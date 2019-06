Liveblog: Recorddag

Update 17:30 uur: Tesla

Nog eentje dan, want deze zal u interesseren.

Goldman slashed its price target on Tesla to $158 from $200. https://t.co/h0ZF3uezvr — CNBC (@CNBC) 20 juni 2019

Update 17:15 uur: Fastned

De beursgang gaat morgen door, maar niet helemaal zoals het was bedoeld en voorzien. Marktomstandigheden?! Uitgerekend vandaag stijgt werkelijk alles, staat de Big Board op all time high en schrukt de AEX herbeleggingsindex daar tegenaan. Laatste melding: Slack opent zo tussen $35,50 en $36,50.

Update 17:00 uur: TomTom

Dat u het even weet, want deze rally gaat voor TomTom begrippen redelijk geruisloos.

Alweer +3,5% vandaag en zeg maar waarom. #TomTom is al ruim maand hard aan het stijgen. Belangrijke technische niveau's nog niet in zicht en volumes mogen hoger voor echte overtuiging, maar toch #AEX pic.twitter.com/VsmQGrwTri — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2019

Update 15:30 uur: All time high S&P 500

Gooodddd mooorrrnnniiinnnggg Neeewww Yooorrrkkk! De Dow Jones staat ook op top, maar de Nasdaqjes (nog?) niet.

De Big Board (S&P 500) opent op een all time high pic.twitter.com/vlIZOGTtDj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2019

Volgens mij schreef ik vandaag al eerder vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan, maar dit is misschien wel de beste beurswijsheid en -advies.

Trade Wars, Tariffs, Inverted Yield Curves, Global Slowdown, Recession Fears, and ... a new all-time high today. $SPX pic.twitter.com/ZVI11Nix64 — Charlie Bilello (@charliebilello) 20 juni 2019

Wat dacht u anders van a bull market has to climb a wall of worry?

Stocks: All-Time Highs ??

Bonds: All-Time Highs ??

Real Estate: All-Time Highs ??

The Band is back together. pic.twitter.com/IVBA6mMx5H — Charlie Bilello (@charliebilello) 20 juni 2019

En wie hebben we daar?

S&P opens at Record High! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 juni 2019

Oh jee :-)

The S&P 500 is getting close to 3,000. The index first closed above 300 on March 23, 1987. That was just before the crash. The index (when it was the S&P 90) first closed above 30 on August 16, 1929. That was just before the crash. Have a great day! pic.twitter.com/ZKen0XhI6P — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 20 juni 2019

Update 15:30 uur: Hoe is het dan met Marel?

Precies nu Slack in New York en morgen Fastned op Damrak, maar hoe is het eigenlijk met de vorige beursgang? De koers is in twee weken nog niet zoveel opgeschoten. Marel dus.

De omzetten kalven ook snel af.

Het forum moet ook nog warmdraaien, dit zijn álle berichten tot nu toe. En Modbreak Henkie heeft nog wel zo zijn best gedaan. Zelfs de goede uitspraak van de naam doet hij cadeau.

Even doorbijten voor Marel, met een beurswaarde van ruim €4 miljard is het een kwestie van tijd voor het in een van onze indices zit (AMX?) en vanzelf meer exposure krijgt. Aan de free float van 75% ligt het niet. Moet de omzet natuurlijk niet te veel afkalven.

Update 13:45 uur: Hoe groen is uw vermogensbeheerder?

Voor de liefhebbers, nieuwsgierigen en misschien wel sceptici. Of ben ik soms de enige die louter voor rendement belegt, via de stembus de wereld probeert te verbeteren en die twee strikt gescheiden houdt? Is ook een discussie op zich.

Er tekent zich een schisma af tussen (pensioen-)fondsen die een ambitieuzere klimaatstrategie eisen en fondsen die afwachten. https://t.co/4mpW07Ycyb via @ftm_nl — Eric Smit (@EricChrSmit) 20 juni 2019

Dit plaatje scheelt u het leeswerk. Oooh, kijk die ambtenaren (van het ABP) eens: groen lullen, rechts vullen :-)

Update 13:00 uur: Libra

Veel wordt u niet wijzer, maar hij zegt tenminste iets. Fed-voorzitter Jerome Powell kreeg de vraag gisteren ook in zijn persco (Voorzitter, wat u vindt u van Facebooks libra?) maar antwoordde amper. Crypto's vallen niet onder ons toezicht zei Powell, hoewel hij eraan toevoegde dat de Fed ermee te maken kan krijgen.

De Australische bankgouverneur zegt iets meer.

Australia’s central bank chief has a message for those waiting to use Facebook’s proposed cryptocurrency: don’t hold your breath https://t.co/Z4dUXtjoUC — Bloomberg Economics (@economics) 20 juni 2019

Check hier de quotes van Philips Lowe. Mooie naam bij de weg voor een centrale bankier deze jaren, maar dit terzijde. Het venijn zit in de staart? Geachte governor Lowe, u hebt het over Australië, veilig omringd door oceanen. Facebook heeft wereldwijd 2,1 miljard maandelijkse gebruikers - niet gehinderd door oceanen.

Dat beslist meer dan de markt, het aantal klanten of mandaatgebied van welke (centrale) bank ook. En wat nou als de libra nou net zo'n very, very efficient electronic payments system wordt voor de hele wereld als nu uw Australië?

Update 12:45 uur: Slack

Slack, chatten voor professionals om zo kort mogelijk door de bocht te gaan, debuteert straks aan de Big Board. Tegen deze prijs is het aandeel $15,7 miljard waard.

Slack Technologies is set to make its trading debut Thursday with a reference price of $26 via a direct listing, without a traditional IPO https://t.co/XGNhRhkxFL via @WSJ — Yun-Hee Kim (@yunheekim22) 20 juni 2019

Meedoen aan een Amerikaanse beursgang of Initial Public Offering (IPO) is voor ons Europeanen doorgaans geen optie, maar vanaf vandaag zijn ze gewoon verkrijgbaar. KBC Bolero heeft een analyse, kijk maar of het iets voor u is.

Slack Technologies Inc., een leverancier van cloud-gebaseerde tools en diensten die de samenwerking op de werkplek vergemakkelijken, trekt morgen naar de beurs van New York. Lees er alles over op onze blog >> https://t.co/aONa8ST2f8 pic.twitter.com/oO6dYU8kEW — Bolero (@Bolero_BE) 19 juni 2019

Als u het niks kan schelen waarin u handelt, zolang het maar beweegt, is het misschien een idee hier te gaan kijken. Door de eigenwijze listing van het bedrijf, vergelijkbaar met Google destijds, Spotify en ook Adyen, zijn de gekste koersuitslagen mogelijk. Zeker in een bullmarket als deze.

Slack straks naar de beurs via een 'directe notering'. Moet hierdoor zijn adviserende bankiers 'maar' 22 miljoen dollar betalen. Snap betaalde in 2017 zijn begeleidende bankiers 100 miljoen. https://t.co/z4zrCMCWYR via @tijd — Christophe De Rijcke (@cderijcke) 20 juni 2019

Slack, weer zo'n take the money and run aandeel dat gauw naar de beurs holt en slechts uitblinkt in cash burn en meer verlies dan omzet boekt? Valt mee, denk ik. Dit is een serieus bedrijf. Het maakt weliswaar (nog) verlies, maar de fundamentals zien er een stuk beter uit. Ik citeer Bolero:

In het boekjaar eindigend op 31 januari 2019 realiseerde Slack een omzet van 400,6 miljoen dollar, goed voor een groei met 82% t.o.v. een jaar eerder. Het verlies bleef met 140,7 miljoen dollar nagenoeg stabiel op jaarbasis (vs. 140,1 mln eind januari 2018). Over het voorbije boekjaar kwam de cash burn uit op 97 miljoen dollar. Het totale bedrag aan cash, cashequivalenten en verhandelbare effecten bedroeg 881,1 miljoen dollar.

Succes Slack. Ennuh leuke naam ook. Daar weten we wel raad mee. Als de koers daalt :-)

Update 11:35 uur: Kendrion

De draai van de dag is van Kendrion: van een paar procent in de min tot een paar procent in de plus nu. Het verhaal is bekend: met haar automative-exposure is dit met Aalberts, ArcelorMittal, Aperam en misschien wel TKH een van die typische zeg maar handelsoorlogaandelen. Allemaal downtrends sinds die begon.

En wat voor een neergaande trend bij Kendrion! Ik laat het percentage maar weg. Ik hoor u al hardop denken op deze reversal day, zoals u dat ook bij PostNL doet: Is. Dit. De. Draai? Kan, maar dat vraagt u zich misschien de hele daling al af. Ik mis zelf hoog volume, nodig om van een uitkotsmoment te kunnen spreken.

De verwachtingen tenslotte zijn ook nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Natuurlijk, alles kan draaien - van koers tot winstverwachting - maar dat timen is lastig. zo niet onmogelijk. Om volledig van een mogelijke draai te profiteren, moet u echter eens kleur bekennen om de kudde voor te zijn. Succes :-)

Update 11:20 uur: Er zijn mensen en er zijn Noren :-)

Onverbeterlijke Katie schrijft het weer mooi op. Inderdaad, niet alle centrale banken verlagen en zijn duivisch. Oslo laat de wereld even een poepie ruiken.

Central banks: Who let the doves out?

Norway: Hold my beer https://t.co/Z38D3s4d8k — Katie Martin (@katie_martin_fx) 20 juni 2019

Intussen beurt u zowaar nog iets van rente op Noors staatspapier (AAA). Het is niet veel, maar meer dan op dat van Spanje, Frankrijk, België, Oostenrijk om lukraak wat EU-namen te noemen. Roept daar iemand dit gaat nergens meer over en vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan? Het mag. Het moet misschien wel.

Update 10:30 uur: All time highs

Ik dacht: ik zet ze voor de overzichtelijkheid allemaal op een eigen as. Niet echt gelukt geloof ik, maar het feest voor deze aandelen is er niet minder om.

Hoe kan dat nou, vraagt u zich misschien af. Zoveel fondsen op een top, met nota bene zwaargewicht Unilever aan boord en verschillende andere er maar een paar procent onder, bijvoorbeeld ASML, en dan staat de AEX zelf nog altijd ver onder haar all time 703,18, uit nota bene het jaar 2000. Ja, dit moet in één zin.

Poging tot antwoord:

De AEX is ten eerste maar een prijsindex, de AEX herbeleggingsindex ruikt wel de top

Vervolgens waardeerden we aandelen in 2000 véél hoger dan nu. We betaalden toen veel meer voor de index die nu opgeteld en afgetrokken minder winst maakt dan nu. Niet zichtbaar in deze maandgrafiek, maar de AEX deed in 2000 soms meer dan dertig keer de winst.

Tot slot: UPC, Versatel, KPNQwest, Baan, Fortis, maar ook Philips en KPN en meer: er is me in de loop van de jaren wat waarde dat in de AEX zat vernietigd, niet normaal. Hoewel, waarde? Het bleek achteraf vooral gebakken lucht.

Update 10:00 uur: Fastned

Morgen debuteert Fastned, meedoen of niet? Eén ding lijkt mij zeker, het gaat een aandeel worden dat volop in de spotlights staat. Deze postte ik gisteren... en kreeg daar - het gaat nog steeds door - via allerlei subdraadjes tientallen reacties op van vooral elektrische rijders met Fastnedervaringen én -meningen.

Analist van dienst is @NicoInberg zelf en zijn hele analyse (longread met vele extra's) leest u hier https://t.co/OlWH3WQTn2 #Fastned, dat alles in zich heeft om crowded trade te worden, gaat vrijdag naar beurs, veel succes gewenst, maar wij durven nu t risico niet aan #AEX pic.twitter.com/LeRA6sdWwZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2019

Het nadeel van Twitter: ik kan er niet één mooi, chronologisch verhaal van maken. Als u nieuwsgierig bent - het loont echt - moet u zelf even kijken, doorklikken et cetera. Het is niet anders. Ik vis er een paar uit en ik ben heel benieuwd of Fastned net zo'n schare vrienden en vijanden krijgt als Galapagos, TomTom en Pharming.

Prijs en kwalititeit, hebben we het daar al over gehad? Dat is er blijkbaar wel.

Ik heb in een jaar tijd #fastned tientallen keren bezocht en nooit meer dan €0,30 per kWh betaald (andere laadpas). Ze zijn de meest betrouwbare partij, #allego/#shell laders hebben me te vaak laten staan. Sterker nog, zonder Fastned had ik nooit een EV durven kopen. — Philip Kocanda (@philipkocanda) 20 juni 2019

Wat dacht u van klanttevredenheid?

Zoals hier te zien is heeft @Fastned een hele hoge klant-tevredenheid met hun uptime van 99,9% en laten veel @Evrijders andere aanbieders links liggen want niets is zo vervelend als bij #snellader te komen die niet werkt. Help ze via https://t.co/a1YQKfsijW https://t.co/qxBfrYy2YD — Rick van Viersen (@LedsDoItNow) 19 juni 2019

Tussen al die tweets zitten ook veel data, linkjes, plaatjes et cetera.

Tesla rijders zijn de voornaamste afnemers, gevolgd door de Leaf rijders en straks de rest. Als je dan kijkt naar de locaties van @Fastned en @Tesla dan is er veel overlap. En een Tesla rijder gaat liever naar een Tesla Supercharger. pic.twitter.com/6dW7Ekq240 — Patrick Simons (@PatrickTwettert) 19 juni 2019

Als u geen abonnement hebt, betaalt u bij Fastned €0,63 inclusief BTW.

Thuis ca 19 ct (per kWh)

Tesla supercharger 25 ct

Grootzakelijk 6 ct excl BTW — Pieter Schraverus (@schraverus) 19 juni 2019

Tot slot Victor nog met een analyse die dicht tegen Nico aanschuurt:

Voor de goede orde: inderdaad namens heel IEX wens ik Fastned en al haar stakeholders veel succes. Dat doen wij altijd bij alle bedrijven die debuteren. Wij zien het aandeel gegeven de huidige omstandigheden, prijs, risico, fundamentals en vooruitzichten even niet zitten. Dat is alles. Trek vooral uw eigen plan.

Nog een nakomertjes, we hebben alvast het forum maar geopend.

#Fastned gaat net zo populair en crowded trade worden als bijv #Galapagos #TomTom en #Pharming? Ik sta paf, mn mentions puilen met reacties en subdraadjes op simpel tweetje gisteren. Enfin, we hebben op @IEXnl alvast t Fastned forum geopend. Be welcome https://t.co/UBeE6DhU84 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2019

Update 09:15 uur: Brunel

Vrolijk Damrak, maar één fonds valt geheel uit de toon. Op hoog volume nog wel. Wat is er met Brunel? Er is geen nieuws, er zijn voor zover ik weet geen geruchten, maar gisteren was er wel opvallend veel volume op de slotveiling. Iemand? Dit meldt DFT, maar meer ook niet:

Detacheerder Brunel verliest na een rapport van ABN Amro 3,8%.

Ik heb miijn hele netwerk afgemaild, maar niemand kan of wil het me geven. Sorry.