Weer lager. Alles, behalve obligaties en goud. Geeft dat weer een teken van leven? Misschien. Enfin, handelsoorlog heet het weer te zijn, zonder dat er nou echt specifiek nieuws is.

Weinig te doen nu. De Chinese, Japanse en Indiase inkoopmanagersindices zijn wel beter dan verwacht: 50,2 (50,0), 49,8 (49,6) en 52,7 (51,3). Europa en VS volgen vanochtend en vanmiddag, ofwel we gaan zien het het economisch momentum er bij staat. Nederland is om 09:00 uur.

U.S. stock-index futures slid after China’s government blamed the U.S. for the latest collapse in trade talks https://t.co/hz1w3A1WSH — Bloomberg Markets (@markets) 3 juni 2019

Dit is natuurlijk wat we allemaal vrezen. Het hoge woord is er uit:

Morgan Stanley sees recession within a year if the trade war gets any worse https://t.co/Dh2O2DYG3G — Bloomberg Markets (@markets) 2 juni 2019

President Donald Trump brengt een driedaags bezoek aan het VK en Apple presenteert product updates, iTunes zou er uit gaan. Verder ziet u het, het is weer niet veel soeps. De markt verslechtert zienderogen. Beheerst nog, grootste risico is dat de beurs in een keer een cijfer of gebeurtenis aangrijpt voor een dikke sell-off.

Dat valt niet te timen. Er zijn wel lijntjes te trekken en het korte trendje is duidelijk neerwaarts. De AEX gaat alweer een lagere score neerzetten, zo te zien. De rentes bewegen nog niet, op de VS na, dat alweer een basispuntje inlevert. Risk-off dus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, met cijfers van Envipco (zijn we niet gewend vrijdag nabeurs) en DPA heeft een nieuwe CEO: Arnold van Mameren.

07:57 Danske Bank verkoopt deel Estse activiteiten

07:56 Nieuwe topman voor detacheerder DPA

07:35 Bedrijvigheid industrie China vrijwel stabiel

02 jun 'Beursweek met ECB, banencijfer en handel'

02 jun 'Kartelonderzoek Google door justitie VS'

02 jun FedEx doelwit China in handelsvete met VS

02 jun Luchtvaartsector verwacht lagere winst

31 mei Wall Street omlaag door handelsoorlog

31 mei Handelsspanningen drukken Wall Street omlaag

31 mei Hogere omzet maar meer verlies voor Envipco

31 mei 'Deutsche Bank en UBS dachten aan megafusie'

31 mei S&P negatiever over Euronext

31 mei Euronext doet bod op Oslo Børs VPS gestand

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent louter inkoopmanagersindices:

03:45 China Caixin manufacturing PMI mei 50,0

09:00 Ackermans & Van Haaren notering €2,32 ex-dividend

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI mei

09:15 Spanje manufacturing PMI mei 51,3

10:45 Italië manufacturing PMI mei 48.6

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mei 50,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI mei 44,3

10:00 EU manufacturing PMI mei 47,7

10:30 VK manufacturing PMI mei 52,4

15:45 VS Markit manufacturing PMI mei 50,6

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei 53,3

En dan nog even dit

Gewaagd juist in deze sector? Overname... :

Germany's Infineon close to acquire Cypress Semiconductor: Bloomberg https://t.co/HaS3gZgiWU pic.twitter.com/i681tX5wV9 — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juni 2019

... en fusiegeweld:

EXCLUSIVE: U.S. set to grant tentative approval to a bid by American Airlines and Qantas Airways to operate a joint venture - sources https://t.co/Lc0fV1Vc16 by @davidshepardson $AAI $QAN pic.twitter.com/0WttW3YbEw — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juni 2019

Nog meer:

Goldman Sachs to buy Capital Vision Services in $2.7 billion deal: WSJ https://t.co/muLJZcrf8M pic.twitter.com/ZoHhgE0Jl7 — Reuters Top News (@Reuters) 3 juni 2019

Geen uitleg hoe of wat:

Google says issues affecting YouTube, Gmail, Google Cloud in U.S. resolved https://t.co/IC6GKQnpx2 $GOOGL pic.twitter.com/6OaZVGGKpL — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juni 2019

Hoe dit te interpreteren inderdaad?

Google has few political allies and a history of complaints, so an antitrust case may move quickly https://t.co/d82ZM3lIeR — CNBC (@CNBC) 3 juni 2019

Intussen aan de andere kant van Pacific:

Donderdag dus:

Drum roll for TLTRO 3: Five questions for the ECB https://t.co/MFGccayxHM pic.twitter.com/QdWsSwVbM2 — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juni 2019

Een koersdoel dat u niet zo vaak ziet:

JPMorgan has cut its forecast for 10-year US Treasuries to 1.75%https://t.co/vNuUycJZdM by @AnsteyAsia pic.twitter.com/zKbZbV6xI5 — Tracy Alloway (@tracyalloway) 3 juni 2019

Nog meer vrolijkheid, maar niet heus:

Investors are now bracing for a new cold war on tradehttps://t.co/hOUEjI4jzQ — Bloomberg Markets (@markets) 2 juni 2019

De uitsmijter nog. Wie deze begin dit decennium zag aankomen...

Wow! #Greece's 10-year bond #yield has dropped below 3% for the first time ever. pic.twitter.com/LVB9kBOEVP — jeroen blokland (@jsblokland) 3 juni 2019

