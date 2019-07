Randstad mist de verwachtingen, Europa vertraagt. Het concern heeft vooral last van de auto-industrie. De uitzender verwacht ook niet veel soeps van H2 en kondigt maatregelen aan.

Dit bedoel ik met dat laatste. Ik zie nog geen tekst en uitleg hierover:

23 Jul - 07:42:36 [RTRS] - RANDSTAD CFO: EUROPE SEEN WEAKER FOR REMAINDER OF 2019, TAKING MEASURES ACCORDINGLY

Voor een fraai groeiaandeel is Basic-Fit misschien wel verrassend weinig in het nieuws. Het bedrijf levert wel. En hoe. Weer een strakke sixpack rapportage. Liefst 2 miljoen leden intussen.

Veel nieuwtjes vandaag - zie hieronder alles - en kijk aan, de AEX kan vandaag wel eens de top van de bull market anno maart 2009 op 576,90 van 27 juli vorig jaar uitnemen. Als het goed is wordt verder Conservatief Boris Johnson vandaag tot premier van het VK benoemd en het IMF moet met nieuwe ramingen komen.

De dollar staat onder 1,12 en daar waar de nieuwe Chinese technologiebeurs Star Market al richting de sterren is, Shanghai zelf dicht geloof ik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en er zit best wat tussen. Verhip, eindelijk weer eens een Duitser die de verwachtingen verhoogt. Continental dus, nadert eerder Nokian winstwaarschuwde.

07:54 Sportschooluitbater Basic-Fit verhoogt omzet

07:43 Randstad heeft last van moeizame markt

07:38 Lagere winst voor Banco Santander

07:37 'Apple heeft modemtak Intel bijna binnen'

07:16 UBS verhoogt winst door lagere kosten

07:13 Bijna 9 procent meer geïnvesteerd in mei

22 jul Wall Street sluit met kleine plussen

22 jul ArcelorMittal verhoogt prijzen in VS

22 jul Continental verlaagt verwachtingen

22 jul 'Facebook hing veel hogere boete boven hoofd'

22 jul Tech in trek in middaghandel Wall Street

22 jul Eerste staking in 40 jaar bij British Airways

Kom ik op de valreep dit nog tegen.

23 Jul - 07:57:09 [RTRS] - BRIEF-Curetis Files For U.S. FDA 510 Clearance Of Unyvero LRT



Analistenadvies luidt tot twee cijfers achter de komma zelf. Hoe Zwitsers:

Air France-KLM: naar €9,49 van Ç10,72 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts. Bij PostNL worden ze teruggekocht.

De agenda kent de eerste Europese banken met Q2's en nabeurs is er nog... ASMI!

08:00 Randstad Q2-cijfers

08:00 Basic-Fit Q2-cijfers

08:00 UBS Q2-cijfers

08:00 Santander Q2-cijfers

09:00 Acomo notering €0,40 ex-dividend

13:00 Coca Cola Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jun 5,35M

18:00 ASMI Q2-cijfers

22:00 Texas Instruments Q2-cijfers

22:00 Visa Q2-cijfers

En dan nog even dit

Het grootste nieuws nu?

Apple is in advanced talks to buy Intel's smartphone-modem chip business, people familiar with the matter say https://t.co/RqO0QKzNFD — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2019

+8,9%:

In mei is vooral meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen, auto’s en machines dan een jaar eerder. Meer op: https://t.co/xpNuq0T15A #investeringen pic.twitter.com/z89GZxloun — CBS (@statistiekcbs) July 23, 2019

Voor de liefhebbers nog even:

WATCH: Philips sales spurred by rising Chinese healthcare spending, shares among top performers in Europe https://t.co/YEFTQT7gft pic.twitter.com/UuY1WH9sfH — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2019

Als u denkt dat Galapagos hard gaat... Star Market. Dit is gewoon bitcoin style:

Trading on China’s new Nasdaq-style board for homegrown tech firms hit fever pitch, with shares up as much as 520% in a wild debut. Read more: https://t.co/wD8mijJNuP pic.twitter.com/fTzuZPYVfy — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2019

Zo. Niet alleen Facebook:

Watch: Equifax is paying some $800 million to resolve its 2017 data breach, but less than $3 will go to each person affected. That provides little incentive for other companies to take security as seriously as they should, explains @rob_cyran. https://t.co/iFNSCsU0bh — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 22, 2019

Dat zijn er meer die vooral voor koerswinst handelen:

Doe es gek, wees een bull :-)

Forget Wall Street’s complex models, and consider the simple logic powering stock investors right nowhttps://t.co/3xUqjJzefk — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Echt?

Congressional and White House negotiators reached a bipartisan deal to raise federal spending and lift the government's debt limit https://t.co/YSm8vfHD2K — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2019

Nog meer uit het Witte Huis:

President Trump agrees to "timely licensing decisions" to U.S. tech companies relating to Huawei after meeting with CEOs at the White House https://t.co/WsdcKgNqTW — The Wall Street Journal (@WSJ) July 23, 2019

Volgen er meer EU banken?

UniCredit SpA is considering thousands of job cuts and slashing operating costs as part of a new strategic plan to be unveiled in December, according to people familiar with the matterhttps://t.co/j0Dovpgp18 — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Hopen en bidden maar:

Face-to-face negotiations between the top Chinese and U.S. trade negotiators could happen soon after a number of goodwill gestures by Beijing over the weekendhttps://t.co/rUDinqhZbM — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.