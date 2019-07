Dan maar met een vrolijke noot over een heel serieus onderwerp beginnen. Dit is de mantra van vandaag en morgen: skipt de Fed morgen om 20:00 uur één (26,1%) of twee (73,9%) kwartjes?

Er zijn heel veel cijfers vandaag - waaronder Apple, P&G, BP en Bayer - alleen niet bij ons. Op eentje na dan, Fastned. Dat is zeg maar het Beyond Meat onder de oplaadbedrijven. Hier het hele persbericht met, het moet gezegd, verbijsterende groeicijfers:

Niet zoveel te doen nu en de rentebesluitende BoJ is al door met een whopping houwwe zo die gaat.

-Asian stocks edge higher

-Yen fluctuates ahead of BOJ policy decision

-U.S. dollar touches its highest in almost 2 months

-Pound extends a slide

-Oil gains https://t.co/BrGBbNRWi7 pic.twitter.com/ai3BllcnaO — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2019

Over Beyond Meat gesproken, dat ging gisteravond met 14% onderuit op Q2's. Of was het de conference call? Want in eerste instantie reageerde de koers nauwelijks op meer omzet, minder winst dan verwacht en verhoogde outlook. NXP Semiconductor had ook Q2's, maar de koers deed niet veel. Tegenvallende outlook.

Intussen kijken we weer tegen bouwvakvakantiekoersen aan, niks, maar dan ook niks bijzonders. En het pond? Dat daalt weer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:01 Lufthansa waarschuwt weer voor tegenwind

07:59 Stevige groei voor Fastned

07:53 Tesla bereikt belastingakkoord met China

07:46 Delivery Hero verdubbelt omzet

07:28 Chipmaker NXP blijft kampen met tanende vraag

07:23 Opdracht Boskalis voor Australisch gasproject

07:16 Producenten hebben meer vertrouwen

29 jul Omzet Beyond Meat sterk omhoog

29 jul Wisselend slot op beurzen New York

29 jul 'Flink banenverlies bij marketing Uber'

29 jul 'Citigroup zet mes in handelsactiviteiten'

29 jul Gemengd beeld op Wall Street

29 jul Eurocommercial rondt aandeleninkoop af

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €90 van €86 - HSBC

Heineken: naar €110 van €112 - Jefferies

Signify: naar €29 van €30 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts en weet u? U kunt die jongens van Marshall Wace veel verwijten, maar niet dat ze de hele dag op hun luie gat zitten. Veel actie van die kant.

De agenda met Duitse inflatie en... Apple:

01:50 Japan industriële productie jun

06:30 Nederland vertrouwen industrie jul

07:30 Frankrijk BBP Q2

08:00 Bayer Q2-cijfers

08:00 Lufthansa Q2-cijfers

08:00 BP Q2-cijfers

08:00 Reckitt Benkiser Q2-cijfers

08:00 Delivery Hero Q2-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen aug

09:00 Wereldhave notering €0,63 ex-dividend

11:00 EU consumentenvertrouwen jul

13:00 Altria Q2-cijfers

13:00 Mastercard Q2-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q2-cijfers

13:00 Pfizer Q2-cijfers

13:00 Merck Q2-cijfers

14:00 Duitsland Inflatie CPI jul

14:30 VS persoonlijke uitgaven jun 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen jul 124,5

22:00 Apple Q2-cijfers

22:00 Gilead Q2-cijfers

En dan nog even dit

Wat?!

Facebook warns investors that Libra digital currency may never see the light of day https://t.co/JjfPLkWvdN — CNBC (@CNBC) July 30, 2019

Ah, vandaar! 3 miljoen stuks, ofwel het bedrijf casht de koersexplosie:

Beyond Meat stuns with stock sale plan. More here: https://t.co/UkjFOjXciL pic.twitter.com/52HgLL3lb4 — Reuters Top News (@Reuters) July 30, 2019

Zeker, de koers staat mij recht in m'n gezicht uit te lachen, maar ik vind dit een link aandeel:

Beyond Meat, Net Income...

Q2 2019: -$9.4 million

Q1 2019: -$6.6 million

Q4 2018: -$7.4 million

Q3 2018: -$9.3 million

Q2 2018: -$7.4 million

Q1 2018: -$5.7 million

Q4 2017: -$7.0 million$BYND — Charlie Bilello (@charliebilello) July 29, 2019

Toe maar, het kan en mag blijkbaar...?

Qualcomm, Tencent agree to collaborate on gaming devices, 5G https://t.co/wqOkCa6M9J pic.twitter.com/aHO8BcS4z7 — Reuters Top News (@Reuters) July 30, 2019

Het wachten is op quotes, proefballonetjes et cetera:

Trade jitters running high at U.S. companies ahead of new U.S.-China talks https://t.co/g1VRwcBJgI pic.twitter.com/eRmSgBqBcq — Reuters Top News (@Reuters) July 30, 2019

Bloomberg is zelfs somber hierover:

China and the U.S. are talking trade again this week, but the two sides are arguably further apart than they were three months ago https://t.co/QKc5C4Ps8f — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2019

Even een verplicht nummer:

De afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in juni iets hoger dan in juni 2018. Zie: https://t.co/XwmMRYRUMt pic.twitter.com/JumiOQhdmX — CBS (@statistiekcbs) July 30, 2019

Green shoot!

Zucht:

Japan factory output tumbles most in nearly 1-1/2 years as trade war bites https://t.co/d85ajD7zdm pic.twitter.com/ebBlXUxIPC — Reuters Top News (@Reuters) July 30, 2019

Vink:

Bank of Japan keeps policy steady, warns of easing if price goal threatened https://t.co/B7ak4QjBfs pic.twitter.com/mHjUgUN2ve — Reuters Top News (@Reuters) July 30, 2019

Down Under sky high:

One of this year’s best-performing stock markets has just hit a fresh record. Australia’s benchmark index reached its highest level, having added about $240 billion in value this year. https://t.co/yaP1RW6lo9 pic.twitter.com/QjQ1GlWzHY — Bloomberg Australia (@BloombergAU) July 30, 2019

Wie voelt zich hier nou lekker bij?

From asset bubbles to zombie companies: The dark side of interest rate cuts https://t.co/rBQeYKlynL — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2019

Klinkt niet als een koopje:

Tesla to pay China $323 million a year in tax for factory site https://t.co/2o0PcHzkm0 — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2019

