Ik hoop dat de Aex index deze week met 12% naar beneden dondert. Dan worden beleggers eens wakker.



Banken manipuleren de boel net als in 1929 en 2008. Als de kaartenhuis in elaar dondert praten we over een beurskrach van 50%/60%.



Waarom mag de rente in de wereld niet stijgen? Precies omdat 50% van het belegd vermogen geleend geld is. Als rente stijgt moeten banken rente betalen over het belegd vermogen met geleende geld met een zware beurskrach als gevolg.