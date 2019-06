Liveblog: Aegon, bitcoin & avocado

Update 09:30 uur: Aegon

De stijger van de dag krijgt net een koersdoelverlaging.

27 Jun - 09:14:25 [RTRS] - AEGON NV AEGN.AS: KEPLER CHEUVREUX CUTS TARGET PRICE TO 5.8 EUROS FROM 6.5 EUROS

Vanwaar die stijging? Onder andere Financials liggen goed vandaag. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt ook een basispuntje op, maar dat is te weinig om die +2% nu te duiden. Dat die twee iets met elkaar hebben is wel zo. Amerikaanse lijfrentes, het is een belangrijk deel van de business van Aegon, vandaar.

Update 09:00 uur: Bitcoin gaat helemaal avocado. Of avocado gaat helemaal bitcoin

Haha, dit had ik nog helemaal niet gezien. The Millennials Pair Trade, of weet u een betere naam? Wat is het toch fijn dat er financiële markten zijn. Suggesties voor een obscuur biotechje ofzo dat ook mooi in dit plaatje valt zijn welkom. Geen idee trouwens hoe en waar u in avocado's handelt.

I know @tracyalloway has a patent on this chart, but the Avocadoes vs. Bitcoin chart really is outstanding pic.twitter.com/aKLvnXsLLx — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 26 juni 2019

Geen idee wie de DAX trader is, maar deze kende ik nog niet:

Amateur traders want to be right

Pro traders want to make money

Je Twitter bio is spot on. Gisteren had ik veel mentions op gewoon charts met flauwe geintjes van me van lui met crypto of bitcoin in hun naam. Ipv dat ze naar hun koersenschermen kijken, proberen ze me te bekeren, overtuigen etc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juni 2019

Bij goud is dat ook, de goudkevers die u eindeloos en soms zelfs fanatiek proberen te overtuigen van dat geld en aandelen onzin zijn en goud juist et cetera. Apart. Ik houd het erop dat deze items geen intrinsieke of te berekenen waarde hebben. Er zijn alleen grotere gekken nodig die nog meer betalen. Vandaar?