"Normaal ben ik altijd heel laconiek - en misschien wel te - over geopolitieke dingetjes en de beurs onder het motto: wat er ook gebeurt, zo lang het de bedrijfsomzetten en -winsten niet raakt, is het louter ruis. Dat is met de handelsoorlog wel eventjes anders, die raakt dit juist"



@AJK Misschien laat je je dus deze keer wel te veel meeslepen door de hoeveelheid publiciteit iedere scheet van Trump of Xi krijgt. Het sentiment heeft je in de greep, de angst is in je stukjes en dagelijkse blogs te lezen. Tijd om weer laconiek te worden.



Hoeveel boodschappen koop je al minder? Vakantie al geannuleerd? Geen nieuwe schoenen dit jaar?



De daling van de semiconducter van Corne is stemmingmakend, al achter de rug en al in de koers. Kijk maar waar ASMI en besi vandaan komen afgelopen jaar, de beurs liep inderdaad weer een jaar vooruit!