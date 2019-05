Liveblog: ArcelorMittal en Fagron

Update 17:00 uur: Abercrumble & Foetsie

Auw, met die zenuwenrentes, knalrode koersborden, lagere topjes in de indices en handelsoorlog als buzzword is dit niet een handige dag om met een outlook verlaging te komen. Abercrombie & Fitch doet het en krijgt met -24% om de oren.

Abercrombie & Fitch Stock Tumbles on Earnings Outlook. Some Blame Hollister. https://t.co/vQXLob5Om4 — Barron's (@barronsonline) 29 mei 2019

Update 16:45 uur: Fagron

Het bedrag is te overzien, het raakt de beusiness en de cijfers van Fagron ook niet, maar dit is natuurlijk wel heel, heel vervelend. Graaf even tekst en uitleg, Fagron. De daggrafiek oogt niet vrolijk, maar ik zie geen rechte streep naar beneden op hoog volume. U begript wat ik daarmee bedoel.

Update 16:40 uur: Oncorrecte correctie

Dit is inderdaad wel een beetje vreemde titel. Wat zegt de historie eigenlijk over de beurs van volgend jaar? Helemaal niks dus.

"What History Says About The Current Correction" https://t.co/ONCdwt9EsT — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 29 mei 2019

Update 15:30 uur: Wie volgt Mario Draghi op?

Voor zo'n gevoelig en delicaat onderwerp als dit, neem ik maar even een krant van buiten dit continent. WSJ zegt dingen te weten. Duitsland heeft voor zowel Europese Commissie als ECB-de Spitzenkandidat in huis: Manfred Weber voor de EC en Jens Weidmann als opvolger van president Mario Draghi.

Beiden gaat niet, zo werkt het niet in de EU. Zeg maar wat de belangrijkste positie voor de Duitsers is, die ze zeker willen binnenharken, of hoe het ook maar zit, of hoe het in Brussel ook maar werkt. Mijn oog valt op dit zinnetje:

Mr. Weidmann may prove to be too controversial, but Germany has other options. Claudia Buch, the Bundesbank’s vice president, comes with the bonus that she would be the first female ECB president.

Zijn er nog meer vrouwelijke kandidaten? Ik dacht het niet. Voeg daarbij dat de ECB deze week zei dat ze een reeks topvacatures verlengt, omdat ze nog geen geschikte vrouwen hebben gevonden. Want daar komt het op neer. Misschien dat die Claudia Bach een goede kans maakt.

The battle for the European Union’s top jobs has begun. If the first skirmishes are any guide, the next president of the European Central Bank may be less happy to bail out investors in any future crisis. https://t.co/40ZOUfGPM5 — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 29 mei 2019

Update 14:30 uur: ECB

Ietwat somber ECB-rapportje. Zeg maar gerust rapport (komt twee keer per jaar uit), want het is erg dik. Om het kort samen te vatten: handelsoorlog en minder groei dan verwacht kunnen er behoorlijk inhakken op de markten.

Financial stability risks have increased over the past six months. What are the main vulnerabilities in the euro area financial system and economy? And what are the factors that support financial stability? Read our Financial Stability Review https://t.co/O6FgyZZwz8 pic.twitter.com/S4sebAbnFG — European Central Bank (@ecb) 29 mei 2019

Update 10:40 uur: Facebook

De minuutjes die Facebook inlevert lijken rechtstreeks naar Instagram te gaan. Laat dat nou ook eigendom van Facebook zijn. Kortom, voor het aandeel zou dit niet veel uit moeten maken? En het zegt ook niets over omzet.

This graph shows that time spent on Facebook is flatlining, with no growth in sight https://t.co/KBiiFdY4TG — Business Insider (@businessinsider) 29 mei 2019

Update 10:30 uur: Rentes

Kijk mama, ze doen het wéér. Wat valt er nog over te zeggen? De rentes dalen weer twee à vier basispunten. Risk-off in kapitalen gespeld.

Rentes op laagste standen in 3 jr. Hier 10 jr rentes Triple A landen.



Zwitserland -0,45%

Duitsland -0,17%

Japan -0,09%

Denemarken -0,07%

Nederland: 0,03%

Zweden 0,15%

Finland 0,17%

Australië: 1,49%

Canada 1,58%

Noorwegen 1,64%

Singapore 2,11%

VS 2,23% pic.twitter.com/CCYQhviihD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 mei 2019

Er zijn nog drie basispunten over. Zeg maar of onze rente onder nul duikt. Linksonder ziet u de - ja, echt - vijfhonderdjarige dieptepunten die onze prijs voor geld aantikte. Laagste koers ooit: -0,04%. Als ik mij goed herinner was dit de enige dag dat onze rente ook onder nul sloot. De rest was intradagbewegingen.

Update 10:10 uur: Producentenprijzen

De olieprijs krijgt de schuld van de gestegen producentenprijzen. Bij de consumentenprijzen (2,9%) hadden de taxes het gedaan, volgens het CBS. En zo draaien onze regering en de ECB de boel om. Met die taxes zorgt de staat voor zeker 2% inflatie en Frankfort heeft het gat in de hand, dat normaal overheden hebben :-)

De #afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in april ruim 3% hoger dan in april 2018https://t.co/9h6WyYC781 pic.twitter.com/d64xE3OngD — CBS (@statistiekcbs) 29 mei 2019

Update 09:20 uur: ArcelorMittal

Oeps:

Gisteren kregen de Amerikaanse staalmakers klop. Vandaag is vooral ArcelorMittal, maar ook Aperam de klos. Compleet andere tak van sport, maar toch ook metalen: AMG is niet ver. U ziet waarom, malaise alom en Bloomberg spreekt zelfs van een double whammy. Toch is er niet echt een nieuwe trigger.

Bij staalmakers komen zo'n beetje alle risico's uit die bij een handelsoorlog horen en vandaar dat die, met technologie, ook het heftigste reageren op nieuws? En gisteren en vandaag zijn weer van die handelsoorlogangstdagen op de beurs, zie ook technologie en rentes.

The steel industry is facing a double whammy of falling prices and rising costs for iron ore https://t.co/p7AxjXk9GX — Bloomberg Markets (@markets) 28 mei 2019

ArcelorMittal vandaag. U kunt het fonds tegen 3,5 keer de verwachte winst kopen. Een beter bewijs van de stelling dat wat goedkoop is nog veel goedkoper kan worden, is er bijna niet.

Update 09:00 uur: Advies

Het is schrapen: