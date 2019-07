Liveblog: Bod op GrandVision?

Update 17:00 uur: GrandVision!

Update 16:55 uur: Accsys?!

Helaas, ik heb hier ook geen verklaring voor, maar die omzetpieken staan er wel.

Als ik dan toch bezig ben, in KPN zit ook een aardig ordertje.

Update 16:30 uur: Het zijn maar een paar aandelen die 't m doen

Alsof de duvel er mee speelt, Bloomberg komt als geroepen. De data onderschrijft dit.

Paar citaatjes:

Hendrik Bessembinder, a 62-year-old researcher in financial market design, and his team sifted through about 62,000 stocks traded in more than 40 countries between 1990 and 2018. Their finding: about 60% were such duds they did worse than one-month U.S. Treasury notes.

The best-performing 306 firms accounted for about three-quarters of global net wealth creation during the 28-year period of the study, they found. Just 811 companies could be framed as accounting for all of it.

Their findings echo Bessembinder’s previous work. In looking at nearly nine decades of U.S. stock and bond performance, he found that out of 26,000 stocks, about 58% underperform Treasury bills in their lifespan.

Waarvan akte. dat u even weet waarom stockpicken of de markt verslaan bijna ondoenlijk is, want u moet precies op het juiste moment net die paar aandelen hebben die... Juiste moment, zeker. Neem Amazon dat tussen 2000 en 2003 97% daalde. Pas daarna begon die koersroes die - onderstreept - per saldo tot vandaag voortduurt.

Aan de andere kant, dit gaat alleen over koersen en koerswinst. In the long run wordt iedereen rijk die dividend consequent herbelegd. Royal Dutch Shell is hier het grote voorbeeld van. Koers is per saldo al jáááren dood geld, maar de coupons knippen ieder kwartaal weer lekker weg.

Update 14:00 uur: Tot ziens libra?

Examining Facebook’s Proposed Cryptocurrency and Its Impact on Consumers, Investors, and the American Financial System.

Ze heet de hearing om 16:00 uur in het Congres vanmiddag. En de stukken laten er geen gras over groeien. Voor deze tekst hoeft u geen jurist te zijn om die te begrijpen.

Intussen op de cryptomarkten... Volgens mij is libra van Facebook het eerste onderwerp waar Reps en Dems het over eens zijn, sinds Donald Trump president is. Of zoiets. Hoe dan ook, de eensgezindheid is klip en klaar.

Update 12:50 uur: Bijna een jaarrecord

Op dit moment noteert de AEX op 573,39 punten. Als de hoofdindex rond dit niveau weet te sluiten dan zit een nieuw jaarrecord er dik in. Het oude record dateert van 4 juli en bedraagt 573,53 punten. Het zou toch moeten kunnen lukken om boven dit niveau te sluiten. Helemaal met ASML (+4,3%) als aanjager.

Door de chipgigant behoort de AEX tot de beste indices van de dag. De Duitsers (-0,0%) en Fransen (+0,0%) zijn vandaag niet vooruit te branden. Vanmiddag om 14.30 uur komt er nog een cijfer langs over de verkopen van nieuwe woningen in de VS. Wie weet wil het de markten nog enigszins in beweging zetten (NK).

Update 11:15 uur: Inflatie en de ECB

Volgende week is er een ECB rentebesluit en 2% inflatie is het officiële mandaat. Eens zien of en hoe de per oktober vertrekkende en voor Christine Lagarde plaatsmakende president Mario Draghi over zijn ambtstermijn heen regeert, om het zo maar uit te drukken. Hij hintte al op een nieuw rondje verruimen, vandaar.

Zoek en vervang Fed met ECB, bedankt Hedgeye. Of nog gratisser geld uitgeven helpt (wat dat ook maar is), is afwachten. De markten zijn er ook aan gewend geraakt. Misschien is taxen een beter idee, kijk eens hoe onze regering en Kamermeerderheid ons al naar de EU-periferie hebben gemanoeuvreerd:-)

Anyway, als jullie mee lezen en nog yield zoeken Christine en Mario, hier is misschien nog wat inspiratie:

Update 10:30 uur: ASML kort en lang

Er zijn outlooks en outlooks, begrijpt u wel? Misschien dat dit een beetje de verwarring en ook de verrassende (?) koerssprong bij ASML verklaart op de Q2-cijfers vandaag. De outlook voor Q3 valt tegen en is aan de magere kant. De lange termijn outlook - en bij ASML is die ambitieus - blijft staan.

Onze beleggersdesk duidt:

Voor het derde kwartaal verwacht ASML een omzet van €3 miljard tegen een brutomarge van 43-44%. De operationele winst wordt geraamd op €685 miljoen. Met dit soort cijfers wordt de outlook voor de rest van het jaar en volgend jaar een stuk beter verdedigbaar.

Nog eentje, het beste nieuws van vandaag is het EUV-orderboek:

De brutomarge lag licht hoger (43%) dan eerder werd gedacht, dankzij een sterker dan verwachte stijging van de winstgevendheid op EUV-systemen. Dat is positief omdat een groot deel van de winst hier de komende jaren vandaan moet komen.

ING, Jos Versteeg van InsingerGillissen en Oddo BHF zijn ook blij met de (EUV-)cijfers. Maar inderdaad, zuinige gezichten (Oddo BHF) bij die Q3 outlook. Gelet op het koersenbord gaat echter lange outlook voor korte? Er staat alweer een all time high. Nog even een quootje van Jos:

"Bij Logic zie je dat Europa nog steeds zwak is met de opbouw van 5G-netwerken, maar in Azië gaat het snel". Op het vlak van machines voor geheugenchips moet ASML het volgens hem voor een belangrijk deel hebben van China's inspanningen om zijn halfgeleidermarkt uit te bouwen.

Update 09:55 uur: Advies

Jefferies verwacht margedruk bij ArcelorMittal. De verhoging van Credit Suisse voor Aegon vind ik opvallend met die dalende VS rente, maar wie ben ik. ASR krijgt dan weer een downgrade van de Zwitsers. Kortom, de adviezen tot dusverre vandaag. Als het fonds maar met een A begint, is vandaag het motto.

Intussen is ook de eerste wijziging van ASML al door. Zegt de naam CFRA u niets Dat staat voor Center for Financial Research and Analysis en is geen kleintje. Onder meer de de voormalige aandelenresearchtak van S&P zit er bij.

Aegon: naar outperform van neutral en naar €5,40 van €4,50 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €24 van €30 - (buy) - Jefferies

ASML: naar €210 van €200 - CFRA

ASR: naar neutral van outperform en naar €40 van €43 - Credit Suisse

Aperam: naar €31 van €35 (buy) - Jefferies

Altice: naar €2,60 van €1,60 - Kepler Cheuvreux

Update 09:30 uur: Griekenland, Unilever, ASML en TomTom

Niet dat u iets van nederigheid merkt bij alle roeptoeters van toen - ik noem geen namen, u weet ze - die in 2011 en 2012 zeker wisten dat Griekenland uit de euro en failliet ging. U kunt uren ja maar, ja maar doen over de ECB et cetera en heel veel en hele goede argumenten hebben dát, maar het stáát er wel.

Nog een gevalletje always expect the unexpected? BlackRock in de Unilever CFD's?! Goed gespot. Ik heb zelf geen idee hoe en wat. Willem oppert wellicht een goed idee en als u het weet, zeg het ons in de comments.

Nog meer always expect the unexpected? Dat ASML nu +2,4% en TomTom -2,5%, nu alweer -0,9% na een 5% hogere opening zag ik eerlijk gezegd ook niet aankomen.

Hier de Tommies: