollar gaat richting 1,10.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nog de nodige cijfers, van onder andere NXP, Brill en Dell (+9,1%). IMCD doet een bescheiden overname en wat een makkuluk pouletje voor Ajax, zeg :-)

07:52 Minder winst voor Belgische baggeraar DEME

07:50 OCI boekt recordresultaat op hogere omzet

07:36 IMCD zet stap in Singapore en Maleisië

07:33 Beter Bed bijna af van Matratzen Concord

07:30 Productie industrie Japan veert op na krimp

06:55 Afzetprijzen industrie nagenoeg gelijk

29 aug NXP verhoogt dividend

29 aug Dell doet goede zaken met bedrijfscomputers

29 aug Ook Wall Street sluit hoger op handelshoop

29 aug ING belooft uitbetaling flexpersoneel

29 aug Ook Wall Street goedgeluimd over handelstwist

29 aug Rode cijfers Envipco ondanks omzetstijging

29 aug Tie Kinetix is Premier Partner voor Google

29 aug Ajax treft Chelsea in Champions League

29 aug ASR lost twee leningen af

29 aug KLM stuurt vakbonden nieuw loonvoorstel

29 aug Brill op stoom maar onzeker over brexit

Analistenadvies luidt als volgt en kijk aan, er is weer eens een verhoging voor ABN Amro:

ABN Amro: naar €22 van €21 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

01:30 Japan inflatie CPI aug 0,7%

08:00 Eurocommercial Properties Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Ackermans & Van Haaren Q2-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen jul -1,0% MoM

08:00 OCI H1-cijfers

14:30 VS persoonlijke uitgaven jul 0,5% MoM

15:45 VS Chicago PMI aug 47,0

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug

En dan nog even dit

Zeg dat wel, uit het hart gegrepen, Bloomberg.

It is getting harder by the day to work out where the U.S.-China trade war is going https://t.co/NZJIhP7pM3 — Bloomberg (@business) August 30, 2019

Verrassend?

Dell beats profit estimates on higher desktop sales; shares rise 9% https://t.co/NjgSkMQoWa pic.twitter.com/22VsNkbc9j — Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019

Goh:

Japan factory output rebounds, but retail sales slow in worrying sign for outlook https://t.co/r7wMNCMdm5 pic.twitter.com/biKhb4g2Hp — Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019

Arrestaties vannacht van bekende activisten:

Chinese troops in Hong Kong won't 'sit on hands' if situation worsens: China Daily https://t.co/nEHyHaCOKk pic.twitter.com/1yJ192on1A — Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019

Loopt iemand hier nog warm voor?

Apple likely to unveil latest iPhone on Sept. 10 https://t.co/i4Y7Cwr5EM via @ReutersTV pic.twitter.com/06ApjH4bRj — Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019

Wat is er geen wedstrijdje?

The only path to victory in the electric car race involves recycling. So far, China's winning https://t.co/ENS64dW7Lf pic.twitter.com/2E4eA8eoSM — Bloomberg (@business) August 30, 2019

Of dit de manier is?

Tesla raises the price of its Model 3 and other vehicles in China https://t.co/PgrboedWFr — Bloomberg (@business) August 30, 2019

Kan iemand dit inschatten? Het dreigement van president Donald Trump om bedrijven te verbieden in China te produceren, maakt misschien wel indruk in Beijing:

Forget Made in China, your iPhone may soon by Made in India.



Find out more via @business: https://t.co/t0bQvuRx0g pic.twitter.com/Pce9OJRECV — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 30, 2019

Cool, nu aandelen nog:

De uitsmijter nog en ja, de rentes gaan ook nóóit meer omlaag, toch? Always expect the unexpected op de beurs. Hoe? Wees niet te stellig in uw heilige overtuigingen. Mr. Market denkt nog wel eens anders.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.