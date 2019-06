Net als in de cowboy film komt de cavalerie ons weer redden? Dit is eigenlijk het hele verhaal van die rally op Wall Street gisteren.

WATCH: Wall Street rallies up more than 500 points, boosted by Fed Chair Powell's remarks that opened the door to a possible rate cut https://t.co/Lz9FVllwbZ pic.twitter.com/wYHz8h7KgT — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 juni 2019

Er is één nadeeltje, de dollar (tot de euro) kreeg ook meteen onder uit de zak, waardoor de Europese futures nu beduidend minder enthousiast zijn dan New York. Veel minder enthousiast. En toen kwam er een olifant met een lange snuit en die blies deze voorbeurs meteen uit, want meer is er eigenlijk niet te doen.

We zitten strikt genomen in stille beursweekjes zo tussen de rapportages Q1 en Q2 en outlook H2 in. Het is dat de markten overwegend dalen en we ons druk maken over die handelsoorlog, want anders verveelden we ons wellicht wezenloos. Bull markets zijn vaak zo saai, zie bijvoorbeeld 2016 en 2017.

Overigens is dat de Fed waarschijnlijk de rente gaat verlagen geen sein veilig en het betekent ook niet dat de korte neergaande trend op de beurzen nu op zeker gaat draaien. Eerst zien. En eens komt er misschien zelfs een moment dat de beurzen niet meer op deze reddende engel reageren. Alles went namelijk.

Enfin, er zijn inkoopmanagersindices dienstensector vandaag en de Chinese valt alvast tegen: 52,7 in plaats van de verwachte 54,3. Verder ziet u het, behalve de VS ziet u overal slechts beheerst stijgende koersen. Olie daalt en bitcoin vliegt weer alle kanten uit. En de dollar heeft een serieuze tik gehad, het mag gezegd.

En de rentes? Die dalen. Alweer. Twee basispunten. Onze tienjaars doet nu -0,03%, onze oosterburen -0,22% en de VS 2,11%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, met onder andere Marel dat de bandbreedte voor de beursgang vrijdag aanscherpt naar €3,65 - €3,75. Cijfers Holland Colours, opdrachtje Heijmans in 020 en u ziet het verder. Niet zo heel veel te doen.

Dan het grote nieuws van gisteravondnog, valt het u ook op dat het in die hele pensioendiscussie nooit, maar dan ook nooit over rendementen gaat? De FNV leden gaan nu stemmen. Is het niet logischer dat alle deelnemers (waarom heten dat eigenlijk geen klanten?) van de pensioenfondsen zélf stemmen? Het is hun geld...

Principeakkoord kabinet, werkgevers en werknemers over pensioenen: https://t.co/iJErDm9JDX — NU.nl (@NUnl) 4 juni 2019

Analistenadvies luidt:

Royal Dutch Shell: naar €32 van €31 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts

De agenda kent alleen inkoopmanagersindices en het ADP rapport:

03:45 China Caixin services PMI mei 52,7 (54,3 verwacht)

09:15 Spanje services PMI mei 52,5

09:45 Italië services PMI mei 49,8

09:50 Frankrijk services PMI mei 51,7

09:55 Duitsland services PMI mei 55,0

10:00 EU services PMI mei 52,5

10:30 VK services PMI mei 50.6

14:15 VS ADP banenrapport mei 190K

15:45 VS Markit services PMI mei 50,9

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index mei 55,5

En dan nog even dit

Zo dus:

Federal Reserve officials are closely monitoring the recent escalation in trade tensions, and Chairman Jerome Powell indicated Tuesday officials could respond by cutting interest rates if the economic outlook deteriorates. https://t.co/i5vbrxgfT5 — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 4 juni 2019

Zelfde plaatje, vervolgverhaal:

Bond markets are signaling they expect the economy to slow more sharply than previously anticipated, with rising risks of a recession https://t.co/GYeHcolHx3 — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 5 juni 2019

Intussen in China. Wat weten we toch eigenlijk bar weinig van en over deze man:

China's Xi Jinping said the economy is stabilizing and has improved noticeably, an upbeat assessment despite the trade war and recent weak data https://t.co/3hH17wbJTM — Bloomberg Markets (@markets) 5 juni 2019

Wie kijkt hier nog van op?

The World Bank cut its 2019 global growth forecast, citing a slowdown in trade growth to the weakest since the financial crisis https://t.co/g2rkYByBeq — Bloomberg Markets (@markets) 5 juni 2019

Signaal?

Samsung Electronics to cut the volume of mobile phone production at its plant in the Chinese city of Huizhou due to the impact of intensifying competition in the country https://t.co/WJIhHgejFT by @HeekyongYang pic.twitter.com/n417puePNq — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 juni 2019

Jantje huilt, Jantje lacht:

Oil prices fall on rise in U.S. inventories, supply worries https://t.co/wzqNZ2FOvZ pic.twitter.com/cTCm0NYUQ9 — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 juni 2019

Zou het?

European stocks are so bad they are starting to look good https://t.co/mDMAHUv3Z1 — Bloomberg (@business) 4 juni 2019

Had u niet gedacht, hé?

Total Returns, last 20 years...

S&P 500: +204%

Long-Term Bonds: +294% pic.twitter.com/CQweBJnGOk — Charlie Bilello (@charliebilello) 4 juni 2019

Leuk overzichtje. Geen idee wat u er verder mee moet, maar wel leuk:

Marktkapitalisatie Europese biotech met Galapagos en Argenx in de top 5 $GLPG $ARGX

Galapagos moet nu maar 1 keer “over kop gaan” om de nummer 1 te worden https://t.co/wtvvJOJRPS pic.twitter.com/aFFEVIWUYv — Lama Daila (@Lama_Daila) 4 juni 2019

Deze past er wel bij, wel iets om over na te denken?

China’s new cancer drugs are way cheaper than their U.S. rivals. It's one way China is working toward its dreams of becoming a world-class pharmaceutical hub, a priority for its leaders https://t.co/PFyhMoTomT via @BW — Magdalene Fung (@in_transitiverb) 5 juni 2019

Nog meer:

China is set to unveil first companies to list on its new tech board in Shanghai shortly https://t.co/2htM5V5EWh — Bloomberg Markets (@markets) 5 juni 2019

Weer heel fundamenteel allemaal dus:

Bitcoin indicator flashes a sell signal as the cryptocurrency's slump accelerates https://t.co/ACqt8OyNy0 — Bloomberg Markets (@markets) 5 juni 2019

Veel plezier en succes.

