Liveblog: Dat was de rente

Update 09:30 uur: Intussen in Korea

Korea staat met haar technologie (chips) al net zo in de voorste loopgraaf van de handesloorlog als Duitsland (engineering).

South Korea’s tech-heavy Kosdaq index slid on Monday, triggering the first trading suspension in more than three years https://t.co/l1yumcJyW0 — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2019

Toevallig heb ik die index en ik heb even een lijntje getrokken vanaf het begin van de handelsoorlog. Dit is wel even wat anders dan de Nasdaq 100, die net van een all time high af komt...

Update 09:15 uur: Advies

Er is een downgrade voor Aperam.

Vopak: naar €44 van €42 - Jefferies

Air France-KLM: naar €15 van €14,30 - Kepler Cheuvreux

AMG: naar €30 van €35 - Berenberg

Aperam: naar hold van buy en naar €25 van €36 - Kepler Cheuvreux

Wereldhave: naar €20 van €26 - JP Morgan

Vastned: naar €33 van €37 - Berenberg

Update 08:50 uur: Zwaait u maar even naar onze rentes

Het staat op het bord en dus is het zo. Ik weet verder ook niet wat ik nog hierover moet zeggen. Dat het een historische dag is dan maar. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Bij lange na niet zelfs. Zeg maar wat Mr. Market ons hiermee wil vertellen.

Het is maandag 5 augustus 2019 en ál onze rentes zijn negatief. U kan boos worden op CEO Ralph Hamers van #ING die spaarrente mss ook onder nul zet, maar hij kan niet anders. Rente is nu eenmaal geen keuze #AEX pic.twitter.com/YWyL8pec8m — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Holger wrijft het er ook nog even in, de politiek vindt het wel prima? Ik heb onze premier en minfin in hier ook nog niet over gehoord. Mag best, want de overheid dwingt burgers tot risico met 2% inflatiedoelstelling en vermogensrendementsheffing.

With all German govt bonds now w/negative yields, world of interest rates has finally turned upside down. Negative rates set by CenBanks represents tax on households that subsidizes govts. Redistribution from savers to debtors amounts to €160bn. https://t.co/JtzzHLEzpb via @welt pic.twitter.com/xcpsuYIExH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 5, 2019

Wacht even, Ben denkt er anders over en hij heeft cijfers: