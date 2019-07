Het is nog stilletjes voorbeurs. Er is niks te doen en de koersen fluimen.

Dat kan nog anders worden, want er is een zware agenda met een resem cijferende VS grootbanken, Duits ondernemerssentiment over deze maand en Amerikaanse detailhandelsverkopen, handelsbalans en industriële productie.

-Japan stocks ?, Hong Kong edges up

-Oil below $60

-S&P 500 Index earlier ended flat at a record high

-U.S. retail sales in focus https://t.co/4q20xCUVdq pic.twitter.com/GPF91QENa3 — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2019

Of is dit het nieuws? U weet het trackrecord van - zeg maar - het grote publiek...

With U.S. stocks at record highs, #ETF investors are going "all in" betting that the rally will continue, as @SarahPonczek reports: https://t.co/mUdaheyNiX via @markets — Rachel Evans (@rachelevans_ny) July 15, 2019

Toch nog brekend, dit persbericht rolt net om 08:00 uur binnen. TKH splitst activiteiten af:

Over naar de koersen. Zelfs bitcoin handelt met een sneu nulletje voor de komma, de spanning en sensatie spatten niet van de koersen af. Zoek de beweging. Knap persoon die het vindt. Net als in Tour de France is het vooralsnog een rustdag.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Nee, meer is het niet. Osram valt het meest op. Kan Signify profiteren?

07:47 'WTO geeft groen licht handelssancties Europa'

07:34 AM-Pharma haalt 116 miljoen euro op

07:20 VEON haalt Ventures-baas van Facebook

07:13 AMS ziet af van overname Osram Licht

15 jul Wall Street bouwt records iets verder uit

15 jul Financiën VS: grote zorgen over libra

15 jul Stapje terug op Wall Street na records

15 jul Rivaliserend hoger bod op Osram Licht

15 jul FNG Nordic plaatst obligatielening

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda en alle punten zijn de moeite waard. Even drie grote banken op een dag en alle macro's doen er toe.

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jul -19,0

13:00 JP Morgan Chase Q2-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q2-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q2-cijfers

14:00 Wells Fargo Q2-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen jun 0,3% MoM

15:15 VS industriële productie jul 0,2% MoM

16:00 VS handelsbalans mei 0,4% MoM

En dan nog even dit

Nog een opinie:

Watch: By investing in rather than taking control of Belgian outfit Galapagos, Gilead can profit from the smaller drugmaker’s successes, while limiting the risk. It’s a smart move, as both Roche and Sanofi discovered, @rob_cyran explains. https://t.co/VqWpv5jPif — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 15, 2019

Intussen bijna wekelijks:

Tesla cuts price of mass-marked #Model3 and raises the prices of its premium Model X and S cars https://t.co/Su9xZ19fZt Follow our #Charged auto industry coverage: https://t.co/qkKsomcoGn $TSLA pic.twitter.com/BBoMC0PAJJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2019

Het hele Congres:

Dan gaat dit minimaal nog jaren duren?

Facebook says Libra won't launch until regulators are satisfied https://t.co/x7O1XpDkRt — Bloomberg Economics (@economics) July 15, 2019

Zijn er ook super bulls, want hoeveel waarschuwingen zijn er wel niet?

South Korea is flashing a warning for global stocks https://t.co/IiTGSY99KO pic.twitter.com/gPukNpIIg5 — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2019

Et tue, TomTom?

Alphabet unveils an app to provide air-traffic control for drones https://t.co/GzXeFugmlR — Bloomberg (@business) July 16, 2019

Als u het niet meer weet:

This year, you have 48 hours to take advantage of #PrimeDayAmazon. Here's what to buy. https://t.co/JGLpEQtYl3 — CNBC (@CNBC) July 16, 2019

En de uitsmijter:

