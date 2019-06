Vooruitblik: Linke boel

Wat krijgen we nou? En het is al zo warm.

VS? Maak daar maar wereldwijd van, de data loopt alleen maar tot maart dit jaar. Moet u erg schrikken? Ik denk het niet, in principe is dit bekend, verrekend en ingeprijsd. Wat wel zo is, is dat de markt rekent of rekende op herstel in H2. Opveren van het trendlijntje of de steun, om het technisch uit te drukken.

Ik zeg het al, rekent of rekende, want alles is een beetje anders geworden in mei. Zo'n Sell in May als dit jaar zijn wel zelden tegenkomen: AEX -4,6%, S&P 500 -5,7%, Shanghai Composite -5,8%, Nasdaq 100 -7,7% en AMX zelfs -9,5% om er een paar te noemen.

De vinger wijst natuurlijk in één richting. Normaal ben ik altijd heel laconiek - en misschien wel te - over geopolitieke dingetjes en de beurs onder het motto: wat er ook gebeurt, zo lang het de bedrijfsomzetten en -winsten niet raakt, is het louter ruis. Dat is met de handelsoorlog wel eventjes anders, die raakt dit juist.

Bovendien bestaat er het gevaar dat het sentiment nu ook de bietenbrug opgaat, want ondernemers en consumenten kunnen wereldwijd wel eens terughoudend en voorzichtig gaan worden. Lees: hand op de knip.

Sell in May...

Misschien dat de beurzen dit met die Sell-off in May, om het maar een naam te geven, al aan het inprijzen zijn. Even een klein rondje. De AEX maakt haar defensieve reputatie waar, want bij ons valt de schade nog mee.

Een verdieping lager is de sfeer heel wat minder, de AMX zit gewoon in een dip. Dik.

De S&P 500 doet minder dan de AEX, maar daar staat wel een dollar stijging tegenover:

Nog een dagje behoorlijk dalen en u kan ook de Nasdaq 100 op de dip kopen:

Ook nog even een kijkje bij de semiconductors, want die flirten met een bear market. Wel uit het boekje, zo vanaf een uitbundige all time high in een maand draaien naar een berenmarkt. Risk happens fast.

Gare rapen

Intussen lijkt de handelsoorlog zich eerder te verscherpen, dan dat er een oplossing in de maak is. Dat de VS nu ook India en Mexico en op de zwarte lijst heeft gezet - vanwege illegale immigratie heet het - maakt het er ook niet beter op. Wat hebben we dit weekend? De VS wijst er weer op hoe evil China wel niet is.

China komt met een lijst bedrijven die volgens haar weer niet eerlijk te werk gaan en de eerste naam is al gevallen. Hoe is het eigenlijk met Huwaei? Een collega zei deze week dat hij in een telefoonwinkel was en dat ze daar al een week lang ofzo geen Huawei meer hadden verkocht.

Nee, het is niet best. President Donald Trump lijkt vastbesloten om veertig jaar éénrichtingsverkeer in de handel VS-China te breken en zijn collega Xi Jinping wil (binnen- en buitenland) laten zien dat China een wereldmacht is, die zich niet zomaar eventjes de wet laat voorschrijven en een handelsverdrag laat dicteren.

Niettemin zijn beide heren denk ik flexibel en opportunistisch genoeg om zo een deal te sluiten, als hen dat uitkomt. Misschien wel op de G20 eind deze maand. Misschien is dat ook wel het hausse-scenario nu. Als het echter zo doorgaat, gaat de economie haperen en de winst omlaag. Dat kan de koersen flink raken.

Nog iets. Beide presidenten hebben intussen al eens laten zien gevoelig te zijn voor dalende beurzen, wie weet. Ach en anders hebben we de centrale banken nog? Die hebben altijd nog wel ergens een orgeltje staan om vol op te gaan. Toevallig komt de ECB deze week met een rentebesluit en economische ramingen.

Dat is op 6 juni, maar of het echt D-Day wordt is afwachten. Ik zie nog geen vooruitblik op het rentebesluit, maar ik meen dat er wat technische versoepeling voor de banken in zit. Hopelijk heeft iedereen in Frankfort het koppie er bij, gelet op de stoelendans om president Mario Draghi's opvolging.

Kansen en bedreigingen

Over rentes gesproken, Nederland is sinds vrijdag het vijfde land ter wereld dat een negatieve tienjaars heeft. Op de rechteras zet ik de Amerikaanse. Hoewel die nog voor Europes en Japanse begrippen whopping 2,15% staat, komt die harder af dan wie ook. Risk-off dus, veiligheid boven rendement.

Overigens is het niet zo dat het binnen de EU weer armpje drukken is tussen Nors en Saus, zoals ooit tv-omroeper Hans van der Toght de serie North & South altijd zo mooi en meeslepend aankondigde. Italië loopt lichtjes uit de pas, maar ach. Het weer is mooi, de bella's zijn prachtig, de Giro was leuk en de wijn is gratis.

Het vervelende is dat we pas over anderhalf maand weer wat van de bedrijven zelf te horen krijgen, want zo lang duurt het nog voor het Q2-cijferseizoen begint. Tot die tijd moeten we het in principe doen met macrodata, anekdotisch materiaal van de bedrijven, analistenschattingen en wie weet omzet- en winstwaarschuwingen.

Hamvraag bij alles is of her herstel in H2 komt, want daar ging de markt tot voor kort vanuit, voor de VS afgelopen maand de handelsbesprekingen met China op slot gooide. Zelf vind ik het niet erg dat er na tien jaar weer eens recessie en bear market zouden komen, want dat schoont en frist lekker op. Nieuwe kansen.

Of het er van komt is vers twee, want logica en voorspelbaarheid zijn niet de sterkste punten van de beurs. Rest mij nog de waarderingsgrafieken te geven. Zeg het maar, prijst de beurs alvast lagere omzetten en winsten in? Die zijn nog niet omlaag.

Dat geldt ook voor de S&P 500:

Nog iets om over na te denken, u zorgen over te maken, of juist kansen in te zien: behalve de handelsoorlog speelt er nog meer aan het technologiefront. Bestaan termen als peak big data of peak social media al? Facebook ligt al onder het vergrootglas en deze datagraaier nu ook?

Always expect the unexpected, straks wordt Bing nog hip :-)

Nog een verrassing? Morgen komt Apple met product updates.

Agenda

Zorg dat u morgen fris op staat, want we worden wijzer met de wereldwijde koopmanagersindices over mei, ofwel het actuele economisch momentum. Let vooral op China, Duitsland en VS en eens zien of Nederland nog het beste van iedereen presteert. Of deden de Grieken vorige maand beter? Ja, verhip.

Twee dagen later volgen de inkoopmanagersindices over de dienstensectoren, die opvallend veel beter doen dan de industrie. Vooral in Duitsland is het verschil enorm, een economie op twee snelheden. Verder zijn er deze week zoals gezegd het ECB rentebesluit en Amerikaanse arbeidsmarktdata.

3 jun

03:45 China Caixin manufacturing PMI mei 50,0

09:00 Ackermans & Van Haaren notering €2,32 ex-dividend

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI mei

09:15 Spanje manufacturing PMI mei 51,3

10:45 Italië manufacturing PMI mei 48.6

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mei 50,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI mei 44,3

10:00 EU manufacturing PMI mei 47,7

10:30 VK manufacturing PMI mei 52,4

15:45 VS: Markit manufacturing PMI mei 50,6

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei 53,3



4 jun

08:00 Greenyard jaarcijfers 2018

08:00 Holland Colours jaarresultaat 2018/2019

09:00 KBC Ancora notering €3,08 ex-dividend

11:00 EU werkloosheidspercentage apr 7,7%

16:00 VS fabrieksorders apr -0,7% MoM



5 jun

03:45 China Caixin services PMI mei 54,30

09:15 Spanje services PMI mei 52,5

09:45 Italië services PMI mei 49,8

09:50 Frankrijk services PMI mei 51,7

09:55 Duitsland services PMI mei 55,0

10:00 EU services PMI mei 52,5

10:30 VK services PMI mei 50.6

14:15 VS ADP banenrapport mei 190K

15:45 VS: Markit services PMI mei 50,9

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index mei 55,5



6 jun

08:00 Duitsland industriële orders apr 0,3% MoM

11:00 EU BBP Q1 herziend 0,4% QoQ

13:45 ECB Rentebesluit 0,00%

14:30 Toelichting rentebesluit ECB president Mario Draghi

14:30 VS handelsbalans apr -50,2B

14:30 VS wekelijkse jobless claims



7 jun

06:30 Nederland industriële productie apr

08:00 Duitsland industriële productie apr -0,2% MoM

09:00 Hunter Douglas notering €2 ex-dividend

09:30 Beursgang Marel

14:30 VS Non-Farm Payrolls mei 190K

14:30 VS werkloosheidspercentage mei 3,7%

14:30 VS loongroei mei 0,3% MoM

Hebben we vrijdag ook nog een heuse beursgang: het IJslandse Marcel, dat dik tien jaar geleden trouwens Stork Food Processing kocht, debuteert aan het Damrak. Het fonds is al lang genoteerd in Reykjavík en voilá. Ziet er aardig gestaag uit, maar merk wel op dat de winst volatiel kan zijn en ook naar nul kan.

Verder is het maken van slachtmachines, want daar komt het wel op neer toch, volgens mij een no-brainer. Grootste risico voor dit bedrijf lijken mij dierenziektes. Nico praat u deze week verder helemaal bij over Marel en of u wel of niet moet meedoen aan deze beursgang. Veel succes Marel aan de Nederlandse beurs.

Wens ik u ook veel succes deze week en zeg het maar: hoe ver drijven VS en China hun handelsoorlog door? Tot de denkbeeldige stoplosses van Trump en Xi in S&P 500 en Shanghai Composite worden geraakt, gok ik. Sluit ik weer af met Corné en tot morgen, tot voorbeurs.

Nog twee dingen, de markt kan best rijp zijn om op zomaar een trigger hard onderuit te gaan. Het voordeel van dalingen is dat die altijd de mooiste kansen opleveren.