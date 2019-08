Liveblog: Boskalis, goud en Buffett

Update 17:00 uur: Boskalis

Never a dull tick deze dagen bij Boskalis. Vandaag ook weer wispelturig koersverloop en mijn oog valt nu pas op dit koopadvies (bij ABM FN - Dow Jones). Nu pas, want het zou me niet verbazen als ABN Amro dit vanochtend voorbeurs al naar haar klanten mailde. Bij deze de adviezen van vandaag:

ASMI: naar neutral van buy en naar €72 van €68 - NIBC

Besi: naar neutral van buy (€27) - NIBC

Boskalis: naar buy van hold en naar €19,80 van €23,80 - ABN Amro

Van Lanschot Kempen: naar €27,60 van €31,10 - Kepler Cheuvreux

Update 16:30 uur: Buffett bakt er niks van?

Inderdaad, we horen hem niet zo vaak meer. Vrijdag wordt hij trouwens 89 jaar. U geeft het hem niet.

Buffett’s Been Quiet, But His Philosophy Still Speaks Volumes https://t.co/GnEDIDSkcW pic.twitter.com/qMiqimbmeG — Barry Ritholtz (@ritholtz) August 28, 2019

U ziet het meteen aan het plaatje. Warrren Buffett zit in (goedkope) banken, die het echter niet goed doen. Bovendien zwemt hij in de cash. Blijkbaar ziet hij geen goedkope of in ieder geval behapbare aandelen meer. Resultaat: Buffett blijft zo achter op de markt. Niet dat hem dat ook maar een tikkeltje jeukt, maar toch.

Niettemin lijkt hij zich gewoon aan zijn vaste strategie vast te houden. Zo liet hij zich, zo wat als enige, twintig jaar geleden ook niet van de wijs brengen door de dotcom bubbel. Hij stak geen cent in die aandelen. Wat werd hij uitgelachen, maar hoeveel gelijk kreeg hij wel niet in de jaren daarna, toen alles ontplofte.

Zien hoe het dit keer afloopt. Zoals ik het zie neemt hij een eventuele recessie schouderophalend voor lief en zit hij te hopen dat hij dan in een mogelijke beursdaling goedkoop andere aandelen kan oppikken. Let wel, Buffett belegt ook op de langste termijn en zit niet voor koerswinst of outperformance in de markt.

Update 15:35 uur: Goud en Japanse bondjes

Dit is even eenvoudig, verbijsterend als verbluffend.

Who on CNBC ever told you to buy the greatest security in the history of world securities - Japanese govt bonds? It only goes up & has no volatility.

De quote pik ik van Hedgeye. Dat Quad 4 is hun eigen algoritme die de markt trackt op basis van groei en inflatie.

The Macro Show (free)



"Who on CNBC ever told you to buy the greatest security in the history of world securities - Japanese govt bonds? It only goes up & has no volatility. If you have a Quad 4 view, you buy the sovereign debt."



Get free access: https://t.co/Hyq3c3Bx7v pic.twitter.com/A2AVqPO85N — Hedgeye (@Hedgeye) August 28, 2019

Deden die bondjes het dan echt het beste? Nee! Laat u nog een keer verrassen, of niet natuurlijk, als u goudkever bent.

Total Returns, last 20 years...

International Stocks: +106%

US Stocks (S&P 500): +203%

Long-Term US Bonds: +335%

Gold: +510%



Next 20? pic.twitter.com/JRDZ3DFuT3 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 28, 2019

Eén opmerking hierbij. Goud komt in zulke grafiekjes alleen boven drijven als u terug gaat tot om en nabij 2000, ofwel de top van de dotcom bubbel. Wie minder goed timede kan ook weer ernstig de sjaak zijn.

Update 15:15 uur: Google, Randstad en Microsoft

Randstad beweegt er niet op, het was het eerste waar ik naar keek, toe ik dit zag. Nu ik het op zoek zie ik dat op 18 juli 2017, toen Google Hire lanceerde, de uitzender -0,6% deed (op hoog volume), maar de volgende dag alweer +1,4 deed. Hier de officiële aankondiging, Nu.nl heeft het verhaal.

Zo ziet u maar weer, niet iedere markt die Big Tech bespringt is meteen voor hen. Bij Alhpabet of Google is het helemaal de vraag wat er behalve de geniale zoekmachine en Android geld oplevert. Niet zo veel. Doet mij aan Microsoft denken. Dat verdiende twintig jaar lang alleen aan Windows en Office.

Verder kostte zo'n beetje alles wat ze deed alleen maar geld. Tegelijkertijd is dat ook weer de kans. Bij wijze van spreken is het bij de gigant uit Seattle nu andersom. Zet ik de twee, voor de grap, nog even tegen elkaar af sinds de beursgang van Google. Zo. En dan is Microsoft nog met herbelegd dividend ook.

Als ik zelf zou moeten kiezen - hoeft niet, ze zitten beide in mijn trackers - zou ik Microsoft nemen. Juist omdat Alphabet moeite heeft om geld te verdienen buiten haar zoekmachine om. Al die privacy- en dataschandalen, toestanden en schikkingen vind ik ook een risico. Opsplitsing daarentegen kan lucratief zijn.

Al die toestanden en schandalen raken Microsoft nooit, nog niet één keer dacht ik. Tot nu toe dan.

Update 11:15 uur: Heeft BoJo het gedaan of niet?

Het pond daalde meteen een penny op dit nieuws en herstelt nu iets. Stuurt BoJo, zoals de Britse premier Boris Johnson liefkozend heet, aan op een harde Brexit, of probeert hij de opposite de wind uit de zeilen te nemen, zodat iedereen in oktober met lekker kort dag wel bij het kruisje van zijn plan moet tekenen?

Voor zulke politieke bespiegelingen is deze site niet bedoeld, mij rest slechts de conclusie dat aandelen en het pond nu lager en obligaties weer hoger staan.

UK's Johnson says will schedule Queens Speech for Oct. 14 https://t.co/RgJeefxPUD pic.twitter.com/0vJV1xWI1Z — Reuters Top News (@Reuters) August 28, 2019

Of di took de reden is dat aandelenmarkten in mineur zijn, is lastig te bepalen. Geen rechte streep naar beneden, er is meer een gestage beweging omlaag. Bescheiden riks-off modus dan maar, mede gelet op de dalende rentes, het iets oplopende goud - zilver doet wel +1,4% - en aandelen zelf. Want het spookt behoorlijk.

Kijk maar, de grote veilige havenaandelen houden het Damrak nog een beetje in bedwang, want verreweg de meeste fondsen kleuren rood vandaag. Dieprood zelfs. ArcelorMittal, IMCD, ASR, Fugro, Besi, BAM, AMG, OCI, Heijmans en Kendrion: u kent ze. En het doet weer zeer vandaag. Bepaal zelf of u BoJo de schuld geeft.

Update 11:15 uur: Wie van de Drie Bouwers

Misschien toeval, misschien ook niet, dat BAM en Heijmans vandaag tot de dalers van de dag behoren, Morgen komt ene VolkerWessels met Q2's. We doen even gauw spelletje: welke van de drie hebt u het liefste in porto? Zelf beleg ik niet in individuele aandelen, laat staan bouwers, maar als u mij het mes op de keel zet...

Bij mij valt BAM dan af. Het concern heeft gezien de laatste cijfers en afschrijving op IJmuiden de boel nog altijd niet op orde. Afgelopen vrijdag stond ik een uur (!) in de file op de Afsluitdijk, die BAM met Van Oord aan het verbouwen is. Scherp aanbesteed. Het risico op tegenvallers is zo groot?

Ik zou denk ik voor VolkerWessels gaan, omdat het de meest stabiele van de drie is. Daar getuigt ook deze veel nettere grafiek van?

Of kies ik toch Heijmans, dat langzaam steeds beter opereert? De grafiek wordt ook steeds netter. Het aandeel is ook veel goedkoper dan VolkerWessels en heeft misschien nog wat koerspotentieel. Als conservatieve belegger zou ik dan toch voor het 5,6% dividend van VolkerWessels gaan. Wie kiest u?

Nog één ding: hoog risico en lage marges, eigenlijk vind ik bouwaandelen sowieso geen aantrekkelijke belegging.

Update 10:50 uur: Alfen

Intussen is het alweer minder vandaag, maar maximaal was het een mooi ritje wat Alfen sinds de beursgang vorig jaar maakte. Toevallig kwam ze met NIBC naar de beurs, dat vandaag ook cijfert. Zie hieronder. Die 20% is fraai, maar wel theoretisch en wie het hele ritje maakte, lag ook nog wel eens wakker?

De laadpalen- en draagbare stroomfabrikant, om Alfens business even simple & stupid te duiden, is een groeiaandeel pur sang. Daar is de waardering ook naar. Mede omdat elektriciteit helemaal de mode is, is die waardering ook fors.

Het lijkt er op dat de koers eerder de winstverwachting, dan die van de omzet volgt. Dat is opvallend voor een groeiaandeel. Denk aan al die Amerikanen bij wie het andersom is, Netflix jarenlang voorop. Misschien is het wel heel Hollands. Hier hebben we graag een dividendje, zelfs bij chippers als ASML, ASMI en Besi.

Wat is nu de conclusie? Wellicht dat Alfen vandaag lekker stijgt op een onverwacht goed winstcijfer.

Update 10:00: Duurzame eenheidworst?

Mijn motto is: beleggen doet u voor rendement en u stemt voor een betere wereld. Mix die twee niet, want dan hebt u kans dat beide niks wordt. Ofwel, ik heb zelf niks met duurzaam of ethisch beleggen. Is ook weer niet helemaal waar, want anders zou ik wel een (aerospace and) defense-tracker of etf kopen.

Mijn grootste bezwaar tegen duurzaam beleggen is dat u enerzijds hele mooie (qua rendement dan) assets verplicht laat liggen en er andere, die zich nog maar moeten bewijzen, er voor terug krijgt. Bovendien vind ik zelf de criteria voor duurzaam vaag, discutabel, geforceerd en misschien wel complete onzin.

Wat dat betreft wordt ik bevestigd door de VEB. Dat doet onderzoek naar duurzame trackers... en constateert vooral eenheidsworst.

Particuliere beleggers kiezen steeds vaker voor groen. Alleen: die duurzame beleggingen via zogeheten indextrackers blijken lang niet altijd zo groen, terwijl het rendement erop doorgaans een stuk lager is. https://t.co/5Gp1P0g2Rb — NRC (@nrc) August 28, 2019

Eenheidsworst? Twee keer zelfs. Duurzaam lijkt erg op gewoon en dan hokt het ook nog in dezelfde titels. Zie ik het goed, dan zit Total (?!) er nog bij, het - kuch - superethische en al uw data plunderende Facebook is ook populair en de rest komt u gewoon in standaard S&P 500 en MSCI World trackers tegen.

Nog even een citaatje:

Duurzamebeleggingsexperts stellen graag dat duurzaam beleggen niet betekent dat je met minder rendement genoegen hoeft te nemen. Een bedrijf dat rekening houdt met de maatschappij, zou op de lange termijn zelfs beter moeten presteren dan bedrijven die voor de korte, minder duurzame klap gaan.

Uit het VEB-onderzoek blijkt dat dat voor de duurzame trackers vooralsnog niet geldt. Een vergelijking van alle 56 duurzame ETF’s met een historie van minstens drie jaar laat zien dat zij een gemiddeld rendement van bijna 10% halen, dat is bijna 4% lager dan het tracken van de traditionele, niet-duurzame S&P 500.

Wacht even, wie zegt dit? Waar is het bewijs? Dit is wens, vader en gedachte, wordt continu beweerd, maar nooit gestaafd. En dan wil Mr. Market nog wel een eigenwijs zijn.

Een bedrijf dat rekening houdt met de maatschappij, zou op de lange termijn zelfs beter moeten presteren dan bedrijven die voor de korte, minder duurzame klap gaan.

Nog iets: drie jaar is geen trackrecord. Kom over twintig jaar maar eens terug.

Een vergelijking van alle 56 duurzame ETF’s met een historie van minstens drie jaar laat zien dat zij een gemiddeld rendement van bijna 10 procent halen, dat is bijna 4 procent lager dan het tracken van de traditionele, niet-duurzame S&P 500.

Update 09:30: NIBC

Hier nog even snel uit m'n morning call, de zeg maar degelijke, maar niet opzienbarende Q2's of H1's van NIBC. Zo hoort het eigenlijk ook? Een saaie bank is al risiovol genoeg.

Nee, de bank doet het niet goed sinds de beursgang maart vorig jaar. Zelfs herbelegd - en dat telt met nu 8,1% (!) dividendrendement - resteert sindsdien op papier een min. Wat is alleen goed of slecht? Ten opzichte van de AEX is er inderdaad underperformance... maar niet ten opzichte van de sector.

Wat heet, zo bezien doet NIBC het eigenlijk heel erg goed. Misschien verrassend. Want met die handelsoorlog, economische verslechtering en zich de grond in borende rentes - grote risico's voor banken - zou u misschien eerder verwachten dat de beurs liever even grote dan kleine banken heeft.