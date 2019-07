Nu ook tropenrooster op de beurs, er gebeurt niet veel. Her en der bewegen wat koersen op cijfers en dat is het wel zo'n beetje.

Een heus beursverhaal is er vanochtend niet. Misschien vanmiddag nog met BBP VS, maar iets in mij zegt dat de schermen vandaag vroeg uit gaan. Wat is er dan wel, de buitenlandse fondsen met cijfers:

Vodafone +5%

Vivendi +3.2%

Saint Gobain +1.7%

Nestlé +0.5%

Renault -1.5%

Michelin -2.9%

Kering -9.5%

Eni -1,2%

Marktbreed dan:

De Europese beurzen pendelen allemaal op en rond het nulpunt, lekker contrair aan KNMI en Buienradar zeg maar

De Amerikaanse futures plussen nog wel ietsje

De dollar trekt aan naar 1,11

Olie en goud stijgen ook een tik en bitcoin blijft maar met die $10.000 hannesen

En de rentes? Die dalen. Weer.

Beursplein 5

Op het Damrak is het beeld hetzelfde als in Europa, het zijn voornamelijk de fondsen met cijfers die bewegen:

Galapagos heeft het momentum wel te pakken. De cijfers zijn in de prik, maar toch weer een mooie plus

De omzet van Signify krimpt net even te hard, gelet op de koersreactie

Dan Wereldhave nog dat de fysieke winkelcrisis vol voor de kiezen krijgt. De nieuwe CEO per 1 augustus hoeft zich niet te vervelen... Het andere vastgoed daalt ook weer op het Damrak, wellicht is Wereldhave de trigger

Bij Nedap tenslotte is ook niet iedereen even vrolijk over de Q2's, flinke daling

Er is ook een reeks adviezen, maar ik zie nergens echt impact:

Aegon: starten met equal weight - Morgan Stanley

ASR: starten met over weight - Morgan Stanley

DSM: naar hold van accumulate en naar €115 van €11 - KBC

Heineken: naar €105 van €100 (accumulate) - KBC

NN: starten met equal weight - Morgan Stanley

Wereldhave: naar €27,50 van €32 - Kepler Cheuvreux

Kendrion: naar €25 van €35 - Berenberg

ASMI zindert en Pharming en Kiadis draaien lekker, maar verder zie ik geen aandelen die opvallend bewegen of waar iets over te zeggen valt. Nog even huishoudelijk: geen liveblog vandaag, u hoop dat u begrip hebt, maar dit weekend verzorgt Nico de vooruitblik. Dank.