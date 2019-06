Intertrust neemt haar Amerikaanse branchegenoot Viteos over en verhoogt meteen haar eigen margeverwachtingen met een procentpunt:

Dan popt nu net ook dit regeltje op:

18 Jun - 08:00:44 [RTRS] - TRIUMPH GROUP AND AIR FRANCE-KLM ANNOUNCE STRATEGIC ALLIANCE

Dit is meteen ook het enige nieuws nu, er is verder echt niks te doen. De markten zijn in afwachting van het Fed-rentebesluit morgen, heet het dan op de networks. Het zal. Zelf ben ik nieuwsgieriger naar de bedrijfscijfers Q2 - wat is in vredesnaam de impact van die handelstoestanden - maar dat duurt nog zeker een maandje.

Het is hoe dan ook momenteel een beetje richtingloos allemaal. Ik zie geen enkele koers eruit springen, of het moet zijn dat technologie het gisteren wel aardig deed op Wall Street. Niet in beeld, maar de rentes dalen weer een basispuntje. Tja, duim verder voor PostNL, dat ze geen all time low neerzet. Is €1,457.

Gelukkig staan er meer fondsen in de buurt van hun alle time high: DSM, Galapagos, IMCD, Relx, Unilever, Wolters Kluwer en Takeaway weet ik alleen al uit mijn hoofd. De lijst is best lang.

De agenda ziet er nog best aardig uit voor junibegrippen. ECB-president Mario Draghi speecht zelfs twee keer, geen idee hoe en wat. Het ABP maakt vandaag haar dekkingsgraad bekend.

10:00 EU speech ECB-president Mario Draghi

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jun -5,0

11:00 EU consumentprijzen mei 0,2% MoM

14:30 VS bouwvergunningen mei 1,296M

16:00 EU speech ECB-president Mario Draghi

18:00 Colruyt Q1-cijfers

22:00 Adobe Q1-cijfers

Facebook stock pops as investors anticipate its cryptocurrency announcement this week https://t.co/inOxYSLu8H — CNBC (@CNBC) 18 juni 2019

Microsoft resumes sales of Huawei laptops online https://t.co/adCSPqpbHK — CNBC (@CNBC) 18 juni 2019

Naspers' biggest investor is mulling cutting its $16.5 billion stake in Africa's biggest company https://t.co/TpcRq9vnJp — Bloomberg Markets (@markets) 18 juni 2019

With Mexico targeted by Trump tweets, global trade data could go from bad to worse https://t.co/iFRbUD9Aol — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) 18 juni 2019

The pillars of Asia’s stock markets are shaking https://t.co/v9labKGJQI — Bloomberg Markets (@markets) 18 juni 2019

Bond markets aren’t giving up on rate cuts without a fight https://t.co/CN4xJl7QEz — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Thousands of amateurs across the country are building trading algorithms that were once only available to market pros https://t.co/4FNekMSlsE — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Now is the time to buy Deutsche Bank! German lender’s mkt value has shrunk to €13bn, or 20% of book value. Retail lending & fund management units alone justify higher price. If CEO Sewing can shrink investment bank w/o major stumbles, shares will rebound. https://t.co/aZJpD161kw pic.twitter.com/l6Fef5N0o2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 juni 2019

