Alweer een Gewinnprognosesenkung van Daimer, met name omdat ze 60.000 diesels met sjoemel software moet terugroepen.

Het is de derde Gewinnprognosesenkung in een jaar, geloof ik. Gisteravond onder Studio Sport nog wel. Reuters zegt dat de koers nu -6% pre-market doet. Hier het het bericht, Daimler geeft weinig cijfers.

Dat begint dan lekker, in wat een spannend weekje kan worden. Deal or no deal, dat is de vraag. Eind deze week is die G20 in Japan, waar de Amerikaanse en Chinese president elkaar ontmoeten. Het kan maar zo dat er deze week veel - al dan niet tegenstrijdige - headlines verschijnen met quotes van betrokkenen.

Of er een deal komt...? Verwacht er maar niet te veel van, is misschien het verstandigste, zou oma adviseren.

Trump and Xi will take center stage at the G-20 this weekhttps://t.co/Y6I2v90A38 — Bloomberg (@business) 24 juni 2019

Verder is er nu niet zoveel te doen. Corbion wil een nieuwe topman benoemen en het Duitse Metro wijst een overnamebod af. De koersen blijven dicht bij huis. Wel is bitcoin even door $11K gezoefd. Niet normaal dit spul. En de dollar? Die daalt. Hartelijk dank, zegt goud en dat vindt u nu boven $1400.

Verder verwelkomen we Takeaway in de AEX. Hebben we weer netjes 25 fondsen in de index, Gemalto is verdwenen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:48 Winstwaarschuwing door diesels bij Daimler'

07:21 Corbion wil Rigaud als topman

07:09 Economisch beeld fractie minder gunstig

07:06 Niet-financiële bedrijven boeken meer winst

06:48 Economie groeit met 0,5 procent

23 jun Handelshoop en Iran beheersen beursweek

23 jun Carrefour verkoopt Chinese tak

23 jun Makro-moeder vindt bod te laag

23 jun 'Actie tegen Iran wanneer de tijd rijp is'

22 jun Daimler moet 60.000 dieselauto's terugroepen

22 jun 'Juventus biedt 70 miljoen voor De Ligt'

21 jun Goldman Sachs toont verbetering bij stresstest

21 jun Tsjech heeft miljarden over voor Makro-moeder

21 jun Wall Street voorzichtig vanwege Iran

21 jun Speelgoedketen Toys 'R' Us werkt aan comeback

21 jun VS zetten Chinese bedrijven op zwarte lijst

21 jun Shell grijpt mis bij grote windklus in VS

Analistenadvies spot ik nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda is dun, maar kent wel de Ifo Geschäftsklma. Hoe is het sentiment in Duitsland?

10:00 Kiadis AvA

10:00 Duitsland Ifo business klimaat jun 97,3

En dan nog even dit

Ons BBP Q1 is bevestigd op 0,5%:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig dan een maand eerder.https://t.co/JPIhRKb4br pic.twitter.com/5mhY1kCvII — CBS (@statistiekcbs) 24 juni 2019

ASR:

Insurer looks at ending coverage for gambling, arms and nuclear power https://t.co/47vKj0bLX7 — Bloomberg (@business) 24 juni 2019

Huh?!

Bitcoin traded above $11,000 for the first time in 15 months https://t.co/KzB68pBktL pic.twitter.com/1TqQyZUw8R — Bloomberg Markets (@markets) 24 juni 2019

Logisch?

The world’s top central bankers say new restrictions may be needed to ensure big tech firms like Facebook and Alibaba compete fairly with traditional lenders https://t.co/6nvukc7j7W — Bloomberg (@business) 24 juni 2019

Staat genoteerd:

ECB to pacify doves with a cut or easing guidance by end-September: Reuters poll https://t.co/tgxGKDStin pic.twitter.com/HW5t9MjddP — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 juni 2019

Bloomberg noemt het iets anders:

The world's most powerful central bankers are preparing to pump a whole lot of cash into the global economy https://t.co/p2CTym8e38 pic.twitter.com/vu73B0Js9j — Bloomberg Markets (@markets) 24 juni 2019

Goh:

Trump says he didn't threaten to demote Fed Chairman Jerome Powell, but he could if he wanted tohttps://t.co/1cvzxddbvk — Bloomberg (@business) 24 juni 2019

Precies twintig jaar geleden ook een thema:

Is value investing dead? It might be and here's what killed it https://t.co/jYVxaWao90 — CNBC (@CNBC) 23 juni 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.