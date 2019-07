Update 15:45 uur: Fagron

We wachten af:

02 Jul - 15:35:33 [RTRS] - SUSPENSION OF TRADING OF FAGRON NV FAGRO.BR SHARES AS OF JULY 2 AT 15:23 CET; ON REQUEST OF ISSUER UNTIL PRESS RELEASE IS PUBLISHED - FSMA

Update 15:35 uur: En wie hebben we daar?

Dr. Doom himself! En Dr. Doom, wat is uw boodschap vandaag? Recessie! #ohjajoh

Headlines all over, Nouriel Roubini voorspelt recessie. Doet ie al jaren per strekkende meter, niks bijzonders, eens krijgt ie wel weer eens gelijk. Net als zijn koersvoorspellingen. Hier zijn bekendste chart https://t.co/5lanA2sm2r pic.twitter.com/HaF6BlmfcR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 juli 2019

Update 15:00 uur: Komt dat Lanschot

Gefeliciteerd Van Lanschot (Kempen), maar als je het niet erg vindt, laat ik het daar ook maar bij. Het aandeel moet nog een vetpot worden, zeg maar. Aan de andere kant, in 1999 gingen meer bedrijven naar de beurs waarvan helemaal niets meer is vernomen.

Twintig jaar geleden kreeg @VLKcorporate een beursnotering aan de AEX. Om dit te vieren luidt Kamuran Topkoru-Ustuner de gong samen met collega’s die twintig jaar in dienst zijn. #beursgong https://t.co/znQqyFokZ0 pic.twitter.com/5E9m8yijRv — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 2 juli 2019

Dit is de reden van mijn zuinige woorden:

Update 14:00 uur: Big data

Wat een prachtig voorbeeld en Businessweek heeft er meer:

If you have a meeting with Warren Buffett in Omaha and you want to keep it a secret, consider driving. The airports are being watched. In April, a stock research firm told clients that a Gulfstream V owned by Houston-based Occidental Petroleum Corp. had been spotted at an Omaha airport.

The immediate speculation was that Occidental executives were negotiating with Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. to get financial help in their $38 billion offer for rival Anadarko Petroleum Corp. Two days later, Buffett announced a $10 billion investment in Occidental.

Is dit een heel gekke gedachte van mij? Misschien zijn ze er al mee bezig en heilige huisjes bestaan niet meer. Volgens mij kan de aankondiging van Facebooks libra zowel het begin van algehele wereldheerschappij van big tech betekenen, als het begin van het einde. Gewoon, omdat zijn macht te groot wordt.

Het kan ook nog zijn dat het hele vak van aandelenresearch en asset management in het algemeen op de schop gaat. Hoe vaak komt het voor dat hierbij gebruik wordt gemaakt van big data? Niet zo vaak, volgens mij.

Op basis van hun data kunnen #Alphabet #Facebook #Amazon etc mss succesvol asset management dochters beginnen. Al dan niet met koersen in libra's of wat dan ook (en zo wordt de fantasie eindeloos) https://t.co/NOwH059tjn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 juli 2019

Update 13:45 uur: Sony Walkman

Wie had er geen in die tijd? Je moest wel echt een Sony hebben, anders deed je niet mee. Het is een icoon geworden, de Sony Walkman. Zeg maar de Apple iPhone van de jaren tachtig. Ik had een rooie. Die moet nog ergens onderin een doos zitten, want ik kon hem nooit weggooien.

HISTORY: On this day in 1979, Sony introduced the Walkman. pic.twitter.com/Vxt4zbtGx4 — The Spectator Index (@spectatorindex) 1 juli 2019

Het grappige is, Sony daalde er zo'n 15% op, als ik mijn data blader. De Nikkei 225 zakte iets van 10%. Daarna begon de koers te vliegen, wie weet op die Walkman die niet aan te slepen was. Uiteindelijk volgde ook de Nikkei 225, waarna de index aan haar bubbel naar 38.957,00 op 31-12-1989 begon.

Misschien is die Sony Walkman wel een mooi symbool daarvoor. Doof en blind waren we destijds op de beurs voor alles en iedereen om ons heen. Want - lezen jullie mee cryptofans? - ook toen was het weer eens this time it's different, net als later tijdens de dotcombubbel en nu inderdaad met al die cryptomunten.

Japanse aandelen waren héél anders dan westerse en waarderingen van meer dan 100 keer de winst voor verzekeraars en banken was héél normaal. Het waren de glory days van Made in Japan en het zou een kwestie van tijd zijn voor het Japanse BBP dat van de VS zou inhalen. We weten hoe het afliep.

Update 13:10 uur: ECB

Een EU in het nauw maakt rare sprongen, zei oma vroeger al. Deze zag ik niet aankomen. U mag zelf duiden.

Update 13:00 uur: Consument vs producent

Dit dus, perfect samengevat. Wie krijgt er gelijk: de consument of de producent?

The big question for the economy in 2020 is just how this will occur.

In the more optimistic view, the challenges facing the corporate sector turn out to be temporary — perhaps a cooling of trade tensions helps — and demand from domestic consumers soon returns businesses to a more expansionary mode.

In a more pessimistic one, slumping business confidence and the cost of trade wars cause employers to pull back on hiring. A softer job market causes workers to become more cautious about their spending, and an overall economic slump results.

The case for optimism on the economy vs. the case for pessimism https://t.co/GKuogIUDOg — DealBook (@dealbook) 2 juli 2019

Nog maar een keertje dan, vooral nieuwe orders vallen tegen. Dat zijn zeg maar de investeringen. Met almaar dalende rentes nog wel.

Table of Manufacturing PMIs.



From mostly green (expansion) to mostly red (contraction) in one year. pic.twitter.com/PUL1b4OR3J — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) 1 juli 2019

Update 11:40 uur: Heijmans

Greppeltje graven, greppeltje dichtgooien?

Het lijkt er een beetje op met Heijmans. Gisteren scoorde het fonds liefst +5,5% op aardig volume - op marktmomentum denk ik, want nieuws was er niet. Vandaag ook niet... maar er staat nu wel -5,1%. Mooi voorbeeldje van hoe ontzettend zinloos we met z'n allen bezig kunnen zijn op de beurs?

Update 11:35 uur: Britse bouw(val)

Lang geleden dat we een economisch horrorcijfer zagen uit een ontwikkeld land, hoewel de Duitse inkoopmanagersindices over de industrie de laatste maanden aardig in die richting gingen. Dit is er zeker eentje.

Wow! UK Construction #PMI just cratered to 43.1, 49.2 expected! pic.twitter.com/KJVSfm1hwo — jeroen blokland (@jsblokland) 2 juli 2019

Update 11:20 uur: Knot tax?!

Dit is schrikken?

Dit is DNB-president Klaas Knots precieze tekst. Volgens mij zegt hij met zoveel woorden alleen dat kopen en huren hetzelfde belastingregime moeten hebben, maar wie ben ik. Oordeel verder zelf.

"@DNB_NL president Klaas Knot wil huiseigenaren meer belasten," opheft dit medium. Is t zo? Hier gewraakte passage uit zijn speech van hem, ik haal t r niet uit. Mooie grafiekjes btw https://t.co/ZqGYLWgCpO pic.twitter.com/WIYDevcJ7u — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 juli 2019

Update 10:45 uur: Nedap

Het fonds gaat lekker omhoog, maar geen extreem volume. Gebeurt vaker bij een richtinggevend bankenrapport over een kleiner fonds, waar doorgaans niet zo veel animo voor is. Dit is zo'n rapport? Ik zou het zeggen. Eens oppervlakkig zien of Berenberg een punt heeft met inderdaad technologiebedrijf Nedap.

Het aandeel doet nu achttien keer de huidige en vijftien keer de verwachte winst en maar liefst 5,2% dividendrendement. Dat klinkt zeker gul.

Inderdaad, de groeicijfers zien er fraai uit. Zeker de winst en met die vrije kasstroom zit het dividend ook wel goed.

Nedap heeft ook een mooi trackrecord. Gestage groei, hoewel er af en toe flinke klappen mogelijk zijn. Zonder risico beleggen is nu eenmaal een illusie. Niettemin lijkt mij op het eerste gezicht het aandeel niet te duur voor een - die ziet u niet vaak - high-yieldtechnologiebedrijf. Onderwaardering? Dat mag u zelf bepalen.

Update 10:15 uur: Ziekenhuisobligatie

Nog nooit van gehoord dit, maar waarom niet? Tegen 4%. Iets voor u? Klinkt mij in eerste instantie mager in de oren gezien het risico, want ziekenhuizen kunnen ook failliet gaan weten we intussen.

Brabants ziekenhuis geeft obligaties uit https://t.co/OrgDy0P500 pic.twitter.com/zTKziQ7hhy — BNR Nieuwsradio (@BNR) 2 juli 2019

Update 09:15 uur: All time highs

Ook goedemorgen, zeg. Nieuwe all time highs en teruglopende economische cijfers, ik vind het een spannende combinatie. Kijkt de beurs alweer over een mogelijk(e) recessie(tje) heen, of rekenen we erop dat de centrale banken weer vol op het orgel gaan en onze assets ondersteunen? Allebei kan ook.

Intussen zie ik zeven draadjes tegelijk lopen op het forum. Zeven. dan nog drie die tot gisteren lopen en eentje tot zondag. Waken we voor euforie?

Nog even extra beeld in het kader van de feestvreugde: ik ben heel benieuwd wanneer de neerwaartse trend in dat blauwe lijntje draait.