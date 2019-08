De Q2's van ABN Amro zijn wat beter dan verwacht. De winst valt mee dankzij meer rente-inkomsten en minder afschrijvingen en ondanks meer toezichtkosten. De CEO spreekt echter van uitdagende omstandigheden.

De Q2's van Ahold Delhaize zijn in lijn met de verwachtingen, maar de winst komt wat lager uit. De Amerikaanse staking hakt er in, maar dat is niet onverwacht.

Corbion verlaagt haar eigen verwachtingen:

Laatste nieuws, Accell is eindelijk van die Amerikaanse activiteiten af:

Over naar de brede markt. Raar fenomeen, iets kan zo maar hip zijn op de beurs. Tot voor maandag hoorde u zelden iemand over de yuan, maar ineens is dit het buzzword. Nieuw-Zeeland hakt twee kwartjes van de rente af. Verder is het allemaal weer een beetje berig na keurig herstel gisteren op Wall Street:

-Shares ? in Japan, Hong Kong and Korea

-Yuan dips following slightly weaker than forecast fixing for daily rate

-New Zealand dollar declines

-S&P 500 Index futures ?

-Gold futures rally above $1,500 an ouncehttps://t.co/dkZB3dwtGZ — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2019

Met de yuan precies op 7 gaan we de dag in met weinig opvallende koersen. Nergens spektakel, of het moet zijn dat de rentes alweer dalen. VS alweer minus vijf basispunten, dat schiet lekker op zo.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Walt Disney deed -3,8% op Q2's en ach, Centric:

08:05 Accell verkoopt Amerikaanse activiteiten

08:03 Jaardoel Commerzbank verder uit zicht

08:03 IJzererts en goud zet delvers in beweging

07:29 ABN Amro krikt winst iets op

07:28 'Beslag gelegd op tegoeden Centric-baas'

07:21 Corbion scherpt verwachting aan

07:07 Halfjaarwinst voor Cathay Pacific

07:03 Nieuw-Zeeland verrast met scherpe renteverlaging

07:03 Ahold Delhaize voelt Amerikaanse stakingen

06 aug Winst Disney valt tegen ondanks kaskrakers

06 aug Novartis hield gesjoemel onder de pet

06 aug Wall Street krabbelt wat op na zware verliezen

06 aug 'DuPont overweegt verkoop voedingstak'

06 aug Ajax speelt gelijk bij PAOK in voorronde CL

06 aug Glencore sluit grootste kobaltmijn ter wereld

06 aug Wall Street hoger in middaghandel

06 aug 'Voorstel miljardenschikking opiaten-epidemie'

06 aug VEON meldt succesvolle overname Global Telecom

Analistenadvies luidt als volgt, telefoon voor Mevrouw Nancy:

Wolters Kluwer: naar €62 van €58 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts met weer veel AMG:

De agenda kent een hoop cijfers, Hunter Douglas en Ctac komen ook door en de Duitse industriële productie blijft maar verslechteren: -1,6% komt net door:

00:00 Softbank Q2-cijfers

08:00 Ahold Q2-cijfers

08:00 Ageas Q2-cijfers

08:00 Corbion Q2-cijfers

08:00 ABN Amro Q2-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q2-cijfers

08:00 Ctac Q2-cijfgers

08:00 Eon Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jun -0,6% MoM

13:00 AIG Q2-cijfers

13:00 Liberty Global Q2-cijfers

18:00 Bpost Q2-cijfers

22:00 Lyft Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zo dus, net als staatsobligaties die geld kosten:

Gold approaches $1,500 as investors seek shelter from the storm https://t.co/0LAVFUzSVK — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2019

Nog even alles op een rij:

Nee, het gaat fantastisch... #not

WATCH: Kudlow says there are 'no signs' of a global recession if current U.S.-China trade war continues pic.twitter.com/ZHabLlYi9F — Reuters Business (@ReutersBiz) August 7, 2019

Oh, zit dat zo:

Apple rolls out its virtual credit card, working with Goldman Sachs on the new iPhone add-on that may help the tech giant diversify from device sales and build out the Wall Street bank’s new consumer business. Read more: https://t.co/pl8nxrV88v pic.twitter.com/pBDTS5GdGa — Reuters Business (@ReutersBiz) August 7, 2019

Van gisteren, maar nog even duiding:

WATCH: Vivendi in talks to sell up to 20% of Universal Music Group to Tencent, aims to break into lucrative Chinese market https://t.co/KtkusUnamp via @ReutersTV pic.twitter.com/NTngaMBf2f — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2019

Oordeel zelf:

The U.S.-China confrontation has turned dramatically—and not to Trump's advantage, despite his tweets https://t.co/HCw8GDOiRw — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2019

Deze headline heb ik nog nooit eerder gezien :-)

Investors are worried that stocks didn't fall more https://t.co/lFeAYsxq5R — Joe Weisenthal (@TheStalwart) August 6, 2019

Tot slot de uitsmijter. Taxes holt ons geld nu 4,2 % uit op jaarbasis, terwijl het bij de overheid gratis door de ramen naar binnen waait. Ik begrijp echt niet waarom dit geen politieke rel is.

