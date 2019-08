Goedemorgen, er is enig koersherstel na een zwaar avondje Wall Street (-3%). Oordeel alleen zelf of het er hiermee nou leuker en/of beter op is geworden:

Trump ties China trade deal to Hong Kong protest. More here: https://t.co/kqLNVC78As pic.twitter.com/S53w6F4vfT — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

New York was gisteren inde ban van de inverted yield curve, ofwel de rentes op korte leningen staan hoger dan die op lange. Nu is het zo dat vrijwel iedere recessie ooit hierdoor werd voorafgegaan. Andersom werkt het niet. Niet iedere rentedraai werd gevolg door een recessie.

Global stocks spooked, oil sinks as bond markets scream recession https://t.co/X2KCyVtqcZ pic.twitter.com/oo74sw5Irf — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Spanning is om te snijden op de koersen borden en dan is het ook nog eens een lange, megadrukke dag met veel Q2-cijfers en data. Hier bij ons is het ook bal. En dan komen met die rentes ook nog eens uitgerekend onze verzekeraars door. Hoe lijkt dat? Kapitaalbuffer slinkt, Aegon heeft inderdaad last van de rentes...

NN oogt degelijk op het eerste gezicht, maar het bedrijf hannest met de kostenbesparingen.

ForFarmers ziet de resultaten kelderen door ongunstige inkoopprijzen voor grondstoffen, hogere vervoerskosten en dalende volumes op belangrijke markten.

Eindelijk dan naar het marktoverzicht. OK, licht herstel, maar dit oogt niet barstend van het zelfvertrouwen, toch? Al helemaal niet als u in bitcoin zit: niks veilige haven of koppeling met goud. Ding gaat z'n eigen gang. De schade in Azië valt nog mee. En de rentes? Die dalen weer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Veel cijfers en data nu, ook Rabobank en werkloosheid en nog veel meer. Auw, Cisco deed ok nog een s -7,7% op Q2's:

07:53 Meer winst voor Achmea

07:51 Kapitaalbuffer Aegon slinkt

07:50 Flinke winstdaling voor Rabobank

07:31 NN worstelt met kostenbesparingen

07:25 ForFarmers boekt 'teleurstellende' winstdaling

07:20 CPB: economische groei gaat terugvallen

06:52 'Probleem flexwerker ING door geldnood payrollbedrijf'

06:51 Winkels zetten meer om

06:43 Aantal werklozen iets toegenomen

06:34 Trump zet in op ontmoeting met Xi

14 aug Pershing stapt in bij Berkshire Hathaway

14 aug Omzetgroei voor Cisco Systems

14 aug Forse verliesbeurt voor Wall Street

14 aug Constructieve gesprekken AMS en Osram

14 aug Binckbank verdwijnt eind september van de beurs

14 aug Wall Street fors in het rood

14 aug Genmab positiever over omzet in hele jaar

Analistenadvies luidt:

Galapagos: naar €170 van €165 - JP Morgan

PostNL: naar buy van reduce en naar €2,15 van €2,80 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent veel cijfers en belangrijke VS macro-data plus cijfers Walkmart en Nvidia. En gelukkig hebben we het dividend van Shell nog!

06:30 Nederland detailhandelsverkopen jun

06:30 Nederland werkloosheidspercentage jul

08:00 NN Group Q2-cijfers

08:00 ForFarmers Q2-cijfers

08:00 Aegon Q2-cijfers

08:00 A.P. Moller-Maersk Q2-cijfers

08:00 Carlsberg Q2-cijfers

08:00 Vestas Q1-cijfers

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

10:30 VK detailhandelsverkopen jul 0,1% MoM

13:00 Wallmart Q2-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index aug

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index aug

14:30 VS detailhandelsverkopen jul 0,3% MoM

15:15 VS industriële productie jul 0,2% MoM

16:00 VS handelsvoorraden jun 0,1% MoM

22:00 Nvidia Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zijn er ook nog leuke dingen, Laura?

Laura van Geest: “Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. De #werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt af, zeker in de marktsector. De Nederlandse #economie moet het hebben van het binnenland." #raming https://t.co/NPR2FosSC1 pic.twitter.com/yuiYXU7aGl — Centraal Planbureau (@CPBnl) August 15, 2019

Nou, dan zal het er wel niet van komen, zei oma vroeger dan altijd. Hopen maar.

Hier en daar lastige standen, inderdaad:

Global stocks just broke below a key technical level. But the S&P 500 is holding on https://t.co/7BhVkfKe0l pic.twitter.com/XxeGsQvv5X — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Alles nog even op een rij:

U.S. yield curve inversion highlights recession fears, Fed dilemma https://t.co/irlLwu5MzO pic.twitter.com/jvPAknx4ya — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Daar kunnen we hier in de EU alleen maar van dromen, maar vooruit:

Treasury 30-year bond yield drops below 2% for first time https://t.co/2hDPBfhbrX pic.twitter.com/bival7U0V6 — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Zo:

These numbers show just how hard the protests are slamming Hong Kong’s economy https://t.co/67T7UpW6EU — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Ja, graag:

South Korea's Moon open to dialogue with Japan amid trade row https://t.co/HZOPXXjAiG pic.twitter.com/9ssZSPZqi2 — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Achtung:

German profit warnings signal trade woes may bring on recession https://t.co/58EV8FY2iq pic.twitter.com/r4DvTH9exy — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Het hakt er in:

Oil prices extend losses as recession fears, inventories mount https://t.co/p6DcRyS2mn pic.twitter.com/ZrHupf2Q0Q — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Hier nog even Cisco:

Tariffs, China sales weigh on Cisco outlook, shares slide https://t.co/vQ6H8LldSu pic.twitter.com/zOYPUEPuNS — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Nog meer:

China's Lenovo first-quarter profit more than doubles on record PC market share https://t.co/ae12V2xvRm pic.twitter.com/u1GIaLJgke — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Verhip, Unilever:

CEO Alan Jope is taking his company’s social consciousness to the next level https://t.co/txyxfxWXIk via @BW — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Kluwen aan belangen en constructies:

Founder's grip on WeWork may be hard for investors to stomach https://t.co/r85OnbH2FQ pic.twitter.com/1htPdKdug0 — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Goh:

Banks announced almost 50,000 job cuts this year, led by Europe https://t.co/7lnePNxhNy pic.twitter.com/HvsOV6JzkN — Bloomberg (@business) August 15, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.