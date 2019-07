Liveblog: Philips, DSM en GrandVision

Update 11:00 uur: Philips

De fraaie Q2-cijfers van vandaag worden beloond. Philips ziet vandaag een koers die het lang, lang niet meer heeft gezien. Vergeleken met twintig jaar geleden is Philips een koersramp, laat ik er geen doekjes om winden. Als belegging viel het door het dividend nog mee, maar ook dan was het op een houtje bijten.

Herbelegd (inclusief herbelegd dividend dus) ziet het r iets beter uit. Grafiek is anno 4-3-1983, start #AEX Met #Philips zijn #RoyalDutchShell #Unilever #Heineken en #AholdDelhaize enige fondsen die altijd in index zaten pic.twitter.com/8aERwn0prx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 22, 2019

Ik ben al terecht op mijn vingers getikt, er maken nog twee fondsen al de hele rit deel uit van de AEX. Hier hebt u ze allemaal herbelegd. De intradag all time high van Aegon is €55,83, meer zeg ik maar niet. En ik weet dat er beleggers zijn die hun aankoopkoers van Aegon van meer dan €30 terug willen zien...

En toch... Op de sigarendoos reken ik nog even uit wat al deze fondsen gemiddeld per jaar deden. Er zit minder verschil tussen Unilever en Aegon dan u denkt, toch? Per jaar dan. Na 36 jaar gaat het steeds harder, ofwel dat is de beroemde greatest force in the universe van Albert Einstein: samengestelde interest.

AEX: 11%

Unilever: 14%

Heineken: 14%

Royal Dutch Shell: 12%

AkzoNobel: 12%

Ahold Delhaize: 11%

Philips: 11%

Aegon: 9,5%

Wat bij Philips niet mag worden vergeten, is dat ze drie mooie dochters heeft voortgebracht met hun eigen noteringen. En die doen samen vele malen wat moeder Philips zelf waard is (€35,42 miljard). Was het hele spul nog samen geweest, dan was het aandeel op papier ongeveer even veel waard als Unilever.

ASML (€85,32 miljard)

NXP Semiconductors (omgerekend €28,75 miljard)

Signify (€3,45 miljard)

Nog één ding: op 1 april 2011 werd Frans van Houten CEO van Philips en begon de draai van het concern naar medisch van zeg maar alles wat een stekker heeft. Daar is tot nu toe amper outperformance uit voortgekomen, maar wat niet is, kan nog komen. Aan de cijfers van vandaag zal het niet liggen.

Update 10:20 uur: Lekker DRAMmen?

Wacht eens even, wat heeft Marc... Ik weet dat hij als oude specialiteit chipaandelen heeft.

Zeer scherpe move in DRAM/Memory spot pricing, met 20% gestegen vanaf de bodem in amper 2 weken. ASML noemde in 2019Q2 al de 1e EUV bestellingen door DRAM chipmakers, zou de Weakest Spot dan toch eerder herstellen dan gedacht? Dit zou de chipsector another leg up kunnen geven! — Marc Langeveld (@beursstier68) July 22, 2019

Die spotprijzen vindt u op DRAMeXchange - bij die naam denk ik eerder aan klimaatproducten, maar dit even terzijde :-) - maar zonder inlog valt daar bar weinig te halen. Zelfs niet eens een grafiekje. Marc heeft helaas ook niet langer terug dan een weekje. Maar goed, aardig nieuws voor ASML, ASMI en Besi?

Update 10:00 uur: DSM en GrandVision

Er zijn nu welgeteld twee adviezen.

DSM: naar €137 van €120 - Jefferies

GrandVision: naar hold van buy - Kepler Cheuvreux

Da's een flinke koersdoelverhoging voor DSM. Het bedrijf komt volgende week donderdag met Q2's en als die meevallen kunnen er wel eens meer volgen? Het huidige gemiddelde koersdoel van de analisten staat namelijk precies op het bord.