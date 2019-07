Het is de drukste dag van dit kwartaal en misschien wel jaar. Niet normaal. Heel veel cijfers, ECB-rentebesluit, dikke Tour etappe en het is heel erg warm.

Waar begin ik? Ik start met wat er is en werk alles tot 09:00 uur bij. Kom daarom terug. Gaat ie dan. Eerst Unilever dat gestaag groeit en de outlook handhaaft. Degelijk, niet sesxy, maar dat hebt u Unies ook niet voor, dunkt me op eerste gezicht.

Aalberts ziet er goed uit:

Arcadis is op het eerst oog voldoende?

Besi presteert goed in moeilijke markt, zeg ik het zo goed?

Pharming ziet er goed uit met veel meer omzet dan verwacht:

Relx bevestigt outlook en levert:

Facebook deed +0,9% op haar mooie Q2-cijfers met weer omzet en winst dan verwacht en Tesla verloor... -11%?! Ja, -11%. Recordleveringen, maar wel meer verlies, minder omzet en minder marge dan verwacht.

De koersen lopen weer en weer staat alles hoger. Wat een rally. Hollen we ons zelf niet voorbij met al die beroerde economische data?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Veel hé?

07:58 Vraag naar babyvoeding helpt Danone

07:54 Aalberts krikt resultaten op

07:48 BASF verrast niet meer na eerder winstalarm

07:47 AB InBev verkoopt meeste bier in vijf jaar

07:39 Roche verhoogt omzetprognose weer

07:31 Besi rekent op omzetdaling door marktzwakte

07:31 Arcadis voert omzet en winst op

07:29 Fors hogere omzet voor Pharming

06:17 Ford verliest aandeel in bijna iedere markt

06:16 PayPal minder positief over omzet

06:16 Lagere omzet en winst Core Labs

06:15 Verlies Tesla ondanks recordproductie

24 jul Advertenties leveren meer op voor Facebook

24 jul Records voor Nasdaq en S&P op Wall Street

24 jul KLM: ook donderdag nog last van tankstoring

24 jul Wisselend beeld op Wall Street

24 jul Klein verlies MKB Nedsense in eerste halfjaar

24 jul Solide cijfers voor Marel

24 jul Modehuizen stuwen groei luxeconcern LVMH

24 jul KLM vertrekt uit Amstelveen

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €48 van €44 - Berenberg

ASMI: naar €75 van €66 - Credit Suisse

Basic-Fit: naar under weight van equal weight en naar €27 van €32 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dan, u ziet het. Beetje boel te doen. De ECB gaat al dan niet hinten of ze in september de rente verlaagt en hoe een nieuw QE-programma er uit kan komen te zien. Kijk ook eens even wat er nabeurs Wall Street nog door komt. Lange dag zo!

08:00 Arcadis Q2-cijfers

08:00 Aalberts Q2-cijfers

08:00 Relx Q2-cijfers

08:00 Unilever Q2-cijfers

08:00 AB Inbev Q2-cijfers

08:00 Besi Q2-cijfers

08:00 Pharming Q2-cijfers

08:00 Basf Q2-cijfers

08:00 Danone Q2-cijfers

08:00 Roche Q2-cijfers

08:00 Volkswagen Q2-cijfers

10:00 Duitsland ifo business klimaat jul

13:45 ECB Rentebesluit 0,0%

13:45 ECB depositorente -0,4%

14:30 Persconferentie Mario Draghi

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS orders duurzame goederen jun 0,1% MoM

22:00 Galapagos Q2-cijfers

22:00 Alphabet Q2-cijfers

22:00 Intel Q2-cijfers

22:00 Starbucks Q2-cijfers

22:00 Amazon Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zo dus:

Facebook gets big FTC fine but also big earnings. More here: https://t.co/ujNFUUsfs2 $FB pic.twitter.com/qzawWsA9L1 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 25, 2019

En nog een:

Tesla managed to rev up its vehicle production and deliveries last quarter. But as financial results show, that came at shareholders’ expense. The road to sustained profitability remains unclear, writes @AntonyMCurrie. https://t.co/Mo8yo9oWNW pic.twitter.com/BrUmOl0mlu — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 24, 2019

Wordt tijd:

Treasury Secretary Steven Mnuchin says U.S. regulators are likely to issue new rules on cryptocurrencies to ensure that they don’t negatively impact the financial systemhttps://t.co/CsJx09Nlxh — Bloomberg Markets (@markets) July 24, 2019

Verzekraars staan natuurlijk ook niet te juichen. Slaap er nog eens een nachtje over, ECB? ING en ABN Amro springen er nog aardig uit.

A further rate cut would be catastrophic, especially for German banks. Goldman estimates that 20bps cut (effectively what mkt has priced in betw now and Sep), would trigger aggregate losses in 32 banks they cover of €5.6bn, about a 6% cut to profits. (Chart via @DiMartinoBooth) pic.twitter.com/tns87m9a6L — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 25, 2019

