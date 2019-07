Liveblog: S&P 500 3K!

Update 19.25 uur: S&P 500 3K!

Jaja, ik weet het. Het is officieus, het is niet de index zelf maar de future, er kan nog veel gebeuren voor vrijdag om 15:30 uur de Big Board weer open gaat, maar het staar er nú wel.

Brekend! Wall Street ging om 19u al dicht ivm 4th of July morgen en de S&P 500 sloot op 2995,82. De S&P 500 mini future loopt nog gewoon en tikt net boven 3000! #AEX pic.twitter.com/2OrdcErsWc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

Charlie verzorgt het verdere beursverslag,hier valt niets aan toe te voegen. Euforisch zonder euforie zou ik deze markt willen betitelen waarin álles stijgt, maar eigenlijk geldt dat de hele bull market sinds maart 2009 al.

Your Market Recap...

S&P 500: All-Time High ????

Dow: All-Time High ????

Nasdaq 100: All-Time High ????

US Bonds: All-Time High ????

US Economy: Longest Expansion in History ????

Fed: Cutting Rates Later This Month ??

Happy 4th ?? pic.twitter.com/wv5PohzsDP — Charlie Bilello (@charliebilello) 3 juli 2019

Update 15:45 uur: Weg uit China

Nu nog een pagina 16-bericht. Dit kan voorpaginanieuws gaan worden, als het een massale trek naar bijvoorbeeld Vietnam oplevert. Die handelsoorlog VS-China kan nog een aardige doos van Pandora worden met tal van onverwachte en verrassende ontwikkelingen (die nu misschien nog niet zijn te bedenken).

Want één ding is volgens mij zeker: het gemiddelde bedrijf dat hier links- of rechtsom last van heeft, zoekt naar uitwegen en oplossingen en blijft niet stilzitten om te worden geschoren.

HP, Dell, Microsoft, Amazon reportedly seeking to shift production from China https://t.co/Mjxi23pXwr — MarketWatch (@MarketWatch) 3 juli 2019

Update 11:45 uur: AEX

U mag weer een vinkje zetten.

#AEX zet nieuwe hogere jaartop neer, vooralsnog 572,51 (was 571,91). Nu de top vd huidige bull market nog, die 576,90 links in beeld van vorig jaar juli pic.twitter.com/yE3EOeg0zA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

Update 11:00 uur: Fagron, waarom?

Nico had al om 08:00 uur een enorme analyse paraat, doe er uw voordeel mee:

Het kost Fagron zelfs al moeite om €16,20 op het bord te krijgen, ofwel de prijs waarvoor Waterland en Baltisse een groot deel van hun belang over-the-counter hebben verkocht. Waarom is dat? Ik doe een gooi:

De markt acht de korting hoger dan verwacht. Wat is de vuistregel bij zo'n trade, 5% korting? In dit geval was het 8,4% ten opzichte van de slotkoers gisteren

Er komt nog meer aan, ofwel verkoopdruk. Waterland en Baltisse geven aan verder te willen afbouwen. De beurs krabt zich wellicht achter de oren of ze die andere grootaandeelhouder, Marc Coucke met 15%, misschien niet op ideeën brengen

En ja, waarom willen Waterland en Baltisse er uit? Zien ze het aandeel niet meer zitten? Dan weten alleen Waterland en Baltisse. Ze zaten al in Fagron vóór de emissie en dit zijn geen pure buy & holdbeleggers. Lopen een paar jaar mee, ritje maken en dan is het op naar de volgende

Update 10:15 uur: Advies

Weet u ook weer waarom Fugro lager staat... ING spreekt van toegenomen balansrisico's. Dan weet u het wel.

Royal Dutch Shell: naar neutral van outperform - Exane BNP Paribas

Altice: naar €2,40 van €1,90 - Barclays

Fugro: naar €11 van €15,10 (buy) - ING

Galapagos: naar $128 van $118 - RBC

OCI: naar €29 van €27 - Credit Suisse

Kiadis: naar €13 van €17 - Oppenheimer

Update 10:00 uur: Inkoopmanagersindices

Het is opvallend hoe de inkoopmanagersindices voor de industrie (die dropen maandag de headlines uit) en de dienstensectoren uiteenlopen: recessiestanden versus groei, met Duitsland als beste voorbeeld.

Europese inkoopmanagersindices dienstensector juni zijn door. Duitsland blijft mij verbazen. Deze sector doet het prima, maar de industrie (10 punten lager!) wss in recessie is #AEX pic.twitter.com/xEM17d3K7G — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

Update 09:30 uur: Heineken!

First things first, feest! Lang tegenaangehikt, maar Heineken heeft vandaag die €100 eindelijk op het bord. Verder noteren IMCD, Unilever, Galapagos en Relx ook weer nieuwe toppen der toppen.

En wat een trackrecord, #Heineken is ia al heel lange fraaie belegging. Langer heb ik niet terug, de #AEX is uit 1983 en dus vergelijk ik met #MSCINetherlandsIndex. Ik schrijf vaak dat dividend Heineken wat aan lage kant is. Ziet u wel? pic.twitter.com/waD5qdZ8EL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

En de rest van mijn plaatjes, let u vooral even op het laatste. Ik voorspel nooit koersen, maar die €100 kan ook maar zo weer een gevalletje bezit van de zaak, einde vermaak inhouden. Zou niet voor het eerst zijn. De CEO ziet in ieder geval niet veel muziek meer in de koers?

Nog eentje dan: leuk al dat feestgedruis met #Heineken, maar de CEO himself is wel dik aan het verkopen #AEX https://t.co/riV9mpGigX pic.twitter.com/t8Ztrca8tQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

Update 09:00 uur: België

De basispunten vliegen weer in het rond vanochtend, vooral richting de uitgang. Prijzen de markten vandaag soms ook een vleugje duifje Christine Lagarde in...? Zij moet de nieuwe ECB-president worden.

Zelf ben ik om diverse redenen sceptisch, maar wat vindt ú dat #ChristineLagarde wss nieuwe #ECB-president wordt? Open uitnodiging van @iex.nl om u er eens even stevige tegenaan te bemoeileunen #AEX https://t.co/2xY4KxWA3g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2019

Intussen meldt zich nog een land met een negatieve rente. Wat een zottenkot...